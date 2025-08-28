3 zodii scapă de necazuri și își schimbă viața în bine după 29 august 2025

Tranzitul Lună în careu cu Mercur nu este lipsit de provocări, însă aduce exact lecția de care aveau nevoie: depășirea blocajelor de comunicare și recâștigarea libertății interioare.

Pentru nativii vizați, problemele s-au adunat în timp și păreau greu de dus, dar totul se simplifică atunci când adevărul iese la suprafață. O conversație deschisă, o clarificare amânată sau pur și simplu curajul de a spune ce simți vor pune capăt unor tensiuni vechi. De aici înainte, viața devine mai ușoară, iar viitorul mai promițător.

♊ Gemeni

Pentru Gemeni, confuzia a fost un companion constant în ultima perioadă — uneori chiar un partener într-o relație de tip „dragoste-ură”. Dar oboseala de a aștepta mereu momentul sau persoana potrivită atinge apogeul acum.

Pe 29 august, tranzitul Lună careu Mercur marchează un punct de cotitură: Gemenii își recapătă viața. Este momentul să lase în urmă ezitările și să construiască pe baza lecțiilor învățate. Vremurile grele se încheie, iar energia pozitivă îi îndeamnă să acționeze concret.

♎ Balanță

Pentru Balanțe, un mare balast emoțional dispare începând cu 29 august. Deși au știut întotdeauna ce ar trebui să facă, teama le-a împiedicat să ia decizia corectă la timp.

Tranzitul Lună careu Mercur aduce însă claritatea mult așteptată: nativii realizează că sunt demni de o viață frumoasă, pozitivă și plină de iubire. Conștientizarea propriei valori le oferă puterea de a spune „stop” situațiilor care nu le mai servesc și de a începe un nou capitol.

♐ Săgetător

Pentru Săgetători, vechea lecție revine: nimic nu durează la nesfârșit, nici măcar vremurile grele. Deși au simțit presiunea ultimelor luni, au avut și înțelepciunea să știe că fiecare drum are un final.

Pe 29 august, odată cu tranzitul Lună careu Mercur, perioada de încercări se încheie. Nativii își regăsesc focusul, determinarea și creativitatea. În locul stagnării apare inspirația, iar optimismul natural al Săgetătorului revine în forță.

Pentru aceste trei zodii — Gemeni, Balanță și Săgetător — 29 august 2025 marchează începutul unei etape noi, în care claritatea și comunicarea sinceră pun capăt greutăților. Viața devine mai ușoară și mai luminoasă, iar viitorul se deschide către oportunități reale.