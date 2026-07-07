Teatrul Maghiar de Stat Cluj a încheiat stagiunea 2025/2026 cu premiere de succes, participări la festivaluri de prestigiu și premii importante

În stagiunea 2025/2026, trupa și-a consolidat prezența atât în viața teatrală din România, cât și pe plan internațional, îmbogățindu-și totodată repertoriul cu texte semnate de autori clasici și contemporani.

Prima premieră a stagiunii a fost spectacolul Ispita de Václav Havel, în regia lui Michal Dočekal. Pentru prima dată în istoria teatrului, o piesă semnată de Havel a fost montată pe scena instituției. În luna decembrie a avut loc premiera musicalului Abigél, adaptare după celebrul roman al lui Szabó Magda, în regia lui Enikő Eszenyi. Spectacolul s-a bucurat de un succes remarcabil încă de la primele reprezentații. În cea de-a doua parte a stagiunii, Teatrul Maghiar de Stat Cluj a prezentat Regele moare de Eugène Ionesco, în regia lui Gábor Tompa, urmat de Camuflare de György Spiró, montat de Vlad Massaci, aflat la prima colaborare cu trupa clujeană. Seria premierelor s-a încheiat cu spectacolul Nu sunt aici, după romanul lui Zsolt Karácsonyi, în regia lui Kinga Mezei.

Un moment important al stagiunii 2025/2026 l-a reprezentat aderarea Teatrului Maghiar de Stat Cluj la Uniunea Teatrelor Maghiare (MASZÍN), consolidând astfel relațiile profesionale ale instituției în cadrul comunității teatrelor maghiare din Transilvania.

Stagiunea a adus și importante recunoașteri profesionale. Creatorii spectacolului I Am the Wind au fost nominalizați la Premiile UNITER la trei categorii, iar Gábor Tompa a fost distins cu Premiul UNITER pentru întreaga activitate, în semn de recunoaștere a remarcabilei sale cariere de regizor și manager teatral.

Un alt moment de referință al stagiunii a fost Showcase 2025, microstagiunea organizată de teatru, în cadrul căreia instituția a găzduit critici de teatru, directori de festivaluri și de teatre din străinătate. Programul desfășurat pe parcursul mai multor zile le-a oferit invitaților o imagine amplă asupra activității artistice a trupei, contribuind la dezvoltarea unor noi colaborări internaționale și la invitarea spectacolelor în cadrul unor festivaluri.

Pe parcursul stagiunii, Teatrul Maghiar de Stat Cluj a fost prezent la numeroase festivaluri de prestigiu din țară și din străinătate. O atenție deosebită s-a îndreptat către spectacolul I Am the Wind de Jon Fosse, în regia lui Gábor Tompa, inclus în programul mai multor festivaluri naționale și internaționale. Spectacolul a fost prezent la Festivalul DESIRÉ Central Station de la Subotica, la Reuniunea Teatrelor Naționale din România de la Chișinău, la MAFESZT de la Satu Mare, la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț, precum și la cea de-a XXXIII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS). În aceeași stagiune, spectacolul și trupa au ajuns pentru prima dată în Bulgaria, fiind invitați la Festivalul Internațional de Teatru „Marea Neagră” de la Varna, respectiv la Sfumato Theatre Laboratory din Sofia.

Spectacolul Janovics, în regia lui Attila Vidnyánszky jr., a fost, de asemenea, prezent în programul unor festivaluri importante: a participat la Festivalul Național de Teatru (FNT) de la București și la Festivalul de Teatru DESZKA de la Debrecen, unde a fost prezent și spectacolul Tinerii barbari. Prezența internațională a teatrului a fost consolidată și de invitația spectacolului Hamlet, în regia lui Gábor Tompa, la Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova.

După pauza de vară, în perioada 21-23 august, Teatrul Maghiar de Stat Cluj își așteaptă din nou publicul în cadrul celei de-a 17-a ediții a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj.

Casa de bilete a teatrului va fi închisă în perioada 6 iulie – 9 august. Biletele pentru spectacolele din lunile august și septembrie pot fi achiziționate în continuare online, pe platforma huntheater.biletmaster.ro, iar începând cu 10 august, acestea vor fi disponibile și la Casa de bilete a teatrului.

Odată cu încheierea acestei stagiuni, teatrul se pregătește deja pentru unul dintre cele mai importante evenimente ale stagiunii 2026/2027: între 10 și 22 noiembrie va organiza ediția jubiliară, a X-a, a Festivalului Internațional de Teatru Interferențe. Ediția aniversară va reuni la Cluj artiști și companii care au marcat precedentele nouă ediții ale festivalului și care, prin spectacolele lor, au oferit publicului experiențe teatrale memorabile.

Colectivul Teatrului Maghiar de Stat Cluj vă urează o vară frumoasă și vă așteaptă cu drag în stagiunea 2026/2027!

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