Ruxandra Donose, Ramón Vargas  și Leontina Văduva revin la Salbek Opera Masterclass, din 19 august 2025

International Salbek Opera Masterclass este un eveniment cu participare internațională unde 23 de cursanți vor avea oportunitatea de a studia tehnici de canto și interpretare împreună cu cei trei muzicieni de talie internațională, mezzosoprana Ruxandra Donose, tenorul Ramón Vargas și soprana Leontina Văduva.

„Îmi amintesc cum, la începutul carierei mele, întâlnirile cu mari artiști mi-au schimbat drumul. La Salbek văd aceeași scânteie în ochii acestor tineri - dorința de a dărui totul pe scenă. E o energie care mă inspiră și pe mine să fiu mai bună.” spune mezzosoprana Ruxandra Donose.

International Salbek Opera Masterclass se va desfăşura în perioada 19-24 august 2025, pe Domeniul Castelului Salbek, la Petriș, în județul Arad, în două camere din castel și la căminul cultural din localitate.

Sunt contexte diferite de cel obișnuit dedicat studiului, în care tinerii muzicieni vor avea ocazia să lege prietenii, să învețe de la maeștri, dar și unii de la alții, să se conecteze cu natura și cu ei înșiși, după cum puncta tenorul mexican Ramón Vargas: ”Această tabără artistică din România îmi aduce multă bucurie în fiecare an. Mă bucur că voi fi și la a treia ediție, pentru că unul dintre aspectele importante ale acestui masterclass este contextul în care vom fi cu toții: în mijlocul naturii, înconjurați de frumusețea satului românesc. Nivelul cursanților este unul foarte bun, sunt convins că vom învăța cu plăcere unii de la alții în aceste zile.” (Ramón Vargas)

International Salbek Opera Masterclass se va încheia cu Gala Salbek Opera Festival care va avea loc în Piaţa Primăriei din Arad, în aer liber, pe 24 august, de la ora 20:00, cu Orchestra Filarmonicii din Arad, dirijor David Crescenzi, soliştii Anita Hartig, Ruxandra Donose, Ramón Vargas, împreună cu cei mai buni dintre cursanţii Salbek Opera Masterclass 2025, alături de soprana Leontina Văduva. În program, lucrări celebre din repertoriul liric de Puccini, Bellini, Offenbach, Strauss, Ceaikovski şi nu numai.

Cursurile de la Salbek sunt o oportunitate enormă pentru tinerii studenți, apreciază soprana Leontina Văduva: „Îi încurajez pe toți să folosească aceste zile nu doar pentru a-și perfecționa tehnica, ci și pentru a se deschide către public, către emoție. Este o experiență care poate schimba nu doar cariere, ci și oameni.” (soprana Leontina Văduva)

Gala va marca închiderea Salbek Opera Masterclass, ediția 2025, dar şi închiderea Zilelor Aradului 2025, fiind realizată în organizarea Primăriei Municipiului Arad, Centrului Municipal de Cultură Arad şi Filarmonicii de Stat din Arad.

BIOGRAFII

Ruxandra Donose

Printre cei mai renumiți cântăreți ai generației sale la nivel mondial, Ruxandra Donose este apreciată unanim de critică și de publicul celor mai importante săli de operă și concerte din toată lumea. Printre rolurile de vârf din cariera ei se numără Dorabella din Cosi fan Tutte la Los Angeles Opera, Donna Elvira la Royal Opera House Covent Garden, Tamiri într-o producție nouă a operei Farnace de Vivaldi, la Paris, Strasbourg și Mulhouse, Marguerite în La Damnation de Faust pe scena din Seattle, Nicklausse la Metropolitan New York, Donna Elvira și Compozitorul în Ariadne auf Naxos pentru Deutsche Oper Berlin și Carmen la Cincinnati Opera și Opera Națională București.

