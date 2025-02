Rezultate Loto 6/49 20 februarie 2025. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 20 februarie 2025:

Loto 6 din 49: 19, 8, 16, 29, 39, 32

Joker: 10 / 6, 29, 16, 7, 33

Loto 5/40: 27, 34, 21, 38, 6, 35

Noroc: 5 1 4 5 7 1 8

Noroc Plus: 6 7 5 7 2 9

Super Noroc: 4 1 9 6 0 5

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 17,96 milioane de lei (peste 3,61 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 12,50 milioane de lei (peste 2,51 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,24 milioane de lei (peste 2,25 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 64.800 de lei (peste 13.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 144.600 de lei (peste 29.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 213.600 de lei (peste 42.900 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 60.800 de lei (peste 12.200 de euro).