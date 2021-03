Cum mă pot asigura împotriva riscului politic?

Am întrebat un broker de asigurări dacă poate să-mi facă o asigurare de risc politic. Și el m-a întrebat: „Cum adică?” I-am explicat că pot să mă asigur împotriva incendiului, inundației, cutremurului, dar e ceva mai devastator ca furtuna, riscul politic, la care nu mă pot asigura. Riscul politic este sistemic, ar trebui să intre la forța majoră? Fiindcă dacă ar trebui s-o facă ar fi necesar să fie specificat clar la acel capitol. Asigurările vizează fenomene întâmplătoare. Orizontul de timp în care acționează este dat de durata poliței. Mandatele politicienilor sunt pe 4-5 ani. Dacă-s mai scurte decât durata poliței, atunci ar trebui să existe o asigurare de risc pentru ele. Dacă-s mai lungi, să fie incluse la forța majoră. Riscul politic într-o țară ca a noastră este unul ce ar trebui invocat în orice contract ca urmare a incoerenței politicilor. Nu prea ar trebui să intre, de fapt, la forța majoră, deoarece în legi poate fi inclus orice să acționeze prin efectul lor. Și cum e ca un business pe care-l faci să-l întrerupi și să nu mai poți face plăți din cauza schimbării puterii politice? Își asumă cineva răspunderea că o afacere nu mai merge din cauza numirii unor administratori locali sau centrali pe considerente politice? Iată ceea ce ar fi necesar să includă în polițe asigurătorii ca să se poată face business eliminând toate riscurile. În fine, ca să luăm un exemplu la întâmplare, persoane care n-au declarat riscul politic în polițele aferente creditelor, deoarece nu li s-a cerut, au contractat împrumuturi mult peste riscul politic pe care și-l puteau permite, ceea ce s-a materializat ulterior în provizioane din partea băncilor pentru aceste finanțări. Au existat inclusiv bani obţinuţi sub formă de credit pe baza influenței politice deținute ce au necesitat ulterior provizioane bancare. Vorbim iarăși de un risc politic care nu a fost menționat în contracte. Și așa se pierde încrederea în modul în care funcționează sistemele, cel de risc și cel financiar.