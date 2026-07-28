Assassin's Creed Black Flag revine după 13 ani. Merită noua versiune „Resynced”?

Noul „Assassin's Creed Black Flag Resynced” nu este doar o actualizare grafică, ci un remake care adaugă conținut nou, mecanici moderne și o experiență adaptată consolelor și PC-urilor actuale.

Lansat inițial în 2013, Assassin's Creed IV: Black Flag este considerat de mulți fani drept cel mai bun joc din întreaga serie. Combinația dintre explorarea Caraibelor, bătăliile navale spectaculoase și povestea lui Edward Kenway l-au transformat într-un adevărat clasic, scrie corriere.it.

Caraibele arată mai bine ca niciodată

Primul lucru care sare în ochi este, evident, partea vizuală.

Ubisoft a refăcut complet texturile, iluminarea și animațiile folosind motorul grafic Anvil, același utilizat și pentru cel mai nou joc al seriei, Assassin's Creed Shadows.

Rezultatul este spectaculos: apa, vegetația tropicală, orașele port și efectele de lumină oferite de tehnologia ray tracing transformă fiecare călătorie pe mare într-un adevărat spectacol vizual.

Dacă în 2013 Black Flag impresiona prin atmosfera sa, în 2026 reușește să fie din nou unul dintre cele mai frumoase jocuri din categoria open-world.

Gameplay modern, fără să piardă farmecul original

Ubisoft nu s-a limitat la un simplu upgrade grafic.

Printre noutăți se numără:

posibilitatea de a te deplasa ghemuit (crouch);

un sistem de luptă inspirat din Assassin's Creed Shadows;

îmbunătățiri ale folosirii celebrei Lame Ascunse;

o interfață modernizată;

controale mai fluide.

În schimb, partea pe care fanii au iubit-o cel mai mult a rămas aproape neschimbată: luptele navale.

Corabia Jackdaw se controlează la fel ca în jocul original, iar confruntările cu alte nave păstrează același ritm spectaculos care a făcut celebru Black Flag.

Opt misiuni complet noi

Cea mai mare surpriză nu este însă grafica.

Remake-ul adaugă opt misiuni noi, care înseamnă aproximativ șase ore suplimentare de joc.

Acestea completează poveștile unor personaje istorice celebre, precum Barba Neagră (Blackbeard) și Stede Bonnet, oferind un final pe care jocul original nu îl avea.

Povestea principală a lui Edward Kenway rămâne aceeași, însă Ubisoft a modificat secvențele din prezent, cele legate de Animus, făcând firul narativ mai coerent și mai ușor de urmărit.

Nu este un remake doar pentru nostalgici

Deși jocul original are deja 13 ani, Black Flag Resynced nu pare deloc învechit.

Dimpotrivă, combinația dintre explorare, acțiune și libertatea oferită jucătorului funcționează la fel de bine și astăzi.

Pentru veterani, remake-ul oferă suficiente noutăți încât să merite o nouă aventură în Caraibe.

Pentru cei care nu au jucat niciodată Black Flag, aceasta este probabil cea mai bună ocazie de a descoperi unul dintre cele mai apreciate titluri din istoria seriei Assassin's Creed.

Assassin's Creed Black Flag Resynced demonstrează că un remake poate însemna mai mult decât o simplă îmbunătățire vizuală.

Grafica refăcută complet, cele opt misiuni noi, mecanicile modernizate și păstrarea farmecului original transformă jocul într-o experiență care îi va mulțumi atât pe fanii vechi, cât și pe cei care intră acum pentru prima dată în universul lui Edward Kenway.

Jocul este disponibil pe PlayStation 5, Xbox Series X/S și PC.