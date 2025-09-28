Programul Festivalului National de Teatru, a 35-a ediție – program cultural strategic organizat de UNITER. „FNT 2025. TE PRIVEȘTE!”

FNT este un proiect cultural strategic finanțat de Ministerul Culturii. Co-producător este Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.

Echipa curatorială a Festivalului Național de Teatru este formată din Raluca Cîrciumaru (critic de teatru), Alina Epîngeac (critic de teatru) și Ionuț Sociu (dramaturg și jurnalist cultural), iar regizor asociat este Radu Afrim.

Tema ediției curente este un îndemn: FNT 2025. Te privește!, iar imaginea este o creație a artistei scenograf Irina Moscu.

Te privește! este deopotrivă un îndemn la solidaritate și responsabilizare civică într-un într-un moment de cotitură (punct nevralgic pentru întreaga societate), cât și confirmarea fluxului estetico-dialogal dintre artist și spectator. Tema salută inițiativa artistică organică de a explora scena ca platformă de adresare a unor problematici actuale și ardente, dar și, în aceeași măsură, mizează pe coerența și consistența estetică și pe atitudinile auto-reflexive care însoțesc procesul de creație. Mai mult, își propune să aducă recunoaștere prezenței active și rolului pe care publicul îl joacă în ecosistemul teatral.

Această privire ochi în ochi, curajoasă, înaintează un gest de solidaritate în jurul culturii aflate sub asediul nepăsării și neputințelor. Suntem aici de mult, pentru a rămâne; nu doar să spunem povești post-factum, ci și pentru a construi premisele unei realități de care fiecare dintre noi e responsabil chiar acum. Așadar, ne privește pe toți și pe fiecare în parte. (fragment din argumentul curatorilor)

Programul FNT cuprinde 34 de spectacole în selecția oficială, 3 spectacole reunite în modulul Focus: RADU AFRIM („Casa dintre blocuri”, Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Tompa Miklós”; „Teatro Lúcido la malul infinitului”, Teatrul de Stat Constanța și „Zi de bucurie”, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași), 3 spectacole invitate („Grădina de sticlă”, regia Petru Hadârcă, Teatrul Național „Mihai Eminescu” Chișinău, Republica Moldova; „Vicontele”, regia și scenografia Slava Sambriș, Teatrul Republican „Luceafărul”, Chișinău, Republica Moldova și „Toaca”, un spectacol de dans de Andrea Gavriliu, Mădălina Dan, Ștefan Lupu, produs de Polski Teatr Tańca​​, Polonia) și un spectacol eveniment marca Radu Afrim, prezentat în deschiderea FNT, în data de 17 octombrie, ora 21.00 la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București.

În total, 71 de reprezentații, prezentate în 20 săli de teatru din București. Introducem în circuitul cultural al FNT spațiul Recul – Remediu Cultural, locație unde va avea loc spectacolul „E doar sfârșitul lumii”, regia Eugen Jebeleanu, produs de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – Secția Germană.

Biletele pentru spectacolele celei de-a 35-a ediţii a Festivalului Naţional de Teatru se vor pune în vânzare concomitent, pe toate platformele de vânzare ale fiecărui teatru gazdă, precum și la casele lor de bilete, la o dată pe care o vom anunța ulterior.

Festivalul Național de Teatru, ediția 35

București, 17-26 octombrie 2025

FNT 2025. Te privește!

