RELAȚIA CU PUTEREA continuă seria de spectacole-lectură „Tema de la ora cinci”, de la Teatrul EXCELSIOR

Joi, 2 aprilie 2026, de la ora 17:00, la Sala Studio a Teatrului EXCELSIOR, a avut loc a doua întâlnire din cadrul seriei TEMA DE LA ORA CINCI, dedicată uneia dintre cele mai tensionate și actuale teme ale societății: RELAȚIA CU PUTEREA. După o primă ediție dedicată iubirii, proiectul continuă cu o explorare a mecanismelor puterii – de la autoritatea politică și morală, la abuzul de statut, moștenirea ideologică și corupția interioară produsă de ambiție.

De la conflictul fundamental dintre legea statului și legea morală din Antigona de Sofocle, la mecanismele subtile ale dominației și supunerii din Lecția de Eugène Ionesco, unde autoritatea devine instrument de anulare a identității, de la tensiunea dintre libertatea individuală și presiunea unei moșteniri ideologice în Catarina și frumusețea de a ucide fasciști de Tiago Rodrigues, până la portretul devastator al ambiției care corupe și distruge în Macbeth de William Shakespeare, fiecare text descrie o altă fațetă a puterii – și a felului în care aceasta modelează destine.

Textele vor fi citite de actorii Teatrului EXCELSIOR – Alex Popa, Raluca Botez, Ioana Niculae, Silvana Ionescu, Robert Radoveneanu, Annemarie Ziegler, Matei Arvunescu, Ciprian Cojenel, Alex Călin, Doru Bem, Dana Marineci, Cosmina Dobrotă, Oliver Toderiță și Camelia Pintilie, sub coordonarea artistică a Mariei Rotar și a lui Alex Călin – într-o formulă care pune în prim-plan cuvântul și relația directă cu publicul.

Formatul de spectacol-lectură apropie spectatorii de esența textului: fără construcții scenice elaborate, fără distanța impusă de convenția teatrală, atenția se concentrează asupra ideilor, asupra tensiunii dintre replici și asupra felului în care sensurile se nasc în timp real.

Seara nu se încheie odată cu lectura. Dezbaterea care urmează este o parte esențială a experienței – un spațiu deschis în care spectatorii sunt invitați să intre în dialog cu actorii și cu ideile propuse de texte.

Întrebările nu caută răspunsuri definitive, ci deschid direcții de reflecție:

Este puterea, în sine, coruptă sau devine periculoasă doar în anumite contexte?

Cât de ușor acceptăm autoritatea fără să o punem sub semnul întrebării?

Poate violența să fie justificată moral, în numele unei idei sau al unei tradiții?

Unde se termină responsabilitatea și unde începe abuzul?

Și, poate cel mai important, cât din libertatea noastră suntem dispuși să cedăm în fața puterii?

Prin această întâlnire, TEMA DE LA ORA CINCI propune publicului tânăr un cadru de reflecție asupra unui subiect care traversează atât istoria, cât și prezentul: relația cu puterea, în toate formele ei – politică, socială, personală sau simbolică. Nu este doar o temă teoretică, ci una care influențează profund felul în care trăim, alegem și ne raportăm la ceilalți.

Accesul publicului este gratuit, în limita locurilor disponibile, cu rezervare prealabilă, realizată prin completarea formularului: https://forms.gle/bBtwhcEsH5Ur14iF8

Pentru grupurile organizate de elevi, rezervările se pot face la adresa de e-mail: organizare@teatrul-excelsior.ro.

Seria TEMA DE LA ORA CINCI continuă cu noi întâlniri dedicate altor teme esențiale - prietenia, criza identitară și viitorul - construind, pas cu pas, un spațiu de dialog între teatru și generațiile tinere.

Proiectul nu oferă răspunsuri, dar creează un spațiu în care întrebările pot fi rostite cu voce tare. Spectacolele-lectură din Sala Studio devin un punct de întâlnire între artiști și adolescenți, în care textele sunt citite, iar ideile sunt discutate fără grabă. Un mod de a rămâne în dialog cu lumea în care trăim și cu mecanismele care o definesc.

Despre TEMA DE LA ORA CINCI

Ce înseamnă iubirea astăzi? Cum se schimbă relația noastră cu puterea? Ce mai înseamnă prietenia într-o lume tot mai fragmentată? Cum ne definim identitatea și cum ne imaginăm viitorul?

Pornind de la aceste întrebări esențiale, Teatrul EXCELSIOR, singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor adulți, lansează „Tema de la ora cinci”, o serie de cinci spectacole-lectură urmate de dezbateri, dedicate în primul rând publicului licean, dar deschise tuturor tinerilor interesați de teatru și de ideile care ne modelează prezentul.

Evenimentele vor avea loc în Sala Studio a Teatrului EXCELSIOR, începând de joi, 26 martie și continuând în 2, 16, 23 și 30 aprilie, de fiecare dată de la ora 17:00.

Fiecare dintre cele cinci seri este construită în jurul unei teme mari a vieții – iubirea, relația cu puterea, prietenia, criza identitară, viitorul – și reunește trei texte dramatice din epoci diferite: un text clasic, unul modern și unul contemporan. Trei feluri în care aceeași temă a fost pusă pe scenă de-a lungul istoriei teatrului. Trei voci care vorbesc despre același lucru din locuri și timpuri diferite – și care, puse una lângă alta, arată că unele întrebări nu îmbătrânesc niciodată.

Formatul ales este cel al spectacolului-lectură: actorii Teatrului EXCELSIOR citesc textul în fața publicului, fără decoruri elaborate, fără costume, fără distanța pe care o creează iluzia teatrală completă. Cuvintele rămân în centru. Fiecare seară se încheie cu o dezbatere deschisă, în care publicul este invitat să intre în dialog – cu actorii, textele și temele propuse.

Dezbaterea care urmează lecturilor nu este un simplu Q&A. Este o continuare firească a textelor – un spațiu în care ideile rămân deschise, în care publicul devine parte activă a experienței. Moderatorii vor deschide conversația, iar întrebările din sală vor modela discuția.