Guvernul demis, dat pe mâna instanțelor și procurorilor pentru HG-urile adoptate în mod ilegal și neconstituțional

PSD amenință Guvernul demis condus de Ilie Bolojan cu acțiuni în instanță și cu plângeri penale la Parchetul General, după ce Executivul a adoptat o serie de Hotărâri prin care reglementează în domeniul politicilor publice noi, lucru interzis de Constituție și de Codul Administrativ unui Guvern cu puteri restrânse. Patru plângeri prealabile au fost, deja, transmise premierului demis și interimar Ilie Bolojan, prin intermediul Secretariatului General al Guvernului, documentele fiind redactate de o casă de avocatură. Prin aceste plângeri, social-democrații somează Executivul interimar să respecte Constituția și anunță inițierea „procedurilor legale împotriva abuzurilor de ordin legislativ pe care acesta le-a comis”.

Printr-un comunicat de presă remis, ieri după-amiază, PSD arată că „a avut și are întreaga disponibilitate de a susține măsurile necesare pentru îndeplinirea angajamentelor din PNRR și absorbția fondurilor europene, așa cum a demonstrat, inclusiv în actuala sesiune extraordinară a Parlamentului”, dar că „este responsabilitatea oricărui Guvern să îndeplinească obiectivele strategice ale României cu respectarea Constituției și a legii, nu prin încălcarea lor”.

În acest sens, formațiunea condusă de Sorin Grindeanu precizează că a luat măsuri juridice ferme și fără precedent împotriva Guvernului Bolojan, care, deși demis, continuă să acționeze ca și cum ar deține un mandat deplin, încălcând flagrant atât Constituția României, cât și limitările impuse de lege. „Este prima etapă a unui proces de denunțare în fața tuturor autorităților competente a abuzurilor sistematice ale unui guvern al cărui mandat a încetat, iar interimatul miniștrilor săi a depășit termenul constituțional de 45 de zile” arată social-democrații.

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Au legiferat în domenii în care nu aveau voie

Conform sursei citate, de la momentul demiterii de către Parlament, acțiunea executivă a Guvernului Bolojan este strict restricționată de lege la acte de administrare curentă. „Nu este interpretarea vreunui avocat, nu este vreo opinie politică, ci reprezintă norma constituțională explicită. În loc să respecte această regulă fundamentală a statului de drept, premierul demis Ilie Bolojan a ales s-o sfideze și s-o interpreteze abuziv, după bunul său plac. A inițiat acte de dispoziție - hotărâri de Guvern și politici publice cu impact pe termen lung -, ceea ce îi era total și irevocabil nepermis. Nu vorbim de încălcări formale sau tehnice. Vorbim de acte cu impact direct asupra României. Un Guvern demis a aprobat și a impus Strategia națională pentru conservarea biodiversității și Planul de Acțiune aferent - documente programatice de mare anvergură, cu consecințe directe asupra construcției de autostrăzi, exploatării gazelor din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep și finalizării sau construcției de noi hidrocentrale. Acestea sunt politici pentru viitor, adoptate de un Guvern fără mandat pentru prezent”, au precizat cei de la PSD.

Formațiunea a contestat, pe această cale, hotărârile adoptate în ședința de Guvern din 23 iulie 2026 și alte opt „adoptate în același spirit de sfidare constituțională, toate marcate de același tipar: depășirea limitelor legale, ignorarea avizelor negative și exercitarea unor atribuții ministeriale expirate”.

Se cere revocarea actelor

Mai exact, cele patru proiecte de hotărâre de Guvern adoptate de Executivul demis și interimar condus de Ilie Bolojan în Hotărârea Guvernului adoptate în ședința din 27 iulie 2026 se referă la „procedura de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap”, la „modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ocupării forței de muncă”, la „modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică și a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio” și l „aprobarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026–2030”.

În plângerile prealabile transmise prin intermediul Societății Civile de Avocați MP Partners, PSD somează Guvernul demis „să nu transmiteți actul spre publicare ori, dacă a fost deja transmis, să dispuneți demersurile administrative necesare pentru retragerea lui înainte de publicare din Monitorul Oficial al României, Partea I”. De asemenea, Cabinetul este somat să reintroducă actele pe circuitul decizional în vederea revocării/reconsiderării de către Guvern, cu respectarea limitelor constituționale și a observațiilor Consiliului Legislativ. „În subsidiar, dacă la data soluționării prezentei actul a fost publicat, să dispuneți revocarea (abrogarea) acestuia”, se arată în documentele respective

Petentul face precizarea că „în lipsa răspunsului sau refuzul nejustificat vor fi valorificate în fața instanței de contencios administrativ, inclusiv în cadrul cererii de suspendare a executării întemeiate pe art. 14 din Legea nr. 554/2004”. „Ne rezervăm expres dreptul de a sesiza instanța de contencios administrativ cu cerere de suspendare a executării actului (…), de îndată ce acesta ar fi publicat, precum și cu acțiune în anularea lui (…), împreună cu solicitarea adresată instanței (…) de a obliga emitentul la depunerea întregii documentații care a stat la baza adoptării”, mai transmite PSD prin intermediul avocaților.

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Social-democrații vor sesiza, astăzi, și Parchetul General

„Jurnalul” a dezvăluit, în ediția de ieri, că Executivul a adoptat respectivele acte administrative, în ciuda avizelor negative explicite emise de către Consiliul Legislativ, care a atras atenția că măsurile adoptate exced prerogativelor unui guvern cu puteri limitate. Deja, două astfel de HG-uri au fost desființate de către instanțele de judecată. Peste zece dintre cele mai recente avize ale Consiliului Legislativ care s-au referit la proiectele de hotărâri de Guvern adoptate de Executivul Bolojan au fost negative și au reclamat faptul că reprezintă politici noi, lucru interzis unui Guvern interimar atât de Constituție, cât și de Codul Administrativ. Însă Consiliul Legislativ atrage atenția, în avizele respective, că, în actualul Cabinet Bolojan, există miniștri al căror interimat de 45 de zile a expirat.

PSD nu se rezumă, însă, la plângerile prealabile și la avertizările cu procese în contencios administrativ și anunță că, astăzi, va sesiza Curtea de Apel București cu cerere de suspendare a executării hotărârilor publicate și că va sesiza inclusiv Parchetul General, „pentru ca procurorii să analizeze, în limitele competențelor lor legale, consecințele penale ale adoptării și punerii în executare a unor acte constituțional interzise”.

„Somația noastră este clară: Guvernul Bolojan trebuie să oprească de îndată publicarea hotărârilor ilegale în Monitorul Oficial și/ sau să le reintroducă pe circuitul legislativ pentru reconsiderare, în conformitate cu normele constituționale. România are nevoie de un Guvern care respectă Constituția, nu de unul care o reinterpretează în favoarea sa. PSD va folosi toate instrumentele legale disponibile pentru a restabili ordinea constituțională și a trage la răspundere pe cei care au ales să o sfideze. Guvernul demis a ales să sfideze Constituția”, conchid social-democrații.