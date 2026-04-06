Rusia dansează cazacioc pe ritm de csárdás. Cât de tare se aude muzica de la Kremlin? – Partea a III-a

Am parcurs, în episoadele anterioare, arhitectura ideologică a influenței rusești și mecanismele prin care FSB operează în Europa, relevând o strategie complexă de război hibrid, în care Aleksandr Dughin oferă o parte a partiturii. Acum, privirea noastră se îndreaptă către centrul Europei, unde pulsul acestei muzici de la Kremlin pare să bată cel mai puternic, rezonând pe ritmuri maghiare. Ungaria, sub conducerea lui Viktor Orbán, nu este doar un actor pasiv, ci un vector activ al acestei influențe, transformând politica internă și externă a țării într-o platformă de contestare a unității europene și a solidarității transatlantice. Să explorăm modul în care Ungaria, sub Orbán, a fost condusă în pragul unui colaps, cum statul a fost capturat și cum interesele naționale maghiare au fost subordonate unei agende iliberale, adeseori convergentă cu cea a Kremlinului, transformând Ungaria într-un pion dintr-un joc geopolitic mult mai amplu.

Afirmația conform căreia Viktor Orbán nu mai este o soluție viabilă pentru Ungaria, ducând țara în pragul unui colaps și gestionând resursele maghiarilor așa cum a vrut fără un control real al statului, nu este o simplă ipoteză, ci o concluzie la care ajung tot mai mulți analiști și, într-o măsură tot mai mare, chiar și segmente ale societății maghiare. Statul, în Ungaria de astăzi, a devenit „Viktor Orbán”, o realitate care evocă un model dictatorial, nu doar prin retorică, ci prin acțiuni concrete ce subminează democrația. Prin partidul său FIDESZ, Orbán a orchestrat o reformă profundă a sistemului juridic, electoral și mediatic, transformând Ungaria dintr-o democrație liberală într-o „democrație iliberală” de facto. Controlul asupra presei este aproape total, cu majoritatea instituțiilor media majore aflate în mâinile oligarhilor apropiați FIDESZ sau direct sub control guvernamental, înecând orice voce critică într-un ocean de propagandă. Constituția a fost rescrisă pentru a consolida puterea executivului, iar independența justiției a fost erodată prin numiri politice și prin restricționarea autonomiei judecătorilor. Procesul electoral, deși formal respectat, a fost manipulat prin modificarea circumscripțiilor și prin accesul disproporționat al FIDESZ la resurse și la spațiul mediatic. Aceste acțiuni nu sunt simple deviații, ci o deconstrucție metodică a pilonilor statului de drept, menită să-i asigure lui Viktor Orbán o putere practic nelimitată și să anuleze orice mecanism de verificare și echilibru. O asemenea concentrare a puterii amintește, într-adevăr, de modelele autocrate, în care „statul sunt eu” devine o realitate crudă, în care voința unei singure persoane este transpusă în lege, iar libertatea individuală este anihilată sub pretextul coeziunii naționale.

Economia Ungariei, sub guvernarea Viktor Orbán, a fost gestionată într-un mod ce a favorizat interesele unui cerc restrâns de apropiați ai puterii, subminând concurența loială și creând un sistem de clientelism pe scară largă. Resurse naționale, de la terenuri agricole la infrastructură, au fost de multe ori direcționate către oligarhi loiali, în detrimentul dezvoltării economice sustenabile și a bunăstării generale a populației. Această gestionare a resurselor, descrisă ca fiind „așa cum a vrut”, fără un control real al statului, a condus la o serie întreagă de proiecte supraevaluate, contracte netransparente și o inegalitate crescândă. În ciuda unor creșteri economice aparente, determinate de unele investiții străine directe și fonduri europene, fundamentele economiei maghiare rămân vulnerabile. Dependența energetică de Rusia, de exemplu, nu este doar o problemă geopolitică, ci o vulnerabilitate economică majoră, care plasează Ungaria într-o poziție de șantaj. Scenariile despre un „colaps” nu sunt exagerate, având în vedere nivelul corupției percepute, migrarea capitalului independent și erodarea încrederii investitorilor internaționali. Retorica naționalistă și izolarea internațională, deși pot mobiliza temporar o parte a electoratului, au un cost economic pe termen lung, diminuând atractivitatea Ungariei ca destinație pentru investiții și blocând accesul la fonduri europene esențiale. Această traiectorie, documentată de numeroase rapoarte ale organizațiilor internaționale și ale presei occidentale, indică o deviere periculoasă de la drumul prosperității, sacrificând viitorul pe termen lung pentru consolidarea puterii pe termen scurt.

Sub masca patriotismului și a apărării suveranității naționale, Viktor Orbán a cultivat o retorică profund naționalistă, adeseori șovină, care a polarizat societatea maghiară și a tensionat relațiile cu vecinii, care nu servește doar la consolidarea bazei electorale interne, ci și la distragerea atenției de la problemele interne, culpabilizând Bruxelles-ul sau actorii externi pentru orice eșec. Deconectarea de la realitatea europeană, prin blocarea deciziilor la nivel UE și prin contestarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, a transformat Ungaria într-o „oaie neagră” a blocului comunitar, poziție care, departe de a întări țara, o izolează și îi diminuează influența reală, transformând-o într-un instrument util pentru strategiile de divizare ale unor puteri externe, cum ar fi Rusia. Această strategie este, într-un sens profund, o trădare a idealului european care a ghidat Ungaria după căderea comunismului, un act de auto-izolare care, în cele din urmă, fragilizează poziția țării pe scena internațională.

Legăturile dintre Viktor Orbán și Moscova nu sunt un secret, ci o realitate deschis recunoscută și, adeseori, justificată de Budapesta prin ”interese naționale pragmatice”. Însă, o analiză mai profundă dezvăluie o simbioză complexă, pragmatică, dar și ideologică, ce transcende simplele calcule economice, transformând Ungaria într-un pion esențial în strategia de destabilizare a Europei, orchestrată de FSB. Principalul pilon al acestei relații este dependența energetică a Ungariei de Rusia. Proiecte precum extinderea centralei nucleare de la Paks (Paks II), finanțată în mare parte prin împrumuturi rusești și realizată de Rosatom (gigant energetic de stat al Rusiei, este responsabil pentru întregul lanț al industriei nucleare rusești, de la cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor nucleare, proiectarea și construcția reactoarelor, până la producția de combustibil nuclear, operarea centralelor nucleare, gestionarea deșeurilor radioactive și exportul de servicii și echipamente nucleare la nivel global, fiind în același timp un actor strategic în geopolitica energetică, influențând piețele internaționale de energie, colaborând cu numeroase țări pentru construirea și modernizarea de reactoare, și reprezentând unul dintre cele mai importante instrumente ale Rusiei în promovarea securității energetice și a influenței tehnologice în lume), subliniază nu doar o dependență economică, ci și una strategică, care oferă Moscovei o pârghie considerabilă asupra politicii maghiare. Această dependență contravine eforturilor europene de diversificare a surselor energetice și de reducere a vulnerabilității față de Rusia, transformând Ungaria într-un punct slab în strategia energetică a Uniuni Europene. Presa europeană și americană a documentat pe larg aceste conexiuni, subliniind riscurile de securitate și influență, deseori ignorate sau minimalizate de oficialii maghiari.

Dincolo de aspectele economice, există o puternică aliniere ideologică între regimul Orbán și Kremlin. Ambele guverne împărtășesc o critică virulentă a liberalismului occidental, promovând valori naționaliste, conservatoare și o viziune a statului puternic, autoritar. Viktor Orbán, prin conceptul său de „democrație iliberală”, legitimează o practică politică ce se apropie de modelul rusesc, contestând instituțiile europene și promovând o narațiune a suveranității naționale absolute. Această convergență ideologică face din Ungaria un partener natural pentru Rusia în „războiul hibrid” al valorilor, o platformă de unde pot fi lansate mesaje anti-UE, anti-NATO și anti-liberale, care contribuie la divizarea și slăbirea coeziunii europene. Discursul lui Viktor Orbán, deși formulat într-un limbaj adaptat sensibilităților europene, reia teme fundamentale ale propagandei rusești: critica „globalismului”, apărarea „valorilor tradiționale” împotriva „decadenței occidentale” și respingerea ideilor de stat de drept și drepturile omului, atunci când acestea contravin intereselor puterii.

Cooperarea îngrijorătoare dintre serviciile de informații maghiare, „Oficiul de Informații al Ungariei” și FSB este exemplificată flagrant de cazul „Minority Safepack”. Această inițiativă, prezentată ca un demers cetățenesc european de protejare a minorităților maghiare, s-a dovedit a fi o „maskirovka” (o doctrină rusă complexă de dezinformare și disimulare militară, politică și informațională. Aceasta depășește camuflajul fizic, incluzând negarea intențiilor, simularea de forțe și manipularea strategică, fiind aplicată activ atât pe timp de război, cât și pe timp de pace pentru a induce în eroare adversarii), o operațiune de influență concepută de Budapesta și Moscova pentru a crea noi diversiuni în cadrul Uniunii Europene. Documentarea detaliază modul în care coordonatorul campaniei, Laszlo Petsy, a efectuat multiple vizite la Moscova, unde a fost surprins la hotelul Marriott alături de Irina Romanova, o specialistă în comunicare cu legături directe la FSO (Serviciul Federal de Protecție), agenția secretă responsabilă cu securitatea Kremlinului și a lui Vladimir Putin, și la televiziunea de stat Russia1. Firma Romanovei, expli.ru, a fost angajată pentru „publicitate, consultanță și campanii media online”, esențiale pentru promovarea „Minority Safepack” inclusiv în România. Aceste conexiuni directe cu aparatul de securitate și propagandă rusă dezvăluie natura reală a inițiativei: un instrument de influență statală, mascat sub aparența unei mișcări civice. Faptul că această campanie a fost finanțată cu „sute de milioane de forinți din banii guvernului maghiar”, plătiți firmelor lui Pesty László (Írdalá.hu și Nonprofit Kft.), ridică semne grave de întrebare privind utilizarea fondurilor publice dintr-un stat membru UE și NATO, pentru a servi o agendă, cel puțin parțial, dictată de Kremlin. Aceste aspecte au fost intens dezbătute în presa din Ungaria, Rusia, Europa și SUA, evidențiind vulnerabilitatea Ungariei la influența externă și rolul ei ca vector al acesteia. Contactele lui Pesty László cu Szilárd Kiss, un fost diplomat maghiar la Moscova, și activitatea de strângere de semnături în rândul minorităților vorbitoare de limbă rusă din Țările Baltice, demonstrează o extindere a acestei strategii de instrumentalizare a minorităților, perfect aliniată agendei Kremlinului.

Mai mult, „Minority Safepack” a vehiculat toate tezele Moscovei privind protejarea minorităților și dreptul lor la autodeterminare, narative identice cu cele folosite de Vladimir Putin pentru a justifica invazia Ucrainei, sub pretextul protejării minorității ruse. Avertismentul fostului ministru maghiar de externe Péter Balázs că „dacă Laszlo Pesty merge la Moscova în problema secuilor, bate la ușa greșită”, și că „Vladimir Putin nu este un înger al păcii sau un înger al minorităților” subliniază caracterul periculos al acestei colaborări. Chiar și Frans Timmermans, vicepreședinte al Comisiei Europene, a semnalat direct premierului Viktor Orbán „implicarea Federației Ruse” în inițiativă, ceea ce a contribuit la respingerea acesteia de către Comisia Europeană. Aceasta nu a fost o simplă divergență politică, ci o recunoaștere a faptului că, pentru o perioadă, Statele Unite și aliații europeni, au mușcat momeala FSB și au picat în capcana lui Viktor Orbán și a lui Vladimir Putin, subestimând profunzimea acestei alianțe subversive și consecințele sale pe termen lung. Politica externă a Ungariei, vizibil pro-Rusia, manifestată prin refuzul de a trimite arme în Ucraina și menținerea legăturilor cu Vladimir Putin, creează tensiuni profunde între Budapesta și București, plasând UDMR într-o poziție ingrată, prinsă la mijloc și adeseori presată să adopte linia Budapestei.

În acest peisaj geopolitic complicat, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) nu este un simplu observator, ci un actor cu un rol activ și profund problematic. Sub masca reprezentării intereselor minorității maghiare din Transilvania, UDMR a funcționat, în ultimii ani, ca o extensie fidelă a politicilor Budapestei, transformând, într-un mod aproape cinic, comunitatea pe care pretinde că o reprezintă într-o „masă de manevră” pentru interese externe, de multe ori convergente cu cele ale Moscovei. Această aliniere strategică, deși poate părea pragmatică pe termen scurt pentru politicienii UDMR, reprezintă o trădare fundamentală a comunității maghiare din Transilvania și un pericol grav pentru conviețuirea româno-maghiară.

Viktor Orbán, cu o viziune ambiguă a unei „Ungarii Mari” și a unei sfere de influență etno-culturală extinsă, nu a definit UDMR ca pe o simplă organizație minoritară care își apără drepturile într-un stat vecin, ci ca fiind un „factor de strategie națională pentru Ungaria”. Această declarație, departe de a fi o simplă retorică, încadrează explicit UDMR într-un proiect politic transfrontalier, subordonând interesele locale ale maghiarilor din România strategiei naționale a Budapestei. Liderii UDMR, inclusiv Kelemen Hunor, și-au exprimat constant susținerea pentru continuarea guvernării FIDESZ în Ungaria, transformând UDMR într-o extensie a partidului lui Viktor Orbán în Transilvania. Mobilizarea electorală organizată de UDMR, prin colectarea activă a voturilor prin corespondență din Transilvania pentru alegerile din Ungaria, urmărește maximizarea voturilor pentru FIDESZ-KDNP, confirmând această subordonare.

Instrumentalizarea etnicilor maghiari este o tactică ce a fost observată și la Moscova, unde minoritățile rusești din statele vecine sunt adeseori folosite pentru a crea pârghii de influență. Politica Budapestei de a-și instrumentaliza comunitățile etnice din străinătate a fost văzută de unii analiști drept o tactică similară cu cele folosite de Moscova pentru a crea influență în statele vecine, generând tensiuni și subminând suveranitatea. Rețelele media dominate de asociații pro-guvernamentale maghiare (sprijinite de Budapesta) în Transilvania diseminează adeseori narative care se aliniază cu politicile FIDESZ, exercitând o presiune constantă asupra minorității maghiare de a adopta o anumită linie politică, în detrimentul unei abordări pragmatice, axate pe interesele reale ale cetățenilor români de etnie maghiară. Acest fenomen este deosebit de pronunțat în așa-numitul „Ținut Secuiesc”, unde lideri locali precum Csaba Borboly, președintele Consiliului Județean Harghita, declară public faptul că „județul Harghita trebuie să fie acolo pentru toate inițiativele care servesc cauzei maghiarilor”, susținând inițiative care, așa cum s-a demonstrat în cazul Minority Safepack, sunt instrumente geopolitice cu substrat rusesc.

Poziția UDMR este profund problematică și, într-un sens esențial, o trădare. Este trădarea angajamentului fundamental față de cetățenii pe care îi reprezintă, transformându-i în simple unelte pentru agenda politică a unui guvern străin, chiar dacă este vorba de Ungaria. Mai mult, este o trădare a principiilor conviețuirii româno-maghiare, o armonie construită cu greu de-a lungul secolelor, subminată acum de elemente șovine și de interese meschine. UDMR, ca partid politic, nu mai este o soluție viabilă pentru reprezentarea maghiarilor din Transilvania, ci a devenit o structură în care niște „polititruci” se îmbogățesc, exploatând sentimentul identitar și nostalgic. Acest partid, o prezență constantă în guvernele României de peste 35 de ani, pare să fi fost susținut, într-un mod paradoxal și profund destabilizator, chiar de către Serviciul Român de Informații (SRI), alimentând speculațiile că stabilitatea sa politică a servit unor interese obscure, în detrimentul coeziunii naționale și al securității.

Timpul a demonstrat că această politică a pașilor mărunți, promovată de Budapesta și executată de UDMR, a început să dea roade pentru agenda revizionistă, așa cum s-a văzut și prin sprijinul venit din partea unor europarlamentari români pentru inițiativa ruso-maghiară „Minority Safepack”. Inițiativa, care viza decuplarea etnicilor maghiari de la statele de drept, pentru a fi coordonați direct de guvernul de la Budapesta, a fost o încercare de a crea, în inima Europei, „regiuni separatiste”. Campania „Minority Safepack”, care a reușit să strângă 271.665 de semnături în România, a fost o uneltire împotriva statului de drept și o dovadă a modului în care identitatea etnică a fost instrumentalizată pentru scopuri geopolitice.

În timpul campaniei „Minority Safepack”, care a adunat 271.665 de semnături în România, SRI a avut capacitatea de a monitoriza și, teoretic, de a interveni pentru a preveni colectarea masivă a semnăturilor care ar fi putut să influențeze agenda europeană. Cu toate acestea, serviciul nu a luat nicio măsură concretă pentru a limita sau a controla procesul, ceea ce ridică semne de întrebare privind neutralitatea sa și prioritățile sale în gestionarea problemelor legate de securitatea națională. În loc să împiedice desfășurarea campaniei, SRI a adoptat o poziție pasivă, permițând astfel mobilizarea masivă a comunității maghiare din România pentru o inițiativă cu valențe geopolitice. Mai mult, există indicii că SRI și UDMR au menținut o legătură subterană, nu una publică sau oficială, care a facilitat monitorizarea campaniei și gestionarea percepțiilor comunităților implicate. Această conexiune, construită discret, a permis serviciului de informații să fie informat în timp real despre evoluția campaniei și să transmită feedback partenerilor politici din UDMR, fără a interveni direct pentru a opri colectarea semnăturilor, relație care sugerează un canal subteran de cooperare între statul de securitate și un partid etnic minoritar, ceea ce poate fi interpretat ca o instrumentalizare politică a identității etnice în scopuri strategice.

Secuii din Transilvania, adeseori manipulați sub pretextul apărării unei identități distincte, sunt, de fapt, victime ale acestui revizionism maghiar. Prin asocierea cu astfel de demersuri, au făcut jocul UDMR-ului și al lui Viktor Orban, pierzându-și tradițiile și, într-un sens mai profund, „negociindu-și ca la piață identitatea etnică”. Este o ironie crudă a istoriei că Budapesta nu și-a dorit și nu a recunoscut niciodată un „Ținut Secuiesc”, militând, de fapt, pentru un „ținut maghiar”, ignorând chiar și diferențele rasiale majore dintre secui și maghiari, documentate de cercetările biologice interbelice ale conf. univ. dr. Petru Râmneanțu. Această manipulare este un act de trădare nu doar față de statul român, ci și față de propria identitate a secuilor. A venit momentul ca secuii din Transilvania să-și dorească o schimbare reală, să nu-și mai voteze „trădătorii” și să se alinieze la o viziune a conviețuirii, în loc de separare și instrumentalizare. Românii și maghiarii au conviețuit de secole împreună, iar aceste elemente șovine aduc prejudicii grave acestei conviețuiri, alimentând animozități și diviziuni artificiale.

Cooperarea dintre serviciile maghiare și FSB nu reprezintă doar o problemă bilaterală; efectele sale se extind la nivel regional și chiar global, constituind o amenințare directă la adresa securității și stabilității europene, a coeziunii NATO și a principiilor statului de drept. Influențele rusești, care se manifestă prin dezinformare, atacuri cibernetice și operațiuni de influență, pot destabiliza atât Ungaria, cât și țările vecine, cum ar fi România, care se confruntă cu provocări legate de minoritățile etnice și tensiunile politice interne, o dinamică ce amplifică riscurile de fractură în cadrul Uniunii Europene, subminând încrederea între statele membre și estompând solidaritatea necesară în fața amenințărilor externe.

Mai mult, FSB îi oferă lui Vladimir Putin un mecanism prin care să propage o viziune geopolitică bazată pe naționalism și autoritarism, lucru care se opune principiilor democratice care stau la baza Uniunii Europene. Această influență riscă să facă din Europa o arenă de conflict între modele de guvernare opuse, cel democratic și cel autocratic, afectând atât stabilitatea regională, cât și relațiile transatlantice cu Statele Unite și alte state, creând diviziuni în cadrul NATO. O astfel de breșă în coeziunea Alianței, exploatată de Rusia, slăbește capacitatea de apărare colectivă și credibilitatea angajamentelor sale, transformând un membru al Alianței într-un punct de vulnerabilitate.

Una dintre cele mai semnificative provocări este modul în care aceste activități pot afecta securitatea națională a României. România, situată strategic pe flancul estic al alianței, devine un punct de interes pentru manevrele rusești, iar influențele externe pot contribui la fragmentarea coeziunii interne, sensibilizând o istorie deja marcată de diviziuni etnice. Deteriorarea încrederii în instituțiile democratice poate alimenta un climat de neîncredere și tensiune, care ar putea duce la conflict intern. Rolul UDMR în acest context, prin legăturile sale cu Ungaria și posibilele influențe rusești, este de a propune revendicări etnice care să provoace un climat de instabilitate, transformând o chestiune de drepturi minoritare într-un instrument de fragmentare statală. Consolidarea influenței ruse în regiune poate atrage și alte țări vecine, generând noi conflicte etnice sau politice, exact așa cum s-a întâmplat în Ucraina. Războiul din Ucraina demonstrează cât de rapid pot escalada tensiunile în această zonă, iar țările precum România se confruntă cu provocări majore din partea actorilor străini sau ale grupurilor interne care lucrează în favoarea unor agende externe.

Maghiari și secui din Transilvania, acum, la această răscruce decisivă a istoriei, când ecoul ademenitor al muzicii de la Kremlin, amplificat pervers de discursurile revizioniste ale lui Viktor Orbán și de complicitatea UDMR, amenință nu doar demnitatea europeană și viitorul democratic, ci însăși fibra identității voastre autentice și moștenirea prețioasă a conviețuirii armonioase, este imperativ să conștientizați că a continua să validați un lider ce transformă națiunea într-un simplu pion în jocul unei dictaturi străine și care v-a folosit drept masă de manevră înseamnă a renunța conștient la libertate, la prosperitate reală și la esența culturală, sacrificând viitorul pe altarul corupției și al unor interese meschine care v-au trădat.

Ridicați-vă deasupra manipulării evidente și a șovinismului toxic, refuzați să mai fiți o simplă unealtă în schemele de putere care v-au vândut iluzii de decenii, și alegeți, cu profundă înțelepciune și curaj civic, o reprezentare politică ce onorează istoria seculară a conviețuirii româno-maghiare, construind un viitor european luminos și prosper, în care identitatea voastră este o pavază demnă, nu un pretext pentru dezbinare, un viitor unde libertatea și demnitatea individuală și comunitară triumfă în fața oricărei ingerințe dictatoriale și a oricărei trădări!