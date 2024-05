Teatrul Dramaturgilor Români prezintă premiera spectacolului SICILIANA de Aurel Baranga, regia Toma Enache

Fifi și Bebe, proaspăt absolvenți – ea de Medicină, el de Agronomie – socotesc că singura șansă de a triumfa asupra politicii de repartizare, care le anunță un viitor în mediu rural, ar fi să lege o căsătorie de conveniență cât să păcălească ochii sistemului, dar nu și inimile partenerilor adevărați: Tiberiu și Muki. Însă, odată început jocul, fiecare mutare deschide uși către lumi surprinzătoare. Șah! Și mat!

În 2024, la 64 de ani de la premiera absolută, Teatrul Dramaturgilor Români vă propune să vă întâlniți cu cea mai jucată comedie a dramaturgului Aurel Baranga, în cel mai nou spectacol regizat de Toma Enache: Este incredibil ce umor are comedia SICILIANA, a lui Aurel Baranga, la peste 50 de ani de la succesul formidabil avut la premiera bucureșteană. Ca și atunci, oamenii sunt și acum piese pe tabla de joc a vieții, a iubirii, indiferent de sistemul politic care ne guvernează. Baranga are această știință a subtilității cuvintelor, sensurilor, umorului. La această comedie spumoasă, adaug bucuria de a lucra cu o echipă extraordinară de actori. Încep cu „părinții” Corina Dănilă și Adrian Păduraru, doi actori pe care îi iubesc și îi apreciez, care își pun în acest spectacol experiența și talentul, alături de actorii tineri și talentați pe care i-am ales din peste 250 de participanți la casting (Vlad Vîlciu, Ana Vîlcu / Iulia Bibu, Georgiana Ionescu / Teodora Daiana Păcurar, Dani Ionescu, Emanuel Varga). Comedia SICILIANA are parfumul nostalgiei vechiului București, după care tânjim toți cei pe care capitala ne-a prins în mrejele sale. Imaginați-vă cum ar fi ca, după terminarea facultății, să trebuiască să plecați undeva la țară, într-un sat uitat de lume, departe de familie, prieteni și, mai ales, departe de farmecul Bucureștiului.