VALER DELLAKEZA, MARELE ACTOR AL NAȚIONALULUI CRAIOVEAN, OMAGIAT DE ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI

Instalația performativă ZIUA HEKTOMERON, un proiect recent premiat de către Senatul UNITER la care și-au adus contribuția 100 de regizori din 100 de țări va fi difuzat online de la ora 12:00 p.m. pe website-ul proiectului, www.hektomeron.com; tot online, de data aceasta pe pagina de facebook a teatrului se va transmite în regim de live streaming premiera regizoarei ucrainene Tetiana Shelepko care lucrează chiar în aceste zile la un performace ce se va desfășura în Kiev în singurul teatru de limbă engleză din Ucraina, transformat în aceasta perioadă în adevărat buncăr pentru artiștii independenți din Ucraina.

Ziua Mondială at Teatrului va debuta însă la ora 11:00 în Sala „I.D. Sîrbu” cu un eveniment dedicat marelui actor Valer Dellakeza cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, într-o întâlnire emoționantă găzduită de criticul de teatru Marina Constantinescu.

Valer Dellakeza, actorul care și-a legat renumele de Teatrul Național „Marin Sorescu” s-a născut pe 29 martie 1942 în Craiova. În cei 62 de ani de activitate pe scena craioveană, dar și pe scenele teatrelor internaționale, a jucat în piese de referință ale celor mai importanți dramaturgi români și a făcut roluri de anvergură din dramaturgia universală. Dellakeza a colaborat cu regizori importanți ai scenei românești, de la Silviu Purcărete, Vlad Mugur, Mircea Cornișteanu, până la Tompa Gábor, László Bocsárdi, a lucrat cu Robert Wilson iar acum, recent, cu Romeo Castellucci.

Debutul pe scena craioveană a avut loc în 1954, la vârsta de 12 ani, cu un rol principal într-o piesă sovietică, Să nu-i zici pe nume în regia lui Ion S. Bologa. În 1962 a fost angajat, prin concurs, pe post de Actor corp-ansamblu la Naționalul craiovean, unde s-a făcut remarcat într-o serie de roluri importante. În 1964 este admis la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” București, la clasa profesoarei Beate Fredanov, asist. univ. Octavian Cotescu. După absolvire este repartizat la Teatrul Național Craiova. Până în 1989 a interpretat zeci de roluri memorabile, iar în 1989 se face remarcat în lumea teatrului cu rolul Unchiul Vanea din piesa Unchiul Vanea de A.P. Cehov, în regia lui Mircea Cornișteanu, rol pentru care primește Premiul U.T.C. (Uniunea Tineretului Comunist). Dar apogeul carierei se petrece în 1999 cu Truffaldino din spectacolul Slugă la doi stăpâni de Carlo Goldoni în regia lui Vlad Mugur, pentru care Revista Scena îl declară cel mai bun actor al anului iar juriul UNITER îi conferă premiul pentru cel mai bun actor al stagiunii.

În anii '90 a colaborat cu regizorul Silviu Purcărete în spectacole de referință pentru teatrul european și mondial, cu care a făcut o serie de turnee internaționale de prim rang. Dellakeza a fost Madam Ubu în Ubu rex cu scene din Macbeth după A. Jarry și W. Shakespeare (1990-91), Demetrius în Titus Andronicus de W. Shakespeare, (1991-92), Egist în Orestia după Eschil, (1997-98), Ducele Orsino în A 12-a noapte de W. Shakespeare, Bernardin în Măsură pentru măsură de W. Shakespeare. Pentru aceste spectacole realizate de Purcărete la Craiova, Teatrul Național Craiova a primit 12 premii internaționale la cele mai mari festivaluri de teatru din lume, pe patru continente.

Valer Dellakeza este cunoscut și datorită rolurilor interpretate în film, iar din anul 2004 este Societar de onoare al Teatrului Național Craiova. În 2012 a devenit Cetățean de onoare al Municipiului Craiova, un an mai târziu a fost distins cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de „Cavaler” acordat de Președintele României Traian Băsescu, în 2019 a primit Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de „Ofițer” acordat de Președintele României Klaus Iohannis.

În anul 2012 a fost din nou premiat de către UNITER pentru întreaga activitate iar în 2013, primește al treilea premiu UNITER, pentru rolul Domnul Tot, din spectacolul Familia Tót, regia László Bocsárdi. În 2014 a fost sărbătorit cu mare fast prin spectacolul „DELLAKEZA DE LA TEATRU, 60 DE ANI PE ACEEAȘI SCENĂ”. Un actor pentru eternitate.

De la ora 12:00, spectatorii din toată lumea vor putea urmări online, pe www.hektomeron.com evenimentul ZIUA HEKTOMERON, o instalație performativă fără precedent la care și-au adus aportul 100 de regizori din 100 de țări.

Inspirat din Decameronul lui Giovanni Boccaccio, proiectul HEKTOMERON a început în plină pandemie, la jumătatea lunii ianuarie a anului 2021. Timp de 100 de zile, pe website-ul proiectului, a fost difuzat în regim de live streaming din Sala Studio a teatrului câte un episod al acestui demers, fiecare episod reprezentând practic una dintre poveștile din Decameron.

În 21 iunie 2021 au fost prezentate publicului TOATE aceste episoade, într-un maraton teatral unic în lume. Spectatorii au urmărit direct din Sala Mare „Amza Pellea” a teatrului toate cele 100 de episoade ale Hektomeronului. Însă, mai mult decât atât, cei care au fost în sală nu au văzut doar un spectacol de teatru, ci un „spectacol al spectacolului”, deoarece pe scenă s-au aflat, la vedere, toate componentele artistice și tehnice care au făcut posibilă difuzarea celor 100 de performance-uri în întreaga lume, de la camere de luat vederi, mixer de sunet, consolă de lumini până la elemente de recuzită, staff tehnic, echipa de producție. Evenimentul, care a durat 25 de ore si 30 de minute s-a numit ZIUA HEKTOMERON și a fost difuzat și în regim de live streaming, în toată lumea.

