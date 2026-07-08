4 luni de naștere ale persoanelor care vor avea o vară fabuloasă

Vara promite emoție, aventură și romantism. Sigur, s-ar putea să existe haos, dar totul este distractiv. Deși toate lunile de naștere au planuri distractive, doar patru luni de naștere sunt destinate să aibă cea mai bună vară. Persoanele născute în aceste patru luni pot mulțumi Universului pentru magia și bucuria pe care le va aduce acest sezon.

În funcție de luna ta de naștere ai putea fi neașteptat de norocos toată vara. La urma urmei, doar patru luni de naștere vor experimenta o încredere sporită, prietenii autentice și dragoste pasională pe parcursul acestei perioade interesante. Fii fericit dacă ziua ta de naștere cade în februarie, martie, iulie sau august, pentru că această vară a anului 2026 va intra în istorie ca una dintre cele mai frumoase veri de până acum.

Februarie: Strălucire

Vara este momentul strălucirii lunii februarie. Persoanele născute în această lună tind să fie mai misterioase, având în vedere energia lor distantă de Vărsător și vibrația evazivă a Peștilor. Poate că au petrecut cea mai mare parte a anului 2026 ascunzându-se, dar asta nu va dura vara aceasta. Fie că vor sau nu, astrologia acestei veri pune februarie în lumina reflectoarelor.

La început, acest lucru ar putea fi puțin stresant. A fi văzut de atât de mulți poate părea descurajant până când februarie își amintește că merită să fie sărbătoriți pentru talentele, realizările și personalitățile lor câștigătoare. Calendarele lor sociale sunt destinate să se umple cu ieșiri distractive, evenimente amicale și sărbători.

Februarie își va primi și florile atunci când își vor împărtăși realizările și succesele. Totul se va schimba în momentul în care februarie va îmbrățișa cu încredere această atenție.

Martie: Eliberare

Prima parte a anului 2026 a fost deosebit de stresantă pentru martie. Peștii din martie au observat că drumul lor spiritual s-a redirecționat complet, în timp ce Berbecii din martie au simțit că șansele erau împotriva lor. Indiferent de zodie, toate nașterile lunii martie au așteptat să se elibereze în această vară. Vara oferă o alinare de la stres, responsabilitate și chiar izolare.

Energia și vitalitatea lunii martie se reînnoiesc la intrarea în vară. Greutatea lumii se eliberează în sfârșit de pe umerii acestei luni de naștere. Deoarece există mai puține obligații de care să-și facă griji, martie va avea suficient timp să facă ce-și dorește.

Nu fiți surprinși dacă oamenii născuți în această lună o iau razna. Au atât de multă distracție, entuziasm și chiar haos de recuperat în această vară.

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Iulie: Noroc

Iulie are cel mai mare noroc în această vară. Racii din iulie pot în sfârșit să profite de bani, în timp ce Leii din iulie pot aștepta cu nerăbdare noi începuturi care se aliniază cu soarta și destinația lor. Indiferent de zodia, toți cei născuți în iulie vor simți că norocul este în sfârșit de partea lor. Aceasta ar putea fi prima vară din ultimii ani în care luna iulie s-a simțit cu adevărat încrezătoare în aspectul și identitatea lor. Îmbrățișarea individualității și frumuseții lor va ajuta luna iulie să strălucească. Cu cât se simt mai încrezători, cu atât luna iulie va chema mai mult noroc. Curajul lunii iulie va crește, așa că se vor simți mai înclinați să-și urmeze dorințele. Noroc va urma lunii iulie, când vor aplica pentru jobul visurilor lor, oferind o șansă iubirii, cufundându-se în noi experiențe și multe altele.

August: Fericire

Scutură orice griji persistente pentru că luna august este destinată unei veri fericite. Persoanele născute în această lună ar putea fi îngrijorate că energia Leului va invita la dramă sau că energia lor Fecioară va fi prea anxioasă pentru a se distra. Din fericire, energia cosmică a acestei veri confirmă că toate zilele de naștere din august sunt bune.

În special, luna august va avea parte de noroc în cercurile lor sociale. Faptul că august se înconjoară de oameni va avea un impact masiv asupra verii lor. Mulți oameni din august sunt destinați să experimenteze conexiuni romantice care le vor schimba viața și să lege prietenii sănătoase pe viață. Fiecare persoană care intră în viața celor născuți în august va aduce doar veselie și entuziasm.

August nu va trebui să-și facă griji pentru nimeni altcineva deoarece toată lumea va fi pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește distracția, potrivit parade.com.