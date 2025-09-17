Vernisaj la Teatrul „Constantin Tănase”: Expoziţia de Caricatură „ARTIŞTII şi SĂLBATICII” a artistului OVIDIU STANCIU

Expoziția, care va cuprinde o selecție spectaculoasă de caricaturi dedicate unor mari personalități din România - artişti, sportivi şi figuri celebre din show-biz -, este organizată cu ocazia ZILELOR BUCUREŞTIULUI.

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului „FOAIERUL CULTURAL”, iniţiat şi realizat de Vasile Muraru și Valentina Fătu.

Vor participa personalităţi ale vieţii cultural-artistice şi sportive, oameni de televiziune, oameni politici şi vedete, dar și membri ai familiilor marilor artişti care nu mai sunt în viaţă, dar ale căror portrete realizate de artist se vor regăsi în această expoziție.

Prezintă: Marina Almășan.

„Când mă apuc să ilustrez, încerc să găsesc în fizionomia personajelor niște caracteristici care transpar și în zona lor de personalitate. Pentru mine, caricatura este o formă foarte lucidă de a dezasambla o imagine și de a o reasambla într-o ipostază neașteptată”, spune Ovidiu Stanciu.

Expoziţia va putea fi vizitată sâmbătă, 20 septembrie și duminică, 21 septembrie 2025, între orele 12.00 – 20.00, marcând astfel ”ZILELE BUCUREȘTIULUI la TEATRUL TĂNASE”.

Intrarea este liberă.

Expoziţia de Caricatură „ARTIŞTII şi SĂLBATICII” marchează debutul Stagiunii 2025 -2026 care, în cadrul proiectului „Foaierul Cultural”, va cuprinde o serie de evenimente cultural-artistice (expoziţii, lansări de carte şi de albume muzicale, proiecţii de film ş.a.). Acestea vor avea loc în foaierul Sălii Savoy care, în Aripa „Cărăbuş”, găzduiește deja de câțiva ani expoziţia permanentă de fotografie „Constelaţia Cărăbuş”, care cuprinde fotografii rare cu marele actor și făuritor de teatru Constantin Tănase şi cu artişti ai Companiei „Cărăbuş” care au scris istoria centenară a Revistei româneşti.

Anul trecut, tot aici, a avut loc Expoziția de costume de teatru și obiecte personale care au aparținut unor mari artiști ai Revistei (Stela Popescu, Alexandru Arşinel, Nae Lăzărescu, Cristina Stamate, Horia Șerbănescu, Nicu Constantin, Jean Constantin, Dan Spătaru, coregraful Cornel Patrichi şi scriitorul Aurel Storin), caiete-program vechi, afișe și fotografii rare cu artiștii înscriși pentru eternitate în istoria Teatrului de Revistă.

Despre OVIDIU STANCIU

Artistul plastic OVIDIU STANCIU este originar din oraşul Bicaz (jud.Neamţ), dar trăieşte în Suceava, unde s-a stabilit de peste trei decenii, alegând „să părăsească tumultul Capitalei pentru un oraş de provincie, cu multă linişte, dar şi cu multă istorie şi cultură, mai aproape de Neamţ, de Bicaz şi de Ceahlău”.

Provine dintr-o familie de artişti - tatăl său, profesorul Traian Stanicu şi fratele său, Cezar -, având semnate la rândul lor o mulţime de lucrări de artă plastică şi decorativă.

De asemenea, soţia sa, Brânduşa Mateş-Stanciu, este o pictoriţă talentată; împreună şi-au expus lucrările, în 2019, la Biblioteca „Mihai Eminescu” din Bicaz. Din 2020, la Casa de Cultură din localitate există o expoziție cu caracter permanent care cuprinde portrete ale unor personalităţi locale, naționale și internaționale.

Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAP) din 2018, OVIDIU STANCIU a studiat Design-ul la Academia de Artă din Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative și Design.

A realizat de-a lungul timpului lucrări de pictură laică și religioasă (a avut şi expoziţii de icoane şi a participat la Saloanele Anuale de Artă Religioasă), de ilustrație de carte, sculptură în lemn, artă monumentală, caricatură (s-a remarcat şi prin caricaturile semnate pentru publicaţiile VIP, UNICA, Pro Sport sau RING şi emisiunea „Cronica Cârcotaşilor”), grafică și design.

A participat la expoziţii colective organizate de UAP, la expoziția internațională „Valori europene” şi la Salonul Umorului Francofon (2019), la Saloanele Anuale de Artă Religioasă Muzeul Satului „Dimitrie Gusti” (2018 - 2021), dar şi la Gala Premiilor Gopo, ediţia 2024, unde a prezentat „100 de actori români” (vol.1).

Evenimentul ”ZILELE BUCUREȘTIULUI la TEATRUL TĂNASE” este organizat de Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase” în cadrul programului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană", realizat de Primăria Capitalei, prin Direcția Cultură, Învățământ, Turism, alături de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive al Municipiului București, în calitate de operatori zonali.