Programul spectacolelor *

Vineri, 17 octombrie

17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

Alaska de Elise Wilk

Traducerea: Mária Albert

Regia: Aba Sebestyén

Decorul: Beáta Sós

Costumele: Judit Dobre-Kóthay

Coregrafia: Tünde Baczó

Muzica originală: Tibor Cári

Producători: Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Tompa Miklós” și Studio Yorick

Durata: 2h (fără pauză)

12+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

17.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”

Moarte la Teatrul de Revistă de Gabriel Sandu

Regia: Gabriel Sandu

Scenografia și light design: Miruna Croitoru

Coregrafia: Andrea Gavriliu

Muzica originală: Andrei Dinescu

Sound design: Viorel Andrinoiu

Producător: Teatrul „Stela Popescu” București

Durata: 3h (cu pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

#Spectacol invitat

Grădina de sticlă, după Tatiana Țîbuleac

Dramatizarea: Mariana Onceanu

Regia: Petru Hadârcă

Scenografia: Adrian Suruceanu

Pictor costume: Stela Verebceanu

Mișcarea scenică: Oleg Mardari

Muzica originală: Valentin Lindo Strișcov

Proiecții video: Radu Zaporojan

Producător: Teatrul Național „Mihai Eminescu”, Chișinău

Durata: 2h 30min (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

DESCHIDEREA OFICIALĂ A FNT35

21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

Gro(o)ve

Conceptul: Radu Afrim

Coregrafia: Andrea Gavriliu

Scenografia: Cosmin Florea

Video design: Andrei Cozlac

Producător: UNITER și FNT 2025

Durata: 1h 30min

Sâmbătă, 18 octombrie

#Spectacol invitat

16.00 și 21.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

Toaca

Un spectacol de dans de: Andrea Gavriliu, Mădălina Dan, Ștefan Lupu

Lumini: Michal Stenzel

Costume: Ilona Binarsch

Coordonare producție: Monika Zembrzycka

Producător: Polski Teatr Tańca​​, Polonia

Durata: 1h 40min (fără pauză)

12+

Spectacol de teatru-dans

16.00 Teatrul Masca, Sala Mare

Jurnal de România #AiciSeViseazăLaSchimbare

Textul și regia: Carmen Lidia Vidu

Scenografia: Olivia Stoica / Pinkbull Vintage

Light design: Andrei Ignat

Producător: Teatrul Masca, București

Durata: 1h 40min (fără pauză)

14+

16.00 Teatrul Mic, Sala Atelier (Str.Constantin Mille, nr.16)

Respirații de Duncan Macmillan

Traducerea: Mircea Sorin Rusu

Regia: Cristian Ban

Scenografia: Irina Chirilă

Light design: Alex Dancu

Producător: Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad

Durata: 1h 20min (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

#Focus: RADU AFRIM

18.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

Casa dintre blocuri de Radu Afrim

Traducerea: László Sándor

Regia: Radu Afrim

Decorul: Anna Kupás

Costumele: Orsolya Moldován

Coregrafia: Blanche Macaveiu

Light design: Radu Afrim, István Ádám

Video design: Samu Trucza

Universul sonor: Radu Afrim

Sound-desing: Vince Oláh

Producător: Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Tompa Miklós”

Durata: 4h (cu pauză)

16+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

18.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”

Un inamic al poporului de Henrik Ibsen

Traducerea: Radu Iacoban

Adaptarea: Thomas Ostermeier și Florian Borchmeyer

Regia: Radu Iacoban

Scenografia: Tudor Prodan

Light design: Lucian Moga

Sound design: Aida Šošić

Producător: Teatrul „Regina Maria” Oradea – Trupa „Iosif Vulcan”

Durata: 2h 20min (cu pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.30 Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”

Patimile sexului frumos în Epoca de Aur (așa cum le vedem la televizor)

de Selma Dragoș, Elena Morar

Dramaturgia: Selma Dragoș

Regia: Elena Morar

Decorul și Light design: Ileana Zirra

Costumele: Miruna Croitoru

Coregrafia: Teodora Velescu

Muzica originală: Cristina Juncu

Operator video: Daniel Păun

Producător: Teatrul Nottara București

Durata: 2h 20min (fără pauză)

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.00 Teatrul Metropolis, Sala Mică

Aer, după Charlotte Jones, cu texte documentare de Roxana Piticari și Liliana Oprea

