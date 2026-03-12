Jurnalul.ro › Ştiri › Observator › Volodimir Zelenski, în vizită la Baza 86 Aeriană "Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă" Volodimir Zelenski, în vizită la Baza 86 Aeriană "Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă"

Sursa foto: cei doi oficiali s-au întâlnit cu personalul şi cursanţii Centrului de Instruire F-16 din România

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au efectuat joi o vizită în Baza 86 Aeriană "Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă", de la Borcea, judeţul Călăraşi.