În concert, Ruxandra Donose a evoluat alături de multe orchestre celebre. Rolul Marguerite din La Damnation de Faust a fost prezentat de-a lungul timpului cu Berlin Sinfonie-Orchester, Berlin Philharmonic, Tonhalle Orchestra din Zürich, Orchestre National du Capitôle la Toulouse și Valencia și Orchestre de Paris. A apărut pe scenă cu Dresden Staatskapelle (Stabat Mater de Dvorak, lansat ulterior de Deutsche Grammophon), Gewandhausorchester Leipzig (Simfonia a II-a de Mahler), Bayerische Rundfunk Orchester (El amor brujo și Shéhérazade de Ravel), Berlin Philharmonic (Shéhérazade), Münchner Philharmoniker (Bach – Missa în si minor dirijată de Sergiu Celibidache și un program de arii de operă franceze condus de Roberto Abbado), Orchester der Beethovenhalle Bonn (Bach – Patimile după Ioan) și Frankfurt Alte Oper (Bach – Patimile după Matei).

Ramón Vargas

Este unul dintre cei mai mari tenori ai vremurilor noastre. Născut la Mexico City, a studiat în țara natală și s-a lansat pe scenele mexicane. După ce a câștigat Enrico Caruso Tenor Competition la Milano în 1986, s-a mutat în Austria unde și-a definitivat studiile la Wiener Staatsoper Opera Studio Program. Debutul european a avut loc în 1988 la Lucerna, iar cel la Metropolitan Opera în 1992, când l-a înlocuit pe Luciano Pavarotti în Lucia di Lammermoor. Au urmat debuturile la Scala, în 1993, la centenarul operei Falstaff de Verdi.

Cântă frecvent în cele mai mari teatre de operă din lume : Teatro Colón de Buenos Aires ( La Favorita, Hoffmanns Erzählungen ), London Royal Opera House ( A Masked Ball, La Bohème, Rigoletto, La traviata ), Teatro Alla Scala din Milano (Falstaff, Rigoletto, La Traviata), Metropolitan Opera New York (19 roluri diferite în peste 200 de spectacole cu Attila, La bohème, Il Barbiere di Siviglia, La Cenerentola, L’elisir d’amore, Lucia di Lammermoor, Rigoletto, Der Rosenkavalier, printre altele), Teatro Real de Madrid (Werther, Bal mascat), Opéra National de Paris (Rigoletto, La Traviata, Lucia Miller, Mozart’s Idomeneo

and Titus ), San Francisco Opera (A Masked Ball, L’elisir d’amore, Lucia di Lammermoor), Wiener Staatsoper (La bohème, L’elisir d’amore, Lucia di Lammermoor, Maria Stuarda, Roberto Devereux, Don Carlos, A Masked Ball, The Barber of Seville), Arena di Verona (The Barber of Seville, Rigoletto) și multe altele.

Are şi o amplă carieră de muzician de concert, cu un repertoriu extins, de la cântecele clasice italiene, lied german şi melodii de compozitori francezi, mexicani şi spanioli din secolele 19 şi 20.

Leontina Văduva

După studii la Conservatorul din București, sub îndrumarea profesoarei Arta Florescu, soprana Leontina Văduva a debutat pe plan internațional în 1986 la Teatrul Capitole din Toulouse în Manon de Jules Massenet. Rolul, devenit una dintre cele mai dragi cărți de vizită, a purtat-o spre debutul londonez de la Royal Opera House Covent Garden, etapă care i-a adus prestigiosul premiu Lawrence Olivier (1988).

Stabilită în Franța, țară care a adoptat-o de la bun început, și care i-a acordat în 1999 titlul de Chevalier des Arts et des Lettres, iar câțiva ani mai târziu, pe cel de Officier des Arts et des Lettres, Leontina Văduva a devenit rapid una dintre cele mai bune ambasadoare ale repertoriului francez interpretând magistral rolurile Micaëla, Antonia, Julieta și Mireille pe cele mai importante scene ale lumii. Rolul debuturilor în Statele Unite ale Americii (San Francisco, 1996, Metropolitan Opera, New York, 2000) a fost Mimi din Boema lui Puccini. Printre dirijorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără James Conlon, Sir Colin Davis, Alain Lombard, Sir Charles Mackerras, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Kent Nagano, Antonio Pappano, Michel Plasson și Carlo Rizzi.