Traducerea: Corina Moise

Regia: Leta Popescu

Scenografia: Bogdan Spătaru

Coregrafia: Mihai Mihalcea

Light design: Vlad Lăzărescu

Sound design: Andrei Raicu

Colaj video: Irina Caraulă (Alaska)

Producător: Teatrul Metropolis București

Durata: 1h 40min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Duminică, 19 octombrie

16.00 Teatrul Masca, Sala Mare

Jurnal de România #AiciSeViseazăLaSchimbare

Textul și regia: Carmen Lidia Vidu

Scenografia: Olivia Stoica / Pinkbull Vintage

Light design: Andrei Ignat

Producător: Teatrul Masca, București

Durata: 1h 40min (fără pauză)

14+

17.00 și 21.00 Recul – Remediu Cultural (bld. Splaiul Unirii, nr.160)

E doar sfârșitul lumii de Jean-Luc Lagarce

Traducerea: George State

Regia: Eugen Jebeleanu

Scenografia: Oana Micu

Coregrafia: Malena Silberschmidt

Muzica originală: Ovidiu Zimcea

Light design: Cristian Niculescu

Producător: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – secția germană

Durata: 1h 15min (fără pauză)

14+

Spectacol în limba germană cu traducere în limba română (la cască)

#Focus: RADU AFRIM

18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

Zi de bucurie de Arne Lygre

Traducerea din limba franceză, regia, light design-ul și universul sonor: Radu Afrim

Scenografia: Anna Kupás

Coregrafia: Alice Veliche

Producător: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași

Durata: 3h 20min (cu pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”

Un inamic al poporului de Henrik Ibsen

Traducerea: Radu Iacoban

Adaptarea: Thomas Ostermeier și Florian Borchmeyer

Regia: Radu Iacoban

Scenografia: Tudor Prodan

Light design: Lucian Moga

Sound design: Aida Šošić

Producător: Teatrul „Regina Maria” Oradea – Trupa „Iosif Vulcan”

Durata: 2h 20min (cu pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.30 Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”

Patimile sexului frumos în Epoca de Aur (așa cum le vedem la televizor)

de Selma Dragoș, Elena Morar

Dramaturgia: Selma Dragoș

Regia: Elena Morar

Decorul și Light design: Ileana Zirra

Costumele: Miruna Croitoru

Coregrafia: Teodora Velescu

Muzica originală: Cristina Juncu

Operator video: Daniel Păun

Producător: Teatrul Nottara București

Durata: 2h 20min (fără pauză)

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

Richard al III-lea de William Shakespeare

Adaptarea: Vecsei H. Miklós

Regia: István Albu

Scenografia: Erika Márton

Coregrafia: Franciska Szabó

Producător: Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa „Harag György”

Durata: 3h (cu pauză)

14+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

21.00 Teatrul Metropolis, Sala Mică

Aer, după Charlotte Jones, cu texte documentare de Roxana Piticari și Liliana Oprea

Traducerea: Corina Moise

Regia: Leta Popescu

Scenografia: Bogdan Spătaru

Coregrafia: Mihai Mihalcea

Light design: Vlad Lăzărescu

Sound design: Andrei Raicu

Colaj video: Irina Caraulă (Alaska)

Producător: Teatrul Metropolis București

Durata: 1h 40min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

Canin,

adaptare liberă după filmul Kynodontas de Yorgos Lanthimos și Efthimis Filippou

Dramatizarea: Diana Nechit și Andrei C. Șerban

Regia: Botond Nagy

Decorul: Raul Cioabă

Costumele: Ioana Ungureanu

Muzica originală și sound design: Claudiu Urse

Light design: Cristian Niculescu

Producător: Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”

Durata: 1h 50min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română și traducere în limba engleză

ATENȚIE! Spectacolul conține limbaj licențios și scene cu impact emoțional, de violență fizică, verbală și psihică! În acest spectacol se folosesc lumini stroboscopice și fum de scenă inodor. Nu este recomandat persoanelor cu epilepsie, pacemaker, femeilor însărcinate și persoanelor cu dificultăți respiratorii.

