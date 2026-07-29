Șefii Nuclearelectrica pot fi trași la răspundere pentru centrala nucleară de la Doicești

După ce Ilie Bolojan a făcut declarații devastatoare pentru soarta acestui proiect, la jumătatea lunii mai, afirmând că „vom rămâne doar cu un teren și niște hârtii”, acesta a trimis Corpul de Control la Doicești, pentru a avea imaginea de ansamblu a situației.

Specialiștii au constatat, printre altele, că sunt mai multe probleme legate de procedura de asociere între companiile care implementează proiectul, dar și în legătură cu alegerea amplasamentului pentru centrala nucleară, fiind și multe cheltuieli „umflate” nejustificat, în achiziții. Încă de la început, nu s-a respectat procedura pentru baza acestui proiect, adică pentru asocierea companiei de stat Nuclearelectrica (SNN) cu Nova Power&Gas în societatea mixtă RoPower Nuclear SA, înființată pentru proiectul construirii centralei nucleare, ceea ce pune sub semnul întrebării restul documentelor.

Una dintre principalele probleme ale centralei nucleare de la Doicești este amplasamentul ales pentru acest proiect, pe o mare pungă de gaz, deoarece terenul a fost achiziționat inițial cu scopul de a se redeschide exploatația de gaze naturale din subteran, închisă în anul 2007. Transferul s-a făcut către proiectul de construire a centralei nucleare cu tehnologie americană NuScale, dar după o săpătură neautorizată pe care a făcut-o o altă companie, la doar 100 de metri distanță față de limita proprietății viitoarei centrale nucleare, a fost nevoie să se oprească circulația trenurilor în zonă, timp de aproape un an, pentru a nu sări tot județul Dâmbovița în aer. În aceste condiții, s-a pus întrebarea firească dacă amplasamentul respectiv poate fi folosit cu scopul de a construi acolo o centrală nucleară.

Corpul de Control al premierului nici măcar nu a ajuns la acest subiect care ține de expertiza tehnică, dar a descoperit mai multe nereguli de natură juridică. CCPM a raportat că lipsește procedura de asociere în compania de proiect - ROPOWER NUCLEAR SA („RPN”), care ar fi trebuit aprobată la nivelul SNN, în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului economiei nr. 1180/2021.

Se asemenea, nu s-a făcut o evaluare prealabilă a respectării normelor europene care reglementează intervenția statului în economie, prin intermediul unui test al investitorului privat prudent (TIPP), în contextul în care analiza ex-ante (pe baza elementelor disponibile în momentul în care statul a luat decizia de a investi) a unei investiții publice este reglementată ca obligatorie printr-o jurisprudență europeană solidă. Totodată, s-a omis solicitarea unui punct de vedere formal din partea Consiliului Concurenței, recomandat printr-un studiu preliminar care nu a fost luat în considerare.

Corpul de Control arată că, în momentul realizării asocierii, acționarii au conștientizat necesitatea realizării TIPP și a unor „demersuri pentru obținerea autorizării necondiționate din partea Autorității Relevante de Concurență”, ambele demersuri fiind însă ignorate la luarea deciziei de asociere”.

Compania de proiect, ROPOWER NUCLEAR SA, a fost înființată la data de 26.09.2022, de la înființare și până în prezent aporturile celor doi acționari la capitalul social al companiei de proiect fiind egale.

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Semne de întrebare privind alegerea amplasamentului

Partenerul privat ar fi trebuit să-și dovedească și capacitatea financiară, tehnică, tehnologică (complementare SNN) și de asumare a riscurilor activității companiei de proiect în același raport în care și-ar fi împărțit, ulterior asocierii, controlul decizional și rezultatele.

„Motivația privind calitatea de investitor unic în virtutea calității de proprietar al terenului nu poate fi susținută întrucât conduita partenerului privat a fost, de la început, una care a avut ca rezultat vânzarea terenului și refacturarea suplimentară a lucrărilor efectuate asupra respectivului amplasament și nu aportul în natură la capitalul companiei de proiect” - subliniază CCPM, arătând că prețul terenului a fost „umflat” în mod nejustificat: estimarea de cost a proiectului la nivelul lunii decembrie 2025 era de 6,5 miliarde de dolari, cu aproximativ 3,8 miliarde de dolari mai mult față de estimarea efectuată în perioada de încheiere a acordului investitorilor aprobat prin AGA SNN la data de 22.09.2022.

De asemenea, la data de 23.12.2021, NPG a achiziționat printr-un contract de vânzare-cumpărare o suprafață de 170,59 ha, pentru un preț total agreat inițial de 7,3 mil. euro, fiind stabilite mai multe clauze cu implicații asupra prețului vânzării.

Istoricul imobiliar al terenului este cel puțin dubios, iar analiza situației ridică multe semne de întrebare. „Derularea efectivă a contractului, astfel cum acesta a fost modificat prin încheierea unor acte adiționale și prin raportare la modul în care vânzătorul și-a îndeplinit obligațiile din contract până la 31.12.2023, a avut ca rezultat achiziția terenului, ce face în prezent obiectul amplasamentului Proiectului SMR, pentru un preț efectiv de 2,8 mil. euro. De precizat că, în 2014, o firmă cu capital ucrainean a cumpărat activele fostei Termocentrale de la Doicești cu 13,8 milioane de euro, dar ulterior tranzacția a fost anulată din lipsă de fonduri. În următorii ani, amplasamentul a trecut prin foarte multe licitații, eșuate însă din cauza obligațiilor masive de mediu. În 2019, activele au fost vândute la un preț de 5,14 milioane de euro către firma Geco Garden Pub SRL, iar Nova Power & Gas a cumpărat situl în 2021 cu scopul declarat de a face o centrală pe gaz și un parc fotovoltaic”, arată raportul Corpului de Control.

Recomandările în urma auditului

Pentru remedierea „neajunsurilor” identificate, CCPM a recomandat ca Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară să analizeze demersurile care au avut ca rezultat decizia de asociere a SNN cu NPG și derularea acestei asocieri, din perspectiva raportării la normele europene și naționale ce reglementează intervenția statului în economie. De asemenea, să analizeze oportunitatea atragerii răspunderii contractuale sau administrative, după caz, a persoanelor care au negociat, avizat și propus spre aprobare Ministerului Energiei proiectul Acordului investitorilor.

Corpul de Control are recomandări și pentru Societatea Națională „NUCLEARELECTRICA” SA, entitatea verificată, printre altele fiind evaluarea costurilor refacturate de NPG către RPN, inclusiv analiza oportunității inițierii unui demers judiciar care să conducă la anularea Acordului de refacturare, în condițiile în care această convenție nu a parcurs circuitul de aprobare corporativă prevăzut de Actul constitutiv al companiei de proiect.

În urma neregulilor descoperite, factorii decidenți din Nuclearelectrica ar putea fi trași la răspundere.