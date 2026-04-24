2 zodii se vor bucura de schimbări benefice, după un început de an confuz

Deși începutul acestui an ar fi putut fi agitat, nu va rămâne astfel pentru totdeauna. Lucrurile devin mult mai bune de acum înainte.

1. Fecioară

Pentru cea mai mare parte a anului 2026, ai avut planeta ta conducătoare, Mercur, poziționată într-un semn pe care îl detestă, Pești, iar acesta este zodia ta opusă. Deoarece energia ta Pești influențează relațiile tale angajate, fie ele romantice sau legate de afaceri, lucrurile au fost probabil confuze încă din prima zi a anului 2026.

De la oameni care se mișcă ciudat sau acționează pe furiș, energic, lucrurile nu s-au simțit chiar așezate. De asemenea, ai fi putut simți interferențe energetice sau psihice din partea unor oameni din trecut. Nu neapărat în moduri dăunătoare, dar cu siguranță în moduri confuze.

Dar Mercur a intrat oficial într-un nou semn pe 14 aprilie, când s-a mutat în Berbec. Te întrebi de ce simți încă prezența lor, în ciuda faptului că nu mai sunt în viața ta, de acum înainte, închizi aceste capitole ale vieții tale odată pentru totdeauna.

Oricât de greu ar fi, fiind directă în comunicarea ta și profund reflexivă, vei deveni cea mai bună și mai matură versiune a ta, mergând mai departe. Fie că asta înseamnă să te retragi de la oameni după ce te-ai gândit bine sau să ai conversații incomode, aceste puncte de cotitură sunt exact ceea ce ai nevoie pentru a te ridica la un alt nivel.

2. Gemeni

Planeta ta guvernatoare, Mercur, a petrecut cea mai mare parte a anului de până acum stând într-un loc în care nu se simte acasă. Acest lucru a făcut lucrurile și mai confuze pentru tine. Dar această planetă este în sfârșit într-un nou semn zodiacal și, până acum, probabil că poți simți deja că totul se schimbă în bine.

Deși s-ar putea să fi existat o mulțime de neînțelegeri care ți-au afectat cariera și poate chiar reputația, așteaptă-te ca aceste probleme legate de muncă să se rezolve. De la faptul că șefii tăi au fost în sfârșit direcți către finalizarea proiectelor, vei simți o ușurare pe măsură ce îți vei face în sfârșit timp să procesezi tot ce s-a întâmplat de la începutul anului 2026.

De asemenea, ai fi putut găsi o mulțime de procesări mentale în jurul a ceea ce faci pentru lume în general și, eventual, să te simți puțin confuz sau puțin pierdut dar nu te aștepta ca lucrurile să rămână așa pentru totdeauna.

Deși reflecția este grozavă, vei prelua lecțiile pe care le-ai învățat și vei profita la maximum de viață. Fie că este vorba de carieră sau de relații, viața poate și va fi din nou frumoasă acum, că energia astrologică este din nou de partea ta, potrivit yourtango.com.