21.30 Teatrul Mic, Sala Atelier (Str.Constantin Mille, nr.16)

Respirații de Duncan Macmillan

Traducerea: Mircea Sorin Rusu

Regia: Cristian Ban

Scenografia: Irina Chirilă

Light design: Alex Dancu

Producător: Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad

Durata: 1h 20min (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Luni, 20 octombrie

17.00 și 21.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

Nunta însângerată de Federico García Lorca

Regia: Hunor Horváth

Decorul: Elöd Golicza

Costumele: Zsofia Gabor

Coregrafia: Árpád Könczei

Muzica originală: Andrei Dinescu

Regia de film: Adrian Sitaru

Light design: Cristian Niculescu

Producător:Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – secția germană

Durata: 1h 30min (fără pauză)

Spectacol în limba germană cu traducere în limbile română și engleză

18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

Canin

adaptare liberă după filmul Kynodontas de Yorgos Lanthimos și Efthimis Filippou

Dramatizarea: Diana Nechit și Andrei C. Șerban

Regia: Botond Nagy

Decorul: Raul Cioabă

Costumele: Ioana Ungureanu

Muzica originală și sound design: Claudiu Urse

Light-design: Cristian Niculescu

Producător: Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”

Durata: 1h 50min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română și traducere în limba engleză

ATENȚIE! Spectacolul conține limbaj licențios și scene cu impact emoțional, de violență fizică, verbală și psihică! În acest spectacol se folosesc lumini stroboscopice și fum de scenă inodor. Nu este recomandat persoanelor cu epilepsie, pacemaker, femeilor însărcinate și persoanelor cu dificultăți respiratorii.

18.00 Teatrul ACT

Don Quijote de James Fenton, după romanul „Don Quixote” de Miguel Cervantes

Traducerea: George State

Regia: Alexandru Dabija

Costumele: Maria Miu

Producător: Teatrul ACT București

Durata: 2h 10min (cu pauză)

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

#Spectacol invitat

19.00 ARCUB, Sala Mare

Vicontele de Eugène Ionesco

Traducerea: Vlad Russo, Vlad Zografi

Regia, scenografia și sound design: Slava Sambriș

Light design: Andrei Chirtoca

Producător: Teatrul Republican „Luceafărul”, Chișinău, Republica Moldova

Durata: 1h 30min (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

20.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”

Regina nopții de Leta Popescu

Regia: Leta Popescu

Scenografia: Bogdan Spătaru

Mișcarea scenică: Elena Anghel

Muzica originală: Csaba Boros

Versurile: Oana Mogoș

Light design: Marian Tarazi

Sound design: Dan Nedelescu

Producător: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați

Durata: 2h (fără pauză)

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.00 Teatrul Metropolis, Sala Mică

Rătăcirea de Doru Vatavului

Regia: Irisz Kovacs

Scenografia: Réka Oláh

Muzica: Alexandra Chira și Adrian Piciorea

Producător: ProTeatru Zalău

Durata: 2h (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Marți, 21 octombrie

#Spectacol invitat

18.00 ARCUB, Sala Mare

Vicontele de Eugène Ionesco

Traducerea: Vlad Russo, Vlad Zografi

Regia, scenografia și sound design: Slava Sambriș

Light design: Andrei Chirtoca

Producător: Teatrul Republican „Luceafărul”, Chișinău, Republica Moldova

Durata: 1h 30min (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.00 Teatrul Metropolis, Sala Mică

Rătăcirea de Doru Vatavului

Regia: Irisz Kovacs

Scenografia: Réka Oláh

Muzica: Alexandra Chira și Adrian Piciorea

Producător: ProTeatru Zalău

Durata: 2h (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

Lungul drum al zilei către noapte, după Eugene O’Neill

Traducerea: Raluca Rădulescu

Un scenariu de: Roman Doljanski

Regia: Timofei Kuliabin

Scenografia: Oleg Golovko

Muzica originală: Timofei Pastukhov

Light design: Ilia Pașnin

Producător:Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Durata: 2h (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

