ICR sprijină prezența românească la cea de-a 75-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin

Festivalul este unul dintre cele mai importante evenimente din industria cinematografică globală, iar prezența cineaștilor români reflectă excelența și diversitatea creativă a acestora.

În competiția oficială a Berlinale 2025, România este reprezentată de filmul „KONTINENTAL ’25”, regizat și scris de Radu Jude și produs de Saga Film. KONTINENTAL ’25 îi are în distribuție pe Eszter Tompa, Gabriel Spahiu, Adonis Tanța, Oana Mardare și Șerban Pavlu. Filmul este jucat în limba română, maghiară și germană și este subtitrat în engleză și germană.

După premiera mondială de la Berlinale Palast din 19 februarie, ora 22:00, KONTINENTAL ’25 va fi prezentat în festival astfel:

20 februarie, ora 09:30 – Uber Eats Music Hall

21 februarie, ora 12:15 – Haus der Berliner Festspiele

22 februarie, ora 22:15 – HKW 1, Auditorium Miriam Makeba

23 februarie, ora 18:45 – Uber Eats Music Hall

KONTINENTAL ’25 explorează teme actuale, precum criza locuințelor, economia post-socialistă, naționalismul și impactul limbajului asupra statutului social. Povestea urmărește drama Orsolei, un executor judecătoresc care încearcă să gestioneze vinovăția după un eveniment tragic. Producția aduce un omagiu cinematografiei europene clasice și ridică întrebări despre dilemele morale contemporane.

În cadrul programului Berlinale Talents, România este reprezentată de producătoarea Carla Fotea. De asemenea, Diana Păroiu a fost invitată în calitate de Industry Guest în cadrul Berlinale Co-Production Market, iar Elena Martin este inclusă în programul Emerging Producers. La evenimentul „Docu Drink with Emerging Producers” va participa Andreea Lăcătuș, directoarea festivalului One World Romania (începând cu ediția din 2024), reprezentând Asociația One World Romania.

La Berlinale Co-Production Market, un program esențial pentru identificarea partenerilor internaționali și asigurarea finanțării proiectelor de film, a fost selectat filmul „The Magic Hour”, regizat de Radu Muntean și produs de Tangaj Production.

Romanian Film Lounge @ [Ceci n’est pas une] Gallery, ICR Berlin

În perioada 17–19 februarie 2025, între orele 16:00 și 19:00, spațiul de artă al ICR Berlin va deveni un hub de networking în cadrul proiectului „Playlab: Art in Motion, Stories in Play”. Spațiul va găzdui întâlniri între cineaști, producători și actori, dar și proiecții de scurtmetraje realizate de studenți talentați de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și UNATC, oferind o perspectivă asupra viitorului cinematografiei din România.

Berlinale 2025 reprezintă o oportunitate de a promova dialogul intercultural și de a aduce noi perspective artistice în fața unui public internațional. ICR rămâne dedicat susținerii cinematografiei românești pe scena globală.