Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova reprezintă România la Festivalul Internațional „Shakespeare” din Hong Kong

Spectacolul va fi prezentat în zilele de 16 și 17 iunie 2026, de la ora 20:00, la WestK Freespace The Box, una dintre principalele scene ale festivalului.

Organizat de Tang Shu-wing Theatre Studio în perioada 5–21 iunie 2026, Festivalul Internațional Shakespeare din Hong Kong reunește companii și artiști de prestigiu din întreaga lume și își consolidează statutul de platformă globală dedicată reinterpretării contemporane a operei lui William Shakespeare.

Montarea craioveană propune o lectură esențializată și profund actuală a tragediei shakespeariene. Printr-un proces artistic de mare finețe, Declan Donnellan și Nick Ormerod reduc povestea la elementele sale fundamentale, oferind publicului o experiență teatrală de o claritate remarcabilă. În mai puțin de două ore, spectacolul surprinde esența uneia dintre cele mai complexe și influente piese din dramaturgia universală.

„Hamlet” este o coproducție Cheek by Jowl și Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova. Distribuția îi reunește pe Vlad Udrescu (Hamlet), Claudiu Mihail (Claudius), Ramona Drăgulescu (Gertrude), Theodora Bălan (Ophelia), Raluca Păun (Polonius), Alex Stoicescu (Laerte), Eugen Titu (Fantoma), Cătălin Vieru (Rosencrantz), Darko Huruială (Guildenstern), Marian Politic, Angel Rababoc, Costinela Ungureanu, Mircea Mogoșeanu și Mihnea Presură.

Echipa artistică este completată de Laurențiu Tudor – asistent regie, Adelina Galiceanu – asistent designer costume, Mihail Antonie – coordonator lupte scenice și George Volceanov – traducător.

Participarea Teatrului Național „Marin Sorescu” la Festivalul Internațional Shakespeare din Hong Kong reprezintă o nouă recunoaștere pe scena internațională și confirmă prestigiul de care se bucură instituția craioveană în circuitul marilor festivaluri ale lumii, evenimentele fiind posibile cu sprijinul esențial al Institutul Cultural Român, prin Institutul Cultural Român de la Beijing, partener constant în promovarea valorilor culturale românești în spațiul asiatic.