20.30 Teatrul ACT

Don Quijote de James Fenton, după romanul „Don Quixote” de Miguel Cervantes

Traducerea: George State

Regia: Alexandru Dabija

Costumele: Maria Miu

Producător: Teatrul ACT București

Durata: 2h 10min (cu pauză)

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

20.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”

Regina nopții de Leta Popescu

Regia: Leta Popescu

Scenografia: Bogdan Spătaru

Mișcarea scenică: Elena Anghel

Muzica originală: Csaba Boros

Versurile: Oana Mogoș

Light design: Marian Tarazi

Sound design: Dan Nedelescu

Producător: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați

Durata: 2h (fără pauză)

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Miercuri, 22 octombrie

17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

Furtuna de William Shakespeare

Traducerea: Ádám Nádasdy

Dramatizarea: Anna Veress

Regia: Viktor Bodó

Decorul: Hanna Erős

Costumele: Bori Zatykó

Muzica originală: Klaus von Heydenander

Light design: Sándor Baumgartner

Producător: Teatrul „Tamási Áron” Sfântu-Gheorghe

Durata: 1h 50min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

17.00 și 21.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic

Iona de Marin Sorescu

Regia: Silviu Purcărete

Scenografia și light design: Dragoș Buhagiar

Muzica originală: Vasile Șirli

Producători: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu și Tokyo Metropolitan Theatre

Durata: 1h 15min (fără pauză)

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

Incendii de Wajdi Mouawad

Traducerea: Zeno Fodor

Regia: Alexandru Mâzgăreanu

Decorul: Andreea Săndulescu

Costumele: Alexandra Boerescu

Muzica originală: Alexandru Suciu

Light-design: Daniel Klinger

Producător: Teatrul de Stat Constanța

Durata: 2h 30min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19.00 Teatrul Mic, Sala Atelier (Str.Constantin Mille, nr.16)

Ferma animalelor

Scenariu teatral de: Andrei Huțuleac după „Ferma animalelor” de George Orwell

Regia: Andrei Huțuleac

Scenografia: Maria Nicola

Coregrafia: Ștefan Lupu

Song-uri: Oana Pușcatu

Light design: Lucian Moga

Sound design: Marin Grigore

Producător: Teatrul Mic București

Durata: 2h (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19.00 Opera Națională București

Am bombardat New Haven de Joseph Heller

Traducerea: Ramona Tripa

Regia: László Bocsárdi

Decorul: József Bartha

Costumele: Anna-Aletta Lokodi

Coregrafia: Noémi Bezsán

Muzica: Magor Bocsárdi

Producător: Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

Durata: 3h (cu pauză)

14+

Spectacol în limba română și traducere în limba engleză

19.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier

Orașul comoară

Dramatugia: Petro Ionescu

Regia: David Schwartz

Scenografia: Mihai Păcurar

Coregrafia: Dominik M. Iabloncic

Muzica originală: Mara Solomon

Light design și Sound design: Cătălin Filip și Alex Maftei

Producător: Reactor de creație și experiment Cluj

Durata: 2h (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

Proorocul Ilie de Tadeusz Słobodzianek

Traducerea: Luiza Săvescu și Passionaria Stoicescu

Dramaturgia: Diana Nechit

Regia: Botond Nagy

Scenografia: Irina Moscu

Lighting și Video design: Cristian Niculescu

Muzica originală și Sound design: Claudiu Urse

Producător:Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Durata: 2h 05min (fără pauză)

Scene care îi pot afecta emoțional, limbaj licențios, scene cu conotație sexuală.

Din cauza efectelor stroboscopice și de lumină, de scurtă durată și intensitate, spectacolul nu este recomandat persoanelor cu fotosensibilitate și celor care suferă de epilepsie! În spectacol se folosește fum de scenă inodor!

