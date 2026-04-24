Finaluri inevitabile pentru 4 luni de naștere: relațiile care dispar până la 1 mai

4 luni de naștere care închid contracte karmice până pe 1 mai. Finaluri tăcute, dar decisive

Finalul sezonului Berbecului aduce o energie intensă de încheiere și clarificare. Pentru unele persoane, relațiile și etapele de viață ajung la un punct natural de final, nu prin dramă, ci prin conștientizare, potrivit Collective World. Patru luni de naștere resimt cel mai puternic această schimbare subtilă, dar profundă.

Energia de final din Berbecul târziu: începuturi care își arată adevărul

Finalul perioadei Berbecului marchează o tranziție importantă. Este momentul în care inițiativele, relațiile și deciziile luate în ultimele luni își dezvăluie adevărata natură. Înainte ca stabilitatea Taurului să aducă ancorare, această etapă funcționează ca un filtru: ceea ce nu mai are sens se dizolvă.

Așa-numitele „contracte ale sufletului” — conexiuni și experiențe cu un scop clar — ajung acum la final. Nu pentru că au eșuat, ci pentru că și-au îndeplinit misiunea. Uneori, aceste încheieri nu sunt zgomotoase, ci discrete, aproape imperceptibile.

Martie: lecția dăruirii fără limite ajunge la final

Persoanele născute în martie ies dintr-un ciclu în care au oferit mai mult decât au primit, confundând deseori sacrificiul cu iubirea. A fost o perioadă de empatie profundă și dorință de a vedea ce e mai bun în ceilalți.

Acum, perspectiva se schimbă. Devine imposibil de ignorat dezechilibrul. Compasiunea rămâne, dar toleranța față de relațiile dezechilibrate dispare. Lecția a fost învățată: diferența dintre iubire și abandon de sine.

Iunie: adevărul nu mai poate fi evitat

Pentru cei născuți în iunie, se încheie un capitol marcat de întrebări fără răspuns. A fost o perioadă de analiză constantă, de încercări de a înțelege comportamente ambigue.

Claritatea apare acum, paradoxal, prin absență și inconsistență. Ceea ce nu se întâmplă devine la fel de relevant ca ceea ce se întâmplă. Este momentul în care nu mai există nimic de descifrat — doar de acceptat.

Septembrie: revenirea la identitatea autentică

Nativii din septembrie renunță la relațiile în care s-au modelat pentru a se potrivi. Adaptarea constantă a funcționat o vreme, dar a venit cu un cost: pierderea autenticității.

Acum, această etapă se încheie. Nu iubirea dispare, ci versiunea de sine construită pentru a o menține. Este începutul unei reveniri la identitatea reală, fără compromisuri.

Decembrie: eliberarea de ceea ce era deja încheiat

Pentru cei născuți în decembrie, finalul nu este o surpriză. Intuiția le-a spus de mult că un capitol s-a încheiat, dar au ales să mai acorde timp și energie.

Acum apare acceptarea. Lecția nu a fost despre a menține ceva în viață, ci despre a ști când să renunți fără explicații suplimentare. Este o eliberare liniștită, dar profundă.