Volodimir Zelenski, în vizită la Baza 86 Aeriană "Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă"

Cu acest prilej, cei doi oficiali s-au întâlnit cu personalul şi cursanţii Centrului de Instruire F-16 din România, informează un comunicat transmis de MApN.
Discuţiile purtate au vizat consolidarea sprijinului pentru Ucraina şi întărirea capacităţilor de apărare pe Flancul Estic al NATO.
"Vizita preşedintelui Zelenski în baza aeriană de la Borcea subliniază cooperarea strânsă dintre România şi Ucraina în domeniul securităţii şi apărării şi transmite un mesaj clar de solidaritate şi coordonare între parteneri în contextul provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre", a spus ministrul Apărării Naţionale, potrivit comunicatului menţionat.
Agenda întâlnirii a inclus, de asemenea, discuţii privind continuarea programelor de pregătire pentru piloţii ucraineni, ca parte a eforturilor aliate de consolidare a capacităţilor forţelor aeriene ucrainene.
La activitate au mai participat generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, şi generalul-locotenent Leonard Baraboi, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene. AGERPRES