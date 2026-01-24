TIC PITIC – Zilele Small size: Începe marea aventură a micilor exploratori!

Dăm sfară-n țară tuturor exploratorilor de-o șchioapă (cu vârsta între 0 și 6 ani), pentru că acesta este evenimentul unde „nu e voie” se transformă în „hai să vedem ce se întâmplă!”.

Nu este doar un festival, ci o aventură senzorială completă, croită special pentru nevoile și curiozitatea celor mici. Vă așteptăm cu:

Spectacole de teatru: Unde poveștile prind viață prin muzică și actori care știu exact cum să fure un zâmbet chiar și celui mai mofturos prichindel.

Ateliere creative: Unde mânuțele mici fac lucruri mari! De la teatru și dans, până la povești interactive, atelierele noastre sunt adevărate „laboratoare” de imaginație.

Experiențe de neuitat: Nu sunt doar vorbe mari, dar nici nu vrem să dezvăluim totul. Veți descoperi surprizele chiar voi!

De ce este TIC PITIC cel mai de soi eveniment cultural pentru copii?

Prima ieșire la teatru: Este momentul perfect pentru debutul cultural al bebelușului tău (da, avem spectacole și ateliere dedicate chiar și celor mici mici!).

Socializare: Copiii își fac prieteni noi, iar părinții pot schimba impresii despre cum este viața alături de un micuț plin de energie.

Amintiri de colecție: Pentru că nimic nu se compară cu sclipirea din ochii unui copil care vede pentru prima dată o lume magică desfășurându-se în fața lui.

Puneți-vă ghetuțele de festival și haideți să scriem împreună prima pagină din jurnalul de aventuri al celor mici! Ne vedem cu surprize alese și mult, mult entuziasm la Sala Mare (Str. Piața Amzei nr. 13)!





PROGRAM

VINERI, 30 IANUARIE

„Abac” (1-3) – Spectacol de teatru susținut de La Baracca Testoni-Ragazzi din Italia

Ora 18:00 @ Sala Mare

SÂMBĂTĂ, 31 IANUARIE

„Urme” (1+) – Spectacol de teatru susținut de Teatrul Nuu din Austria

Ora 11:00 @ Sala Mare

„Povești în mișcare” (4+) – Atelier de teatru și dans, coordonat de Andrea Burcă

Ora 13:00 @ Sala Mare – Foaier

„Mănușa, o poveste cu sunete” (1-6) – Atelier de muzică și mișcare, coordonat de Iliana Triță (MIMA Muzica)

Ora 16:00 @ Sala Mare – Foaier

„Urme” (1+) – Spectacol de teatru susținut de Teatrul Nuu din Austria

Ora 18:00 @ Sala Mare

DUMINICĂ, 1 FEBRUARIE

„Anotimpurile” (1-5) – Spectacol de teatru susținut de Teatrul Małego Widza din Polonia

Ora 11:00 @ Sala Mare

„Legenda rândunicii” (4+) – Atelier de teatru de umbre cu poveste, coordonat de Valeria Cristia

Ora 13:00 @ Sala Mare – Foaier

„Curcubeul emoțiilor” (0-3) – Atelier senzorial, coordonat de Julieana Drăghici și Ioana Ginghină

Ora 16:00 @ Sala Mare – Foaier

„Anotimpurile” (1-5) – Spectacol de teatru susținut de Teatrul Małego Widza din Polonia

Ora 18:00 @ Sala Mare

Biletele pentru activitățile din cadrul evenimentului „TIC PITIC – Zilele Small Size” sunt disponibile pe Entertix și Myticket.