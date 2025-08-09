Magia paginilor tipărite - 9 august, sărbătoarea iubitorilor de cunoaștere

Nu este doar despre citit, ci despre o legătură profundă cu obiectul-carte, cu mirosul său inconfundabil și cu emoțiile pe care le trezește.

9 august este o zi pentru a ne aminti de puterea cărților de a ne transforma, de a ne educa, de a ne inspira și de a ne conecta cu ceilalți; este o zi pentru a încuraja lectura, pentru a descoperi noi autori și pentru a redescoperi clasici; este o zi pentru a celebra bibliofilia, această dragoste necondiționată pentru cărți. Această zi este un prilej minunat pentru a ne reîntoarce la plăcerea simplă de a ține o carte în mână, de a-i simți greutatea, de a-i admira coperta și de a ne lăsa purtați de cuvinte. Este o ocazie de a ne deconecta de la ecranele omniprezente și de a ne redescoperi capacitatea de concentrare, de a ne antrena imaginația și de a ne îmbogăți vocabularul.

Dar oare știați că în lume există peste 130 de milioane de cărți? Un univers imens de povești, idei și cunoștințe care așteaptă să fie descoperite. Iar dacă sunteți curioși să aflați mai multe, pregătiți-vă să călătorim împreună printr-o lume a curiozităților bibliografice!

Bibliofilia, dragostea de carte, are și ea limbajul ei. Ne numim bibliofili pe noi, cei care nu putem rezista tentației de a cumpăra o carte nouă, chiar dacă rafturile sunt deja pline. Suntem cei care prețuim edițiile rare, coperțile frumos ilustrate și autografele autorilor. Suntem cei care găsim o bucurie imensă în a ne pierde ore întregi într-o librărie sau într-un anticariat.

Și apoi, există bibliosmia, acel cuvânt magic care descrie plăcerea de a mirosi cărțile vechi. Mirosul de praf, de hârtie îngălbenită, de cerneală veche, este o aromă a istoriei, o invitație la călătorie în timp și spațiu. Mirosul unei cărți vechi este ca un parfum, care ne transportă în biblioteci prăfuite, în case vechi pline de secrete și în sufletele celor care au iubit acele cărți înaintea noastră.

Pentru un bibliofil adevărat, o carte nu este doar un text, ci și un obiect cu o valoare estetică și sentimentală. Coperta, tiparul, ilustrațiile, toate contribuie la crearea unei experiențe senzoriale unice. O carte veche este ca o piesă de mobilier antic, ce poartă cu ea amprenta timpului și a generațiilor trecute.

Știați, de exemplu, că cea mai scumpă carte cumpărată vreodată a costat 30,8 milioane de dolari? Este vorba despre ”Codex Leicester” de Leonardo Da Vinci, achiziționat de Bill Gates. O dovadă că valoarea cunoașterii și a creativității nu are preț.

Cărțile sunt mai mult decât simple obiecte. Ele sunt portaluri către alte lumi, către alte epoci, către alte perspective. Prin intermediul cărților, putem explora necunoscutul, putem trăi vieți care nu sunt ale noastre, putem înțelege emoții pe care nu le-am simțit niciodată.

O carte bună ne poate schimba viața, ne poate deschide mintea și ne poate inspira să devenim mai buni, ne poate oferi consolare în momentele dificile, ne poate aduce bucurie și ne poate face să ne simțim mai puțin singuri. O carte bună este un prieten de nădejde, care ne este mereu alături.

Cărțile ne oferă acces la o varietate incredibilă de idei, perspective și experiențe. Prin intermediul lor, putem călători în timp și spațiu, putem explora diferite culturi și civilizații și putem înțelege mai bine lumea în care trăim. Cărțile ne ajută să ne dezvoltăm gândirea critică, să ne antrenăm imaginația și să ne îmbogățim vocabularul.

