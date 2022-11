Valentina Naforniță, invitată pe scena Operei Naționale București în spectacolul „Nunta lui Figaro”

Născută în Republica Moldova, una dintre cele mai talentate tinere soprane reprezentante ale școlii românești de canto, Valentina Naforniță a urmat cursurile Universității Naționale de Muzică din București, sub îndrumarea profesoarelor Maria Slătinaru-Nistor și Eleonora Enăchescu.

Posesoarea unei voci cu un timbru deosebit, Valentina Naforniță s-a remarcat la concursuri naționale și internaționale de marcă unde a cucerit premii importante precum „BBC Cardiff Singer of the World” (este cea mai tânără câștigătoare a trofeului), Concursul internațional „Haricleea Darclee” sau „The Young Opera Singers of Europe”, care i-au adus recunoașterea internațională și șansa de a fi angajată a Operei de Stat din Viena și colaboratoare la unele dintre cele mai prestigioase teatre lirice europene precum Teatro alla Scala din Milano sau Opera de Stat din Berlin.

Cinci personaje arhetipale, clasice, se întâlnesc cu evenimente extraordinare pe parcursul operei „Nunta lui Figaro” de Wolfgang Amadeus Mozart. Intriga este atât de bine construitã încât din acţiunile personajelor nu putem bãnui care va fi deznodământul, dar în final, binele triumfă, aşa cum se cuvine unei comedii bine realizate.