18+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Joi, 23 octombrie

17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

Lecția de Eugène Ionesco

Traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi

Regia: Bobi Pricop

Scenografia: Oana Micu

Mișcarea scenică și muzica originală: Eduard Gabia

Light design: Dodu Ispas, Ștefăniță Rezeanu

Sound design: George Udrea

Producător: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

Durata: 1h (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

spectacol pe gradene

18.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

Incendii de Wajdi Mouawad

Traducerea: Zeno Fodor

Regia: Alexandru Mâzgăreanu

Decorul: Andreea Săndulescu

Costumele: Alexandra Boerescu

Muzica originală: Alexandru Suciu

Light-design: Daniel Klinger

Producător: Teatrul de Stat Constanța

Durata: 2h 30min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier

Orașul comoară

Dramatugia: Petro Ionescu

Regia: David Schwartz

Scenografia: Mihai Păcurar

Coregrafia: Dominik M. Iabloncic

Muzica originală: Mara Solomon

Light design și Sound design: Cătălin Filip și Alex Maftei

Producător: Reactor de creație și experiment Cluj

Durata: 2h (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19.00 Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”

Mândrie și prejudecată (un fel de)

De Isobel McArthur, după romanul lui Jane Austen „Mândrie și prejudecată”

Traducerea: Adrian Nicolae

Regia și light-design-ul: Alexandru Mâzgăreanu

Decorul: Andreea Săndulescu

Costumele: Alexandra Boerescu

Mișcarea scenică: Mariana Gavriciuc

Muzica originală și aranjament muzical: Alexandru Suciu

Producător: Teatrul Excelsior București

Durata: 2h 30min (cu pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

Trei surori de A.P. Cehov

Traducerea: Raluca Rădulescu

Regia: Theodor-Cristian Popescu

Conceptul și scenografia: Velica Panduru

Decorul: Velica Panduru (coproducție decor: Tukuma Works)

Costumele: Sabina Reus

Coregrafia: Flavia Giurgiu

Muzica originală și Sound design: Andrei Raicu

Light design: Cristian Niculescu

Producător: Teatrul Tineretului Piatra Neamț

Durata: 2h 30min (cu pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.00 Teatrul Mic, Sala Atelier (Str.Constantin Mille, nr.16)

Ferma animalelor

Scenariu teatral de: Andrei Huțuleac după „Ferma animalelor” de George Orwell

Regia: Andrei Huțuleac

Scenografia: Maria Nicola

Coregrafia: Ștefan Lupu

Song-uri: Oana Pușcatu

Light design: Lucian Moga

Sound design: Marin Grigore

Producător: Teatrul Mic București

Durata: 2h (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Vineri, 24 octombrie

17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru” Reconstituirea

Conceptul: Catinca Drăgănescu și Ciprian Făcăeru

Textul și regia: Catinca Drăgănescu

Scenografie fizică, VR/AR & lighting design: Ciprian Făcăeru

Costume și consultant scenografie: Lia Dogaru

Dezvoltare software Reconstituirea VR/AR: Augmented Space Agency (Dan Făcăeru și Sabin Șerban)

Compoziția muzicală originală și sound design: Cristian Vieriu (interior 8)

Lumini: Alina Mitrache / Marian Tudorache

Sound: Emy Guran

Video: Florin Chirea

Producător: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

Durata: 1h 30min (fără pauză)

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

spectacol pe gradene

17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

Un înger soseşte la Babilon de Friedrich Dürrenmatt

Traducerea: Árpád Fáy

Dramatizarea: Réka Dálnoky

Regia: László Bocsárdi

Decorul: József Bartha

Video design-ul: András Rancz

Costumele: Izsák-Szőke

Coregrafia: Attila Bordás

Muzica originală și Sound design-ul: László Bakk-Dávid

Light design: Tamás Bányai

Producător: Teatrul „Teatrul Tamási Áron”, Sfântu-Gheorghe

Durata: 2h 40min (cu pauză)

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

In spectacol se folosesc efecte de lumină foarte puternice!

