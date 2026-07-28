Metrorex lansează un abonament săptămânal pentru parcarea Străulești

Potrivit companiei, abonamentul săptămânal pentru parcarea Terminalului Multimodal Străuleștiva fi disponibil din 1 august.

Acesta va costa 100 de lei și va permite utilizarea nelimitată a parcării pe parcursul celor 7 zile de valabilitate.

Compania precizează că acest abonament reprezintă „o opțiune convenabilă și avantajoasă pentru navetiști și pentru toți cei care aleg să își continue deplasarea cu metroul”.

Terminalul Multimodal Străulești oferă acces direct la rețeaua de metrou, la transportul public de suprafață și la transportul preorășenesc, precum și 660 de locuri de parcare.

Terminalul Multimodal Străulești se află pe bulevardul Bucureștii Noi, în Sectorul 1 al Municipiului București și este parte a obiectivului de investiții „Magistrala 4. Racordul 2. Parc Bazilescu – Străulești. Lucrări construcții tunel, galerie, stații, depou, terminal multimodal și instalațiile aferente”.

(sursa: Mediafax)