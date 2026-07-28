Noua păcăleală de pe Facebook și TikTok. „Medicii” care dau sfaturi despre mâncare nici măcar nu există

Experții avertizează că noul val de videoclipuri generate cu AI nu îți poate afecta doar portofelul, ci și sănătatea.

Dacă în ultimele săptămâni ai văzut pe Facebook, TikTok sau Instagram clipuri care încep cu mesaje precum:

„Nu mai cumpăra niciodată aceste trei tipuri de pește...”

„Verifică merele înainte să le mănânci...”

„Dacă peștele plutește în apă, înseamnă că este stricat...”

există șanse foarte mari să fi fost păcălit de un videoclip creat integral cu inteligență artificială.

Potrivit unei analize publicate de El País, rețelele sociale sunt invadate de sute de conturi care publică aproape identic aceleași videoclipuri, doar că schimbă personajele: un medic, un fermier, un călugăr tibetan, o bunică, un nutriționist sau un pescar.

Problema este că niciunul dintre ei nu există.

Bunicul simpatic care nu a existat niciodată

Unul dintre cele mai populare personaje este un bătrân cu aspect prietenos care explică cum poți verifica dacă peștele este proaspăt.

Clipul a fost văzut de peste 25 de milioane de ori.

În alte videoclipuri apare un presupus specialist în nutriție care susține că somonul sau pangasius sunt extrem de periculoși.

O altă femeie avertizează că merele sunt pline de pesticide și spune că există un „test simplu” pe care toată lumea ar trebui să îl facă înainte să le cumpere.

Toate aceste personaje sunt generate cu AI. Iar textele sunt aproape identice.

Aceeași poveste, doar actorii se schimbă

Jurnaliștii au analizat peste 150 de conturi de Instagram, care adună împreună peste 23 de milioane de urmăritori.

Au descoperit că videoclipurile sunt practic copiate.

Se schimbă doar:

chipul persoanei;

limba în care vorbește;

religia;

vârsta;

profesia.

Există versiuni cu:

medici;

fermieri;

călugări;

bunici;

șamani;

profesori;

specialiști în sănătate.

Toți spun exact același lucru.

De ce funcționează atât de bine

Creatorii acestor conturi folosesc psihologia.

Aleg persoane care inspiră încredere și formulează mesaje alarmiste:

„Nu mânca asta dacă vrei să trăiești.”

„Medicii nu îți spun adevărul.”

„Fă acest test înainte să fie prea târziu.”

Scopul este simplu: să te sperie suficient cât să urmărești clipul până la capăt și să îl distribui.

În spatele videoclipurilor nu este întotdeauna un om

Experții spun că fenomenul a intrat într-o etapă nouă.

Unele conturi folosesc sisteme aproape complet automate.

Inteligența artificială:

identifică subiectele care sunt în trend;

scrie scenariul;

generează personajul;

creează videoclipul;

îl publică;

analizează câte vizualizări are;

apoi produce alte zeci de clipuri asemănătoare.

Practic, un singur operator poate genera sute de videoclipuri într-o singură zi.

Pericolul nu este doar dezinformarea

În unele cazuri, videoclipurile par inofensive.

De exemplu, susțin că forma unui ardei îi schimbă gustul.

În altele însă, lucrurile devin serioase.

Există clipuri care recomandă „tratamente naturale” pentru boli grave sau sfătuiesc oamenii să renunțe la tratamente medicale în favoarea unor combinații fără nicio bază științifică.

Specialiștii avertizează că astfel de informații pot avea consecințe reale asupra sănătății.

Cum își câștigă banii

În multe cazuri, videoclipurile sunt doar începutul.

După ce câștigă încrederea oamenilor, administratorii conturilor îi trimit către:

e-book-uri cu „rețete secrete”;

cursuri de detoxifiere;

suplimente alimentare;

produse „naturale”;

abonamente.

Toate promovate prin aceleași personaje generate cu AI.

Cum îți dai seama că un videoclip este fals

Nu este întotdeauna ușor, însă experții recomandă câteva verificări simple:

verifică dacă persoana există cu adevărat;

caută informația și în surse medicale credibile;

fii atent dacă videoclipul încearcă să te sperie sau să te grăbească;

nu cumpăra produse recomandate exclusiv în astfel de clipuri;

dacă pare prea șocant sau prea spectaculos pentru a fi adevărat, cel mai probabil nu este.

AI face tot mai greu de diferențiat adevărul de ficțiune

Până nu demult spuneam că „dacă ai văzut cu ochii tăi, înseamnă că este adevărat”.

Astăzi, această regulă nu mai funcționează.

Inteligența artificială poate crea oameni care nu există, le poate pune în gură orice mesaj și îi poate transforma peste noapte în „experți” urmăriți de milioane de persoane.

Iar tocmai de aceea, spun specialiștii, cea mai importantă abilitate în era AI nu mai este să vezi un videoclip, ci să înveți să-l pui la îndoială.

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