18.00 Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”

Mândrie și prejudecată (un fel de)

De Isobel McArthur, după romanul lui Jane Austen „Mândrie și prejudecată”

Traducerea: Adrian Nicolae

Regia și light-design-ul: Alexandru Mâzgăreanu

Decorul: Andreea Săndulescu

Costumele: Alexandra Boerescu

Mișcarea scenică: Mariana Gavriciuc

Muzica originală și aranjament muzical: Alexandru Suciu

Producător: Teatrul Excelsior București

Durata: 2h 30min (cu pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic

NIJINSKI • Agonie și Extaz

Conceptul, regia, coregrafia, light-design-ul: Arcadie Rusu

Scenografia: Yasmin Asan

Muzica originală: Alexandru Suciu

Producător: Teatrul Odeon București

Durata: 1h 05min (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

20.30 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

Lina de Alexandra Felseghi

Regia: Adina Lazăr

Scenografia: Bianca și Sabina Veșteman

Sound design: Adrian Piciorea

Producător: Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu-Gheorghe

Durata: 2h 40min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limbile engleză și maghiară

Sâmbătă, 25 octombrie

17.00 Centrul de Teatru Educațional Replika

În zori, lumina e mai aspră de Mihaela Michailov

Regia: Radu Apostol

Scenografia: Gabi Albu

Video: Elena Găgeanu

Asistentă scenografie: Cosmina Croitoru

Coregrafia: Florin Fieroiu

Muzica originală: Sebastian Androne-Nakanishi

Light design: Radu Apostol

Sound design: Sebastian Androne-Nakanishi

Producător: Centrul de Teatru Educațional Replika, în parteneriat cu ADO

Durata: 2h (fără pauză)

14+

Spectacol în limbile română și idiș cu traducere în limba engleză

17.00 Teatrul Metropolis, Sala Mare

Goodbye, Lenin! de Wolfgang Becker și Bernd Lichtenberg

Traducerea: Elise Wilk

Dramatizarea: Bernd Lichtenberg

Regia: Eugen Jebeleanu

Scenografia: Velica Panduru

Decorul (producție): Tukuma Works

Costumele: Carmen Secăreanu

Light design: Cristian Niculescu

Sound design: Niko Becker

Imagine video: Iustin Șurpănelu

Asistență scenografie: Maria Constantin

Producător: Teatrul Tineretului Metropolis, București

Durata: 1h 50min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

Lina de Alexandra Felseghi

Regia: Adina Lazăr

Scenografia: Bianca și Sabina Veșteman

Sound design: Adrian Piciorea

Producător: Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu-Gheorghe

Durata: 2h 40min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limbile engleză și maghiară

19.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

Mary Stuart, adaptare de Robert Icke, după Friedrich Schiller

Traducerea: Irina Velcescu

Versiunea scenică: Daniela Dima, regizor asociat

Regia: Andrei Șerban

Decorul: Helmut Stürmer

Costumele: Corina Grămoșteanu

Video design: Andrei Cozlac

Muzica originală: Alexei Țurcan

Light design: Cristian Niculescu

Sound design: Liviu Stoica

Producător:Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Durata: 2h 40min (cu pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19.30 Teatrul Evreiesc de Stat

Mesia de Martin Sherman

Traducerea: Lorena Luchian, Alexandru Panait și Andrei Măjeri

Adaptarea și regia: Andrei Măjeri

Scenografia: Irina Chirilă

Mișcarea scenică: Daniel Dragomir

Muzica originală: Folclor sefard

Light design: Andrei Ignat, Andrei Măjeri

Producător:Teatrul Evreiesc de Stat

Durata: 1h 50min (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

#Focus: RADU AFRIM

20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

TEATRO LÚCIDO la malul infinitului

Scenariul și regia: Radu Afrim

Include texte de: Adriana Bittel, Bogdan Răileanu, Doina Ruști

Scenografia: Irina Moscu

Coregrafia: Flavia Giurgiu

Muzica originală: Alexandru Suciu

Light design: Cristian Niculescu

Video design: Andrei Dermengiu

Producător:Teatrul de Stat Constanța

Durata: 3h 40min (cu pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

spectacol pe gradene

20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

Janovics

Dramaturgia: Nikolett Németh

Regia: Attila Vidnyánszky Jr.

