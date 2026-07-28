x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul Ştiri Observator Metrorex lansează un abonament săptămânal pentru parcarea Străulești

Metrorex lansează un abonament săptămânal pentru parcarea Străulești

de Redacția Jurnalul Publicat la 28 Iul 2026 12:45 Modificat la 28 Iul 2026 12:45
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Metrorex lansează un abonament săptămânal pentru parcarea Străulești
Jurnalul/ Bucureștenii au abandonat metroul

Metrorex introduce, de la 1 august, un abonament săptămânal pentru parcarea Terminalului Multimodal Străulești. Noul serviciu costă 100 de lei și le oferă șoferilor posibilitatea de a-și lăsa mașina și de a-și continua deplasarea cu metroul sau cu alte mijloace de transport public.

Potrivit companiei, abonamentul săptămânal pentru parcarea Terminalului Multimodal Străuleștiva fi disponibil din 1 august.

Acesta va costa 100 de lei și va permite utilizarea nelimitată a parcării pe parcursul celor 7 zile de valabilitate.

Compania precizează că acest abonament reprezintă „o opțiune convenabilă și avantajoasă pentru navetiști și pentru toți cei care aleg să își continue deplasarea cu metroul”.

Terminalul Multimodal Străulești oferă acces direct la rețeaua de metrou, la transportul public de suprafață și la transportul preorășenesc, precum și 660 de locuri de parcare.

Terminalul Multimodal Străulești se află pe bulevardul Bucureștii Noi, în Sectorul 1 al Municipiului București și este parte a obiectivului de investiții „Magistrala 4. Racordul 2. Parc Bazilescu – Străulești. Lucrări construcții tunel, galerie, stații, depou, terminal multimodal și instalațiile aferente”.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: metrorex abonament săptămânal parcare Srăulești
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri