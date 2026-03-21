O călătorie lirică de la Eminescu la Nichita: 21 Martie, ziua în care inima neamului bate în ritm de poezie

Astăzi, 21 martie, este o astfel de zi binecuvântată. Ziua Internațională a Poeziei nu este doar o dată în calendar, ci un popas al sufletului, o invitație să ne întoarcem la esență, la acea vibrație subtilă care leagă cerul de pământ prin cuvânt; este ziua în care ne amintim că nu suntem făcuți doar din carne și oase, ci și din visuri, din doruri și din versuri care au puterea de a vindeca răni nevăzute.

Pentru noi, românii, poezia nu a fost niciodată un simplu joc estetic sau un lux al elitelor ci, de secole, a fost modul nostru de a respira, de a ne plânge durerea și de a ne striga bucuria. Poezia a fost doina șoptită la lumina opaițului, balada cântată de bătrâni și rugăciunea rostită în fața icoanei. Poezia este sângele care curge prin venele limbii noastre, păstrând vie memoria străbunilor și speranța celor care vor veni. Într-o lume tot mai grăbită, să ne oprim astăzi o clipă și să ascultăm ecoul acestor voci care ne definesc.

Sărbătorim astăzi o artă delicată, dar paradoxal, cea mai rezistentă dintre toate. Imperiile s-au prăbușit, granițele s-au mutat, dar versul românesc a rămas neclintit, ca o stâncă în fața furtunii. El a fost refugiul nostru în vremuri de restriște și steagul nostru în momente de glorie. Când totul părea pierdut, poezia ne-a amintit cine suntem, ne-a învățat că suferința poate fi sublimată în frumusețe și că iubirea poate învinge moartea.

De aceea, 21 martie este mai mult decât o celebrare culturală, este o reîntoarcere acasă. Este momentul în care ne deschidem inimile pentru a primi lumina primăverii, filtrată prin sensibilitatea poeților noștri și clipa în care recunoaștem că, fără poezie, lumea ar fi un loc pustiu, lipsit de culoare și de sens. Fiecare vers citit sau scris astăzi este o sămânță de speranță, o dovadă că sufletul omenesc refuză să se usuce, căutând mereu să înflorească.

Așadar, să lăsăm astăzi grijile deoparte și să intrăm în catedrala de cuvinte a poeziei. Să ne lăsăm purtați de ritmul ei, să ne lăsăm atinși de emoția ei pură. Să ne amintim că poezia nu este doar pentru poeți, ci pentru fiecare om care a simțit vreodată fiorul unei iubiri, durerea unei despărțiri sau uimirea în fața unui răsărit de soare. Poezia este limba universală a inimii, iar astăzi, inima lumii bate la unison cu inima neamului nostru.

Când rostim cuvântul ”poezie” în limba română, gândul ne zboară, inevitabil și firesc spre Mihai Eminescu. El este ”Luceafărul” care a luminat conștiința noastră națională, poetul nepereche care a sintetizat în versurile sale tot ceea ce are mai profund sufletul românesc. Eminescu nu a scris doar poezie, a creat o cosmogonie a simțirii noastre, căci în melancolia sa, în dorul său infinit, în geniul său vizionar, ne regăsim cu toții. El ne-a învățat că limba română poate suna ca o orgă cerească și că iubirea poate fi o cale spre absolut.

Dar cerul poeziei noastre este plin de stele. Alături de Eminescu, strălucește blând Vasile Alecsandri, poetul care a pictat în cuvinte iernile noastre de basm și primăverile pline de viață, pastelurile sale fiind ferestre deschise către o Românie patriarhală, senină, în care natura și omul trăiesc într-o armonie perfectă. Alecsandri ne amintește de frumusețea simplă a lucrurilor, de bucuria de a privi o ninsoare sau de a asculta ciripitul păsărilor. El este poetul seninătății noastre.

Și cum am putea să uităm de George Coșbuc, poetul care a dat glas satului românesc, cu nunțile, horele și durerile lui? Baladele sale sunt cronici vii ale unei lumi în care onoarea, hărnicia și credința erau legi nescrise. Coșbuc a cântat bucuria vieții simple, dar și tragismul destinului țăranului român. Citindu-l, simțim mirosul de fân proaspăt cosit și auzim chiotele flăcăilor la horă. Coșbuc ne leagă de pământul din care ne tragem seva.

Apoi, vine Octavian Goga, poetul pătimirii noastre, cel care a plâns durerea Ardealului și a întregului neam. Versurile sale sunt strigăte de durere, dar și de speranță, sunt rugăciuni pentru dreptate și libertate. Goga a fost vocea celor mulți și asupriți, poetul care a transformat suferința națională în artă, cel care ne-a amintit că poezia poate fi o armă, un scut și o mângâiere pentru un popor încercat de istorie.

Acești titani ai clasicismului românesc au pus temelia, au săpat adânc în solul limbii și au scos la lumină comori de o frumusețe inestimabilă. Ei sunt rădăcinile noastre, cei care ne-au învățat să iubim, să sperăm și să ne apărăm identitatea prin cuvânt. De Ziua Poeziei, le aducem un omagiu plin de recunoștință, căci fără ei, am fi fost mai săraci, mai singuri și mai rătăciți în lume.

Trecând pragul spre modernitate, poezia românească a căpătat noi valențe, devenind o oglindă a frământărilor omului modern. Tudor Arghezi a fost meșterul care a luat cuvintele din noroi și le-a transformat în bijuterii. Prin ”Cuvinte potrivite”, el a demonstrat că poezia poate fi sculptată din orice, că urâtul poate deveni frumos și că îndoiala poate fi la fel de sfântă ca și credința. Arghezi ne-a învățat că Dumnezeu poate fi căutat și în tăcere, și în revoltă, și în mucegaiuri.

Lângă el, stă Lucian Blaga, poetul-filosof care a cântat misterul lumii. Pentru Blaga, poezia nu a fost doar o artă, ci o cale de cunoaștere. El a ales să nu ”strivească corola de minuni a lumii”, ci să o sporească prin taină. Prin versurile sale, pline de o lumină metafizică, de o liniște care vine din înțelegerea profundă a destinului uman, Blaga ne îndeamnă să privim dincolo de aparențe, să ascultăm liniștea pietrelor și să simțim pulsul universului.

Într-un registru total diferit, dar la fel de genial, îl găsim pe George Bacovia, poetul plumbului și al ploilor interminabile, cel care a dat glas angoasei existențiale, singurătății și tristeții care apasă uneori sufletul omului modern. Poezia sa este un strigăt mut într-un oraș provincial, o simfonie a culorilor sumbre. Deși tristă, poezia lui Bacovia ne este dragă pentru că este sinceră și ne vorbește despre acele momente de vulnerabilitate pe care toți le trăim, dar pe care puțini au curajul să le exprime.

Și nu putem uita de Ion Barbu, matematicianul care a transformat poezia într-un joc ermetic al intelectului pur. Pentru el, versul a fost o formă de geometrie sacră, o căutare a esențelor pure. Poezia lui Barbu ne provoacă mintea, ne obligă să descifrăm sensuri ascunse și să admirăm arhitectura perfectă a cuvântului, reprezentând latura apolinică și cristalină a poeziei noastre.

Acești poeți interbelici au îmbogățit limba română cu nuanțe noi, cu profunzimi nebănuite, arătând că sufletul românesc este complex, capabil să cuprindă atât credința simplă a țăranului, cât și îndoielile sofisticate ale intelectualului. Ei ne-au lăsat o moștenire diversă, fascinantă, care continuă să ne inspire și să ne provoace să ne căutăm propriul adevăr.

Poezia nu s-a oprit niciodată, ci a continuat să curgă, vie și puternică, și în vremurile mai apropiate de noi. Nichita Stănescu, ”îngerul blond” al poeziei românești, a reinventat limba, a făcut-o să zboare. Pentru Nichita, cuvintele nu erau doar semne, ci ființe vii, capabile să se iubească, să se nască și să moară. El ne-a învățat că poezia este o stare de grație, o ”necuvântare” care exprimă inexprimabilul. Citindu-l pe Nichita, simțim cum ne desprindem de pământ și plutim într-un univers al iubirii pure și al abstracțiunii emoționale.

Alături de el, Ana Blandiana a adus în poezie o voce de o puritate și o forță morală greu de egalat. Versurile ei sunt pline de candoare, dar și de o luciditate tăioasă, vorbind despre libertate atunci când libertatea era interzisă și despre puritate într-o lume murdară. Ana Blandiana este poeta care ne amintește că fragilitatea poate fi o forță și că un vers poate dărâma ziduri de beton, iar poezia ei este un act de rezistență prin frumusețe.

Acești poeți contemporani ne sunt aproape nu doar prin timp, ci și prin sensibilitate, vorbesc limba noastră, a celor de astăzi, cu toate dilemele și speranțele noastre și ne arată că poezia nu este un muzeu, ci un organism viu, care crește odată cu noi. Prin ei, limba română continuă să creeze lumi noi, să exploreze teritorii necunoscute ale sufletului.

Să nu uităm nici de ceilalți nenumărați poeți care, poate mai puțin cunoscuți, scriu astăzi în reviste, pe bloguri sau doar în jurnalele lor intime. Poezia este peste tot. Este în versurile cântecelor pe care le fredonăm, în mesajele pe care le trimitem celor dragi, în modul în care privim lumea. Poeții contemporani sunt cronicarii sensibili ai prezentului nostru, cei care pun în cuvinte ceea ce simțim, dar nu știm să exprimăm.

De Ziua Poeziei, să le mulțumim și lor. Să cumpărăm o carte de poezie contemporană, să mergem la o lansare, să citim un poem online. Să susținem poezia vie, cea care se scrie acum, sub ochii noștri, pentru că un popor care își ignoră poeții este un popor care își pierde vocea și sufletul.