Decorul: Csaba Csíki

Costumele: Zsuzsanna Cs. Kiss

Coregrafia: István Berecz

Muzica originală: Dávid Mester

Producător: Teatrul Maghiar de Stat Cluj

Durata: 3h (cu pauză)

12+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

Duminică, 26 octombrie

17.00 Centrul de Teatru Educațional Replika

În zori, lumina e mai aspră de Mihaela Michailov

Regia: Radu Apostol

Scenografia: Gabi Albu

Video: Elena Găgeanu

Asistentă scenografie: Cosmina Croitoru

Coregrafia: Florin Fieroiu

Muzica originală: Sebastian Androne-Nakanishi

Light design: Radu Apostol

Sound design: Sebastian Androne-Nakanishi

Producător: Centrul de Teatru Educațional Replika, în parteneriat cu ADO

Durata: 2h (fără pauză)

14+

Spectacol în limbile română și idiș cu traducere în limba engleză

17.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

Janovics

Dramaturgia: Nikolett Németh

Regia: Attila Vidnyánszky Jr.

Decorul: Csaba Csíki

Costumele: Zsuzsanna Cs. Kiss

Coregrafia: István Berecz

Muzica originală: Dávid Mester

Producător: Teatrul Maghiar de Stat Cluj

Durata: 3h (cu pauză)

12+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

Mary Stuart, adaptare de Robert Icke, după Friedrich Schiller

Traducerea: Irina Velcescu

Versiunea scenică: Daniela Dima, regizor asociat

Regia: Andrei Șerban

Decorul: Helmut Stürmer

Costumele: Corina Grămoșteanu

Video design: Andrei Cozlac

Muzica originală: Alexei Țurcan

Light design: Cristian Niculescu

Sound design: Liviu Stoica

Producător:Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Durata: 2h 40min (cu pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

#Focus: RADU AFRIM

19.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

TEATRO LÚCIDO la malul infinitului

Scenariul și regia: Radu Afrim

Include texte de: Adriana Bittel, Bogdan Răileanu, Doina Ruști

Scenografia: Irina Moscu

Coregrafia: Flavia Giurgiu

Muzica originală: Alexandru Suciu

Light design: Cristian Niculescu

Video design: Andrei Dermengiu

Producător:Teatrul de Stat Constanța

Durata: 3h 40min (cu pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

spectacol pe gradene

19.30 Teatrul Evreiesc de Stat

Mesia de Martin Sherman

Traducerea: Lorena Luchian, Alexandru Panait și Andrei Măjeri

Adaptarea și regia: Andrei Măjeri

Scenografia: Irina Chirilă

Mișcarea scenică: Daniel Dragomir

Muzica originală: Folclor sefard

Light design: Andrei Ignat, Andrei Măjeri

Producător:Teatrul Evreiesc de Stat

Durata: 1h 50min (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.00 Teatrul Metropolis, Sala Mare

Goodbye, Lenin! de Wolfgang Becker și Bernd Lichtenberg

Traducerea: Elise Wilk

Dramatizarea: Bernd Lichtenberg

Regia: Eugen Jebeleanu

Scenografia: Velica Panduru

Decorul (producție): Tukuma Works

Costumele: Carmen Secăreanu

Light design: Cristian Niculescu

Sound design: Niko Becker

Imagine video: Iustin Șurpănelu

Asistență scenografie: Maria Constantin

Producător: Teatrul Tineretului Metropolis, București

Durata: 1h 50min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

*Atenție, programul poate suferi modificări!