Și dacă vă simțiți copleșiți de numărul infinit de opțiuni, poate vă ajută să știți că cele mai citite cărți din lume sunt: ”Biblia”, ”Citate din scrierile președintelui Mao Tse-Dun” și seria ”Harry Potter”. O selecție eclectică, dar care demonstrează puterea universală a poveștilor.

Să ne imaginăm o lume fără cărți! O lume fără biblioteci, fără librării, fără miros de hârtie și cerneală. O lume în care cunoștințele sunt transmise doar oral, în care istoria este distorsionată de amintiri selective și în care imaginația este limitată de experiența imediată.

O astfel de lume ar fi un deșert al minții și al spiritului. Fără cărți, am fi privați de capacitatea de a învăța din trecut, de a înțelege prezentul și de a visa la viitor. Fără cărți, am fi izolați, incapabili să ne conectăm cu ceilalți și să împărtășim idei și emoții. Fără cărți, am fi mai săraci, mai ignoranți și mai vulnerabili.

Într-o astfel de lume, am pierde accesul la ”În căutarea timpului pierdut” de Marcel Proust, considerată cea mai lungă carte din lume, cu cele 9.609.000 de caractere ale sale. Am fi privați de posibilitatea de a ne pierde în frazele meșteșugite ale lui Proust și de a explora labirintul memoriei și al conștiinței umane.

Dar să ne amintim și de ”Jurnalul Annei Frank”, cea mai vândută carte non-ficțiune din lume. Povestea cutremurătoare a unei fetițe evreice care se ascunde de naziști ne amintește de importanța toleranței, a compasiunii și a rezistenței în fața tiraniei. Fără cărți, am fi mai predispuși să uităm lecțiile istoriei și să repetăm greșelile trecutului.

De aceea, este esențial să cultivăm dragostea de carte, atât în noi înșine, cât și în cei din jur. Să încurajăm copiii să citească, să le oferim acces la cărți și să le arătăm bucuria lecturii! Să sprijinim bibliotecile și librăriile, să participăm la evenimente culturale și să promovăm lectura în toate formele ei!

În această zi a iubitorilor de cărți, să ne angajăm să citim mai mult, să dăruim cărți, să vorbim despre cărți și să ne bucurăm de magia lor. Să ne amintim că, prin intermediul cărților, putem construi o lume mai bună, mai înțeleaptă și mai frumoasă.

Să nu uităm nici de cărțile mici, cum ar fi ”Cameleonul lui Cehov”, cea mai mică din lume, carte care măsoară doar 0,9 mm. Chiar și în dimensiuni reduse, cărțile pot conține lumi întregi, emoții puternice și idei transformative. Să prețuim fiecare carte, indiferent de dimensiune sau de vechime!

Și să ne amintim că lectura nu este doar o activitate individuală, ci și o responsabilitate colectivă. Să fim ambasadori ai lecturii, să ne împărtășim pasiunea cu ceilalți și să creăm o comunitate a iubitorilor de cărți! Să fim recunoscători pentru privilegiul de a avea acces la cărți și să ne asigurăm că și generațiile viitoare vor beneficia de această binecuvântare.

”Cărțile sunt avioane și trenuri. Ele sunt destinația și călătoria. Ele sunt acasă.”, spunea Anna Quindlen. Continuând cuvintele sale, putem spune despre cărți că nu sunt doar simple obiecte, ci vehicule ale imaginației și cunoașterii, capabile să ne transporte în lumi îndepărtate și să ne ofere o perspectivă nouă asupra realității; ele nu sunt doar un mijloc de a ajunge la un scop, ci și o experiență în sine, o călătorie interioară care ne transformă și ne îmbogățește; și, cel mai important, ele sunt un refugiu, un loc sigur unde ne putem regăsi pe noi înșine, unde putem explora cele mai profunde emoții și unde putem găsi răspunsuri la întrebările care ne frământă, transformându-se, astfel, în căminul sufletului nostru.