Deși poezia noastră ne este cea mai dragă, ea face parte dintr-un cor universal. Este fascinant să ne gândim că, în timp ce noi recităm ”Luceafărul”, undeva în lume, cineva citește Shakespeare. William Shakespeare, geniul englez, a lăsat o moștenire nemuritoare asupra umanității. Versurile sale despre iubire, timp și condiția umană au traversat secolele și continuă să emoționeze generații întregi, demonstrând că marile teme ale vieții sunt aceleași, indiferent de limbă.

Istoria poeziei este amețitoare. Cea mai veche poezie din lume datează de acum peste 6000 de ani. Gândiți-vă la asta! Cu milenii în urmă, când oamenii abia învățau să stăpânească focul și roata, simțeau deja nevoia să-și transforme emoțiile în cuvinte ritmate. Poezia este, așadar, una dintre cele mai vechi nevoi ale omului, o dovadă că am fost creați pentru frumos și pentru sens.

Și poezia nu are limite fizice. Cel mai mic volum de poezie din lume măsoară doar 1 cm și cântărește 0,3 grame. Se numește ”One” și a fost creat de Sathar Adhoor. Această bijuterie minusculă, care conține 66 de poeme traduse în 66 de limbi, este o metaforă perfectă pentru puterea poeziei: nu ocupă spațiu, nu cântărește greu, dar poate conține în ea universuri întregi. Este dovada că un singur vers poate schimba o viață.

Să ne amintim și de Johann Wolfgang Goethe, geniul german, al cărui ”Cântec de mai” este considerat unul dintre cele mai frumoase poeme de dragoste scrise vreodată. Versurile sale continuă să atingă sufletele și astăzi, amintindu-ne că iubirea este forța motrice a universului și a poeziei. Aceste conexiuni universale ne arată că, prin poezie, suntem cu toții frați, membri ai aceleiași mari familii umane care caută frumusețea.

Aceste curiozități nu sunt simple fapte diverse; sunt dovezi ale vitalității și universalității poeziei, care ne arată că poezia nu cunoaște granițe de timp sau de spațiu, că poate lua orice formă și că poate vorbi oricărei inimi. Astăzi, celebrând poezia, celebrăm, de fapt, participarea noastră la acest mare concert al umanității.

Așadar, ce este poezia pentru noi, astăzi? Este, poate, ultima noastră redută în fața urâtului și a uitării. Într-o lume a cifrelor și a intereselor meschine, poezia ne readuce la omenie, ne învață să fim vulnerabili, să fim sinceri, să fim buni, ne învață că o lacrimă nu este un semn de slăbiciune, ci un semn că suntem vii, ne învață că un cuvânt poate mângâia mai mult decât o mână.

Astăzi, mai mult ca oricând, lasă-ți sufletul să respire prin poezie. Nu trebuie să fii critic literar pentru a te bucura de un vers. Deschide o carte de Eminescu, de Blaga sau de Nichita și citește cu voce tare. Lasă cuvintele să rezoneze în tine. Scrie, dacă simți nevoia, despre ceea ce te doare, despre ceea ce iubești, despre ce visezi sau pur și simplu simte. Privește cerul și lasă-l să fie poezia ta de astăzi.

Poezia este darul pe care ni-l facem nouă înșine. Este momentul nostru de liniște, de întâlnire cu noi înșine, este modul în care spunem ”Te iubesc” vieții, în ciuda tuturor greutăților. Să păstrăm acest dar, să-l prețuim și să-l dăm mai departe copiilor noștri! Să nu lăsăm limba română să-și piardă muzica, să nu lăsăm doina să moară, căci, la sfârșitul zilei, nu vom lua cu noi nimic din ce am adunat material! Vom lua cu noi doar ceea ce am simțit, ceea ce am iubit și ceea ce am dăruit, iar poezia este tocmai această esență a trăirii; este memoria inimii.

Să încheiem această zi cu gândul la toți poeții noștri, știuți și neștiuți, care au ars ca niște lumânări pentru a ne lumina calea. Să ne imaginăm că, undeva, într-un plan nevăzut, Eminescu ne privește blând, Blaga zâmbește enigmatic, iar Nichita ne îmbrățișează cu o aripă. Ei sunt îngerii păzitori ai limbii noastre.

Și pentru că, uneori, cele mai frumoase lucruri nu se spun, ci se șoptesc în versuri, să ne amintim că poezia este o promisiune; promisiunea că nu suntem singuri și că frumusețea va salva lumea.

”Vreme trece, vreme vine, / Toate-s vechi și nouă toate; / Ce e rău și ce e bine / Tu te-ntreabă și socoate; / Nu spera și nu ai teamă, / Ce e val ca valul trece; / De te-ndeamnă, de te cheamă, / Tu rămâi la toate rece.” (Mihai Eminescu – Glossă)

Dar astăzi, să nu rămânem reci. Astăzi, să ne lăsăm încălziți de focul sacru al poeziei. La mulți ani, Poezie! La mulți ani, suflet românesc!