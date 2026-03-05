Bani de la stat pentru tineri! Poți primi până la 27.000 de lei dacă te angajezi

Guvernul acordă până la 27.000 de lei tinerilor care se angajează pentru prima dată

Tinerii care nu au loc de muncă și nu urmează studii pot beneficia de un sprijin financiar consistent din partea statului. Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei pentru tinerii NEET care se angajează pentru prima dată cu contract pe perioadă nedeterminată.

Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de modificări aduse Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și are ca scop stimularea ocupării forței de muncă și sprijinirea persoanelor vulnerabile.

Potrivit Ministerului Muncii, noile prevederi urmăresc adaptarea politicilor de ocupare la realitățile actuale ale pieței muncii.

„Noile prevederi adaptează politicile de ocupare la realitățile actuale ale pieței muncii și răspund unor provocări concrete: șomajul de lungă durată, dificultățile de integrare a tinerilor NEET, lipsa forței de muncă în anumite zone și nevoia de sprijin pentru persoanele aflate în situații vulnerabile”, se arată în comunicatul instituției.

Primă de stabilitate de până la 27.000 de lei pentru tinerii NEET

Una dintre cele mai importante modificări aduse prin ordonanță este introducerea primei de stabilitate pentru tinerii NEET care se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată.

Sprijinul financiar poate ajunge la 27.000 de lei și este acordat pe o perioadă de 24 de luni, cu condiția ca beneficiarul să își mențină locul de muncă. Suma este neimpozabilă.

Plata se face în două etape:

1.000 de lei pe lună în primele 12 luni

1.250 de lei pe lună în următoarele 12 luni

Acest sprijin se adaugă subvenției lunare de 2.250 de lei acordată angajatorilor pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii vulnerabile.

Pragul de vârstă pentru sprijinul acordat șomerilor crește

Ordonanța aduce și o schimbare importantă pentru persoanele aflate în șomaj. Pragul de vârstă pentru beneficiarii unor programe de sprijin crește de la 45 la 50 de ani, măsură menită să faciliteze reintegrarea profesională a persoanelor mai în vârstă.

În plus, lista beneficiarilor pentru care angajatorii pot primi subvenții a fost extinsă. Printre noile categorii incluse se numără:

mamele cu cel puțin trei copii în întreținere

persoanele care au executat pedepse privative de libertate sau alte măsuri neprivative

Servicii de ocupare disponibile și online

Actul normativ introduce și posibilitatea ca serviciile de mediere, consiliere profesională și formare să fie oferite în mediul online, pentru a facilita accesul persoanelor interesate la programele de ocupare.

Totodată, procedura de evidență a șomerilor este simplificată prin eliminarea obligației de reînnoire periodică a cererilor.

Ministrul Muncii: „O țară are un viitor mai sigur când tinerii muncesc”

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, a declarat că noua măsură are rolul de a sprijini integrarea tinerilor pe piața muncii și de a le oferi perspective de viitor în România.