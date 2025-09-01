Septembrie în tonuri de belcanto și teatru, Callas masterclass și Antiportret de familie

„Callas masterclass” – premieră

22 septembrie, ora 20:00 – Brașov, Teatrul „Sică Alexandrescu”

23 septembrie, ora 20:00 – Constanța, Casa de Cultură a Sindicatelor

24 septembrie, ora 20:00 – Iași, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”

„Callas masterclass”de Terrence McNally, o producție originală, la intersecția dintre teatru și operă, ce explorează multiplele fațete ale personalității sopranei Maria Callas. Piesa lui Terrence McNally urmărește un masterclass susținut de divă la Juilliard School of Music din New York, în ultimii ani din viață. Formatul cursului devine pretextul unei descoperiri surprinzătoare. În timp ce le oferă indicații tehnice tinerilor aspiranți la o carieră în belcanto, Maria Callas se destăinuie și se autoanalizează. O face cu sinceritate dureroasă, explorând relația ambiguă cu celebritatea, cu așteptările nesfârșite ale publicului, cu compromisurile pe care le-a făcut de-a lungul carierei fulminante. Interpretarea Oanei Pellea – de o remarcabilă complexitate dramatică și psihologică – surprinde toate nuanțele personalității Mariei Callas: riguroasă și exigentă în exprimarea artistică, dar și romantică, vulnerabilă și profund umană. Actrița româncă reușește performanța de a o interpreta pe diva elenă fără a o imita, de a-i readuce pe scenă aura legendară printr-o creație originală.

„Antiportret de familie”

22 septembrie, ora 20:00 – Bucureşti, TNB Sala „Ion Caramitru”

„Antiportret de familie” de Ştefan Iancu, în regia lui Alex Bogdan, are premiera pescena mare a Teatrului Naţional Bucureşti, cu o distribuţie de excepţie, Emilia Popescu, Marius Manole, Raluca Aprodu, Ştefan Iancu, Alin Florea şi Cătălina Mihai. O comedie amară, cu accente de Woody Allen şi umor românesc à la Caragiale, spectacolul ne poartă în sufrageria unei familii aparent normale, unde fiecare are un secret şi toţi au ceva de reproşat. Absentul cel mai prezent este tatăl, în jurul căruia se ţese o poveste despre adevăruri nerostite, aşteptări ratate şi legături care nu se mai regăsesc în poza de familie. Cu ironie, cinism şi emoţie, „Antiportret de familie” ne arată cum uneori trebuie să destrami trecutul ca să poţi reface prezentul.

Biletele pentru toate spectacolele sunt disponibile pe https://proticket.ro și https://fanteatru.ro/

Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.

Parteneri media: Spot media, Garbo, Kudika, Nine O’clock, Zile și Nopți, Romania Journal, Radio România Cultural, Bucuresti Business, Prahova Business, Constanta Business, Ordinea Zilei, Happ.ro, Brașov Business, Iași Business