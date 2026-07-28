Falsificarea kilometrajului ajunge la mașinile hibride și electrice

Kilometrajele falsificate sunt de mult un fenomen pe piața mașinilor second-hand. La acest capitol samsarii de mașini din țările din Europa de Est, precum Ucraina, Letonia, Lituania, România și Estonia, se remarcă. O analiză recentă realizată de carVertical, o platformă online globală care se ocupă cu verificarea istoricului autovehiculelor second-hand prin intermediul seriei de șasiu (numit și codul VIN), arată că fenomenul fraudării kilometrajului a ajuns și pe piața mașinilor second hand hibride pe măsură ce ele devin tot mai populare.

Mașinile diesel conduc clasamentul când vine vorba despre frecvența și amploarea fraudării kilometrajelor, dar mașinile hibrid nu sunt cu mult în urmă la unele capitole. Conform Legii nr. 142/2023 privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, manipularea odometrului unui autovehicul este interzisă, iar fapta se pedepsește ca infracțiune de înșelăciune, conform Art. 244 din Codul Penal, atrăgând o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Dintre toate mașinile diesel verificate de carVertical în România între ianuarie 2024 și martie 2026, aproximativ 9% au avut kilometrajul dat înapoi - cea mai mare pondere dintre toate tipurile de propulsie. La ceva distanță urmează mașinile pe benzină, 5% din total având odometrul modificat. În medie, vehiculele diesel din țara noastră au avut kilometrajul dat înapoi în medie cu aproximativ 97.000 km, față de 67.000 km pentru mașinile pe benzină.

Mașinile hibride, lucrate puternic la kilometraj

În același timp, la vehiculele hibride a apărut mai rar acest gen de fraudă (în doar 2% dintre cazuri), dar kilometrajul le este redus în medie cu aproximativ 96.000 km, o valoare semnificativ mai mare decât la mașinile pe benzină și aproape egală față de cea a mașinilor pe motorină. De asemenea, analiza arată că 2,6 % dintre vehiculele electrice sunt și ele afectate de reducerea frauduloasă a kilometrajului, media fiind de 75.000 km.

„Cererea pentru vehiculele hibride și electrice continuă să crească constant și odată cu această crește și riscul de a da peste un kilometraj dat înapoi. Chiar și mașinile relativ noi sunt afectate. Prin urmare, cumpărătorii ar trebui să evalueze cu atenție starea oricărui vehicul rulat pe care vor să-l achiziționeze. Dacă cumperi o mașină care are kilometrajul falsificat, de obicei vei plăti mai mult decât valorează și vei avea probleme mari cu planificarea reviziilor și a lucrărilor majore de întreținere”. Matas Buzelis, expert pe piața auto din cadrul carVertical

Care sunt cele mai falsificate mașini electrice și hibride

Analiza vehiculelor electrice și hibride arată că cel mai frecvent sunt vizate de către escrocii din România modele populare, care se bucură de o cerere ridicată. Dintre vehiculele electrice verificate de carVertical, cea mai mare pondere a mașinilor cu discrepanțe de kilometraj a fost înregistrată la Skoda (4,7%), Nissan (4,4%), Ford (4,4%), Volkswagen (4%) și Audi (3,5%). Pe segmentul hibrid, fraudarea kilometrajului a fost întâlnită cel mai des la mașinile Toyota (5,3%), Lexus (3,3%), Peugeot (2,9%), Ford (2,9%) și BMW (1,8%).

„Mulți șoferi încă cred că odometrul vehiculelor moderne este imposibil de manipulat, dar realitatea dovedește contrariul. Kilometrajul ridicat înseamnă adesea o uzură mai mare a bateriei la vehiculele electrice, ceea ce le reduce autonomia. Drept urmare, cumpărătorii tind să evite astfel de mașini. Acest lucru creează un stimulent pentru vânzătorii necinstiți să reducă fraudulos kilometrajul că să poată prezenta vehiculul ca fiind într-o stare mai bună decât este în realitate”, spune Buzelis.

Cum poți verifica kilometrii reali

RAR Auto-Pass: Folosește platforma oficială a Registrului Auto Român pentru a vedea istoricul înregistrat la inspecții și service-uri.

Folosește platforma oficială a Registrului Auto Român pentru a vedea istoricul înregistrat la inspecții și service-uri. Rapoarte online: Verifică seria de șasiu (VIN) pe site-uri specializate de istoric auto pentru a depista discrepanțele din străinătate înainte de înmatricularea în România.

Verifică seria de șasiu (VIN) pe site-uri specializate de istoric auto pentru a depista discrepanțele din străinătate înainte de înmatricularea în România. Inspecția fizică: Urmărește uzura fizică a volanului, a scaunelor și a pedalelor, care trebuie să corespundă cu numărul afișat în bord.

Manipularea odometrului crește valoarea mașinii

Studiul realizat de carVertical a arătat că, în România, falsificarea kilometrajelor majorează în medie valoarea vehiculelor cu 19,9%. Prin urmare, dacă o mașină al cărui kilometraj a fost falsificat este scoasă la vânzare la prețul de 20.000 de euro, în realitate, aceasta ar valora doar aproximativ 16.700 de euro. La noi 8,1% dintre vehiculele verificate de carVertical aveau kilometrajul falsificat. În medie, kilometrajul fusese dat înapoi cu 66.800 de kilometri. În comparație, în Germania doar 1,7% dintre vehicule prezentau înregistrări manipulate de kilometraj. Cu toate acestea, în Germania frauda privind kilometrajul are cel mai mare impact asupra valorii vehiculelor dintre toate țările incluse în studiu, determinând o creștere a prețurilor de până la 49,3%, chiar dacă media de derulare este de doar 34.400 de kilometri.

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