Astăzi, când teatrele s-au deschis și restricțiile au fost anulate, închidem cercul izolării pandemice prin readucerea în atenția spectatorilor de teatru din întreaga lume acest proiect născut în vremuri de criză, când izolarea, teama și moartea erau parte din universul nostru instabil.

De la ora 18:00, spectatorii români vor putea urmări pe pagina de facebook a Teatrului Național Craiova (www.fb.com/tncms.oficial) premiera spectacolului Noua Ordine Mondială / New World Order de Harold Pinter în regia Tetianei Shelepko, artistă ce a reprezentat Ucraina în proiectul HEKTOMERON. Deși Kievul se află sub asediu, Tetiana continuă să lucreze pentru premiera spectacolului ,,Noua ordine mondială’’ de Harold Pinter, iar premiera va fi transmisă live pe internet și preluată de mai multe teatre din Germania, Slovacia, Portugalia, iar în România, de Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova.

,,În timpul războaielor, teatrul devine un adăpost pentru suflete, ne permite să evadăm din nebunia războiului’’, explică ea.

New World Order / Noua Ordine Mondială este un spectacol de 12 minute, una dintre cele mai intense și cu siguranță cea mai scurtă piesă a lui Harold Pinter. Spectacolul New World Order s-a născut în adăpostul de bombe și a fost inspirat de diverse declarații politice referitoare la război și la modul în care acestea corespund vieții oamenilor care sunt în afara „jocului”, dar doar suferă de pe urma lui. „Noua ordine mondială - o piesă într-un act scrisă de Harold Pinter în 1991. Anul în care Ucraina a devenit independentă. Anul în care Noua Ordine Mondială trebuia să aibă loc și să promoveze democrația. A eșuat.”, spune Tetiana Shelepko.

De la declanșarea invaziei, Teatrul ProEnglish, un mic teatru independent din Kiev unde se joacă piese și se învață în limba lui Shakespeare, s-a transformat într-un ,,art shelter", un adăpost pentru artiști. Trupa s-a instalat la subsolul teatrului pentru a rezista. Pe toate planurile. France24 a stat de vorbă cu acești artiști determinați să câștige războiul împotriva Rusiei. Pe 24 februarie, în urma unui telefon, directorul Teatrului ProEnglish, Alex Borovensky, a aflat că războiul a izbucnit și că tancurile rusești au pătruns în Ucraina. ,,Am închis telefonul și imediat am auzit exploziile și sirenele. Era ireal, nu voiam să cred ce se întâmplă. Eu și partenera mea ne-am făcut bagajele și am decis să ne instalăm la subsol. La sfârșitul zilei, ne-am uitat cu toții la ,,Misiune imposibilă 4’’ , pentru că în final, Tom Cruise distruge Kremlinul”, declara Alex pentru France24.

În câteva zile, actorul, fost profesor de engleză, a devenit un luptător al rezistenței. A început cu blocarea ferestrelor celor două camere cu vedere la stradă, transformarea sălii unde aveau loc spectacole în dormitor și a continuat cu adăpostirea oamenilor din clădire pe timp de noapte sau atunci când sirenele anunță un atac aerian, acordarea de interviuri pentru publicațiile anglofone pentru a povesti despre situația din Kiev și din Ucraina, descărcarea camioanelor cu ajutoare umanitare și repartizarea lor în cartier... ”În fiecare zi, oamenii îmi propun să plec colo sau dincolo..., însă eu vreau să rămân. Vreau să văd cu ochii mei ce se petrece. Rezistența mea este arta și este ceea ce vreau să împărtășesc, de aceea voi rămâne în Kiev”, povestește el.

Evenimentele organizate de către Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova cu prilejul Zilei Mondiale a Teatrului se pot urmări gratuit.

Eveniment 1: VALER DELLAKEZA 80, întâlnire la ceas aniversar cu Marina Constantinescu

Când: 27 martie 2022, ora 11:00

Unde: Sala „I.D. Sîrbu” a teatrului

Bilete: intrarea este liberă

Eveniment 2: ZIUA HEKTOMERON

Când: 27 martie 2022, ora 12:00 – 28 martie 2022, ora 13:30

Unde: online, pe www.hektomeron.com

Bilete: vizionarea este gratuită

Eveniment 3: PREMIERĂ - NEW WORLD ORDER / NOUA ORDINE MONDIALĂ de Harold Pinter, regia Tetiana Shelepko, ProEnglish Theatre, Kiev, Ucraina

Când: 27 martie 2022, ora 18:00

Unde: online, pe www.facebook.coom/tncms.oficial

Bilete: vizionarea este gratuită

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, unul dintre cele mai importante teatre din țară, cu o tradiție de peste 170 de ani și cu o activitate internațională de prestigiu a lansat proiectul internațional HEKTOMERON, un mesaj universal al speranței.

Naționalul craiovean este o instituție culturală românească de prestigiu a cărei lungă și bogată istorie de 170 de ani a culminat cu spectacolele legendare ale lui Silviu Purcărete, prezentate în cadrul celor mai importante festivaluri de teatru din întreaga lume dar și cu imensul succes internațional al Festivalului Shakespeare, care aduce în România spectacole de pe cinci continente, la fiecare doi ani.

Acum, cu o viziune contemporană, teatrul abordează perspectivele prezente și viitoare, adresându-se unui spectru din ce în ce mai larg de public, în conformitate cu provocările actuale.