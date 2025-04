Premieră absolută la Teatrul Național Radiofonic: NINA – o biografie poetică

Dramatizare de Rodica Mandache, după fragmente din volumele: Spectacol în aer liber – o altă monografie a Dragostei, Memoria ca zestre, O mie de Poeme de Nina Cassian. Adaptarea radiofonică: Magda Duțu. Regia artistică: Diana Mihailopol. În distribuție: Rodica Mandache, Cezar Antal, Ana Maria Bălescu, Cristina Constantinescu, Catinca Radu, Alin Aronovici. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Regia muzicală: Luiza Mateescu. Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect: Magda Duțu.

La mulți ani, RODICA MANDACHE!

Ca un preambul al acestei premiere, Teatrul Național Radiofonic şi Uniunea Teatrală din România vă așteaptă luni, 14 aprilie, ora 12.00, la sediul UNITER (Restaurant Savart) din strada George Enescu nr.2-4, București, la audiția cu public, în avanpremieră, a spectacolului NINA – o biografie poetică. Întâlnirea nu este întâmplător programată pe 14 aprilie. Pentru că atunci ne vom bucura să-i fim alături și să-i urăm La mulți ani! minunatei actrițe Rodica Mandache.

Spectacolul – difuzat în cadrul proiectului Biografii, memorii – a fost propunerea doamnei Rodica Mandache, cea care a alcătuit scenariul – omagiu în memoria Ninei Cassian, NINA – o biografie poetică, care stă la baza spectacolului Centenarul nașterii Ninei Cassian, marcat în noiembrie 2024, a prilejuit numeroase evenimente care au evocat personalitatea acestei poete cu un rafinament cultural foarte rar (n. 27 noiembrie 1924 - d. 14 aprilie 2014). Înregistrarea spectacolului–document NINA – o biografie poetică, a fost unul dintre ele.

„De ce am scris ce am scris? Nina Cassian s-a născut pe 27 noiembrie… înainte de a intra în iarnă… Acum ar fi împlinit 100 de ani… m-am gândit mult la ea și am scris acest scenariu, după fragmente din jurnalul ei. Se găsesc acolo, oameni care nu mai sunt, peisaje, șoapte, părinții, iubiții, Cheiul Dâmboviței, plaja și marea, Sinaia, Bucureștii, Mogoșoaia… și muzica și arta și dureri și bucurii… și tot ce a cutreierat-o pe Nina, dar și pe noi, când privim înapoia noastră. A fost o poetă lirică, dar și o răzvrătită, o romantică, dar și o avantgardistă, o senzuală sălbatică, dar și o femeie lucidă și senină. A fost îndrăgostită de tot și de toate. De viață! A plecat sau a fugit din țară, fiind implicată în trista poveste a inginerului Gheorghe Ursu. Nu a vrut să plece din România. A murit cu inima rănită de dor de țară! Iubesc această poetă! Îmi place mult să mă topesc în ea și să iubesc fierbinte viața, la orice vârstă și în orice condiții” – mărturisește Rodica Mandache

Diana Mihailopol – este regizor artistic, om de teatru, de radio și televiziune, dedicat teatrului; un profesionist riguros, cu har, cu o cultură solidă în domeniu, cu inițiative remarcabile în abordarea unor subiecte și teme valoroase. La Teatrul Național Radiofonic a realizat, de-a lungul anilor, spectacole de teatru care au fost apreciate nu doar de public, de ascultători, ci și de juriile profesioniste ale UNITER. Astfel, la Gala Premiilor UNITER 2014, a primit Premiul pentru Cel mai bun spectacol radiofonic realizat în anul 2013, pentru producția Două nuvele de Mihail Bulgakov –Ștergarul cu cocoș și Beregata de oțel.

La Gala Premiilor UNITER 2018, a fost nominalizată, la aceeași secțiune, Cel mai bun spectacol radiofonic, pentru serialul Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz, o superproducție realizată în anul 2017. De asemenea, la Gala Premiilor UNITER 2020, a fost nominalizată pentru spectacolul Frumoasa adormită și trezită, o piesă contemporană scrisă de Alexandra Ares, realizată în anul 2019. În anul 2022, a realizat spectacolul Spărgătorul de nuci și Regele Șoarecilor de E.T.A Hoffman, pentru care a primit Premiul UNITER pentru Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic. Anul trecut, spectacolul Vara în care mama a avut ochii verzi de Tatiana Țîbuleac, în regia Dianei Mihailopol, a primit Premiul UNITER pentru Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic realizat în anul 2023. În noiembrie 2024, a semnat regia artistică a spectacolului „Nică fără frică” de Nina Cassian, producție dedicată Centenarului nașterii poetei Nina Cassian.

O componentă deosebită în acest spectacol, este muzica, regia muzicală fiind semnată de Luiza Mateescu – un creator al spectacolului radiofonic, cu o dublă specializare – tehnică și muzicală. În ultimele decenii, la Teatrul Naţional Radiofonic, a realizat sute de spectacole radiofonice, multe dintre ele de o mare complexitate. A făcut parte din colectivul „Tehnica sunetului”, primul colectiv de ingineri de sunet înfiinţat în 1972, având ca preocupare tehnica sunetului muzical şi abordarea psihoacustică a înregistrărilor muzicale. A experimentat şi implementat tehnica multicanal în înregistrările stereofonice de muzică uşoară şi muzică experimentală contemporană din Studioul T 8 al Radiodifuziunii. Ca expert OIRT, a organizat şi a condus grupa de ascultare şi apreciere subiectivă a înregistrărilor muzicale, după protocolul şi parametrii OIRT. După 1991, ca regizor tehnic la Teatrul Naţional Radiofonic, a extins tehnica multicanal şi la înregistrările stereofonice de teatru. Începând din 1996, cu ocazia colaborării cu BBC-ul la proiectul „Piaţa Rotundă” – prima Soap Opera românească – a experimentat şi implementat tehnica digitală de editare şi prelucrare a sunetului. A realizat regia tehnică a sute de spectacole de teatru radiofonic, muzicaluri, spectacole de divertisment cu public, spectacole de poezie transmise în direct, documentare artistice. În prezent este colaborator la Teatrul Naţional Radiofonic, în calitate de regizor muzical, fiind solicitată pentru cele mai complexe creaţii radiofonice; un profesionist complet, cu iniţiativă şi implicare.

În fruntea distribuției gândite de Diana Mihailopol, regăsim o actriță de primă linie, foarte experimentată și apreciată, veche colaboratoare a Teatrului Național Radiofonic, mai ales în spectacolele din seria Biografii, memorii – Rodica Mandache în rolul principal (Nina).