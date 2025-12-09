Cum să transformi un an electoral în doi

Anul 2024 care începea cu ideea „Avem an electoral și 4 ani stăm liniștiți” a ajuns să se transforme în doi ani de lupte pentru putere, certuri, scandaluri, alegeri anulate și o guvernare pe care din ce în ce mai puțini oameni o înțeleg. Dar asta ar trebui să se termine. Sau nu?

Azi, după alegerile de la Primăria Capitalei, am văzut lupta declarațiilor, ca și cum campania electorală nu s-a terminat. Am auzit în ultimul an de la toate partidele aflate la guvernare faptul că au înțeles mesajul electoratului și că se vor întoarce către popor. Sper sincer să se întâmple asta, pentru că acesta este rolul partidelor politice într-o democrație, să fie mereu ancorate la electoratul lor. Aș putea totuși să fac un pariu și anume că în cadrul coaliției scandalurile nu se vor termina și asta nu pentru că USR este partid la guvernare sau că Ilie Bolojan este prea încăpățânat. Aceste scandaluri din coaliție vor continua până când liderul acestei coaliții își acceptă acest rol și preia funcția de premier. În orice democrație normală, partidul care are cel mai mare număr de parlamentari (sau susținerea populară cea mai mare) oferă și prim-ministrul. În coaliția aflată la guvernare, PSD, care are 130 de parlamentari, fiind urmat de PNL cu 73, USR cu 59, iar UDMR 32. Aceste date nu fac decât să creeze o frustrare la nivelul membrilor de partid. Cei din PSD nu înțeleg de ce partidul nu își impune gândirea social-democrată în implementarea politicilor publice, cei din PNL nu înțeleg frustrările PSD pentru simplu motiv că ei au premierul, iar cei din USR se comportă ca și când ar fi în opoziție, dar și la guvernare, lăudând activitatea fiecărui ministru al lor, din cei 3 rămași azi, dar și lovind în partidele aflate la guvernare în trecut, acestea fiind chiar partenerii lor de guvernare de astăzi. Singurul partid care pare că păstrează un echilibru este UDMR, dar acesta stă pe margine și se uită la celelalte 3 partide cum își „scot ochii”, rând pe rând.

În urma alegerilor de la Capitală, am auzit mulți politologi, consultanți, analiști spunând faptul că Ilie Bolojan este mult mai întărit în coaliție pentru simplul fapt că Ciprian Ciucu a câștigat Primăria Capitalei. Îmi face o deosebită plăcere să îi contrazic. Nu Bolojan a câștigat, ci Ciucu. Nu PNL a câștigat, ci Ciucu. Ciprian Ciucu a demonstrat la Primăria Sectorului 6 și electoratul din București l-a vrut la PMB.

Analiza acestor alegeri de la Primăria Capitalei o voi face într-un viitor episod din serialul „Tâgâdâm pâș-pâș, tâgâdâm pâș”.

Promit!