Guvernul Bolojan n-are frâne. Accidentează grav legea și publică HG-urile în Monitorul Oficial

Concret, luni și ieri, Executivul a publicat în Monitorul Oficial al României trei dintre cele patru HG-uri adoptate în ședința din 23 iulie, pentru care la începutul acestei săptămâni a fost notificat prin intermediul unui avocat că riscă procese în instanțele de contencios administrativ și plângeri penale la Parchetul General. Actele, adoptate prin depășirea prerogativelor unui guvern demis de Parlament, își produc, astfel, efectele juridice, chiar dacă există indicii că au fost produse în mod nelegal și neconstituțional.

La începutul acestei săptămâni, mai exact luni, 27 iulie 2026, PSD, prin intermediul Societății Civile de Avocați MP Partners, reprezentată de avocatul Viorel Mocanu, a notificat Guvernul României, prin Secretariatul General al Guvernului, să retragă hotărârile de guvern adoptate în ședința din 23 iulie 2026, în ciuda avizelor negative emise de către Consiliul Legislativ.

Prima notificare vizează HG-ul având ca obiect aprobarea procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap, „nepublicat în Monitorul Oficial al României la data redactării și transmiterii prezentei plângeri prealabile”.

Prin această notificare, se cerea Guvernului demis ca, în regim de urgență, să nu transmită spre publicare sau, dacă deja a fost transmis, să depună demersurile administrative necesare pentru retragerea lui înainte de publicarea în Monitorul Oficial. Mai mult, se solicită reintroducerea actului pe circuitul decizional, în vederea revocării sau reconsiderării de către Guvern, cu respectarea limitelor constituționale și a obiecțiilor Consiliului Legislativ.

PSD notifică, totodată, Guvernul că își rezervă dreptul de a sesiza instanța de contencios administrativ cu cerere de suspendare a executării actului, de îndată ce această Hotărâre de Guvern ar fi publicată, precum și cu acțiune în anularea ei, împreună cu solicitarea instanței de a obliga emitentul la depunerea întregii documentații care a stat la baza adoptării.

Nepăsare totală

„Soluționarea promptă a prezentei plângeri este, așadar, în interesul legalității, al stabilității raporturilor juridice și al beneficiarilor înșiși”, încheie avocatul Viorel Mocanu această plângere prealabilă.

Ce a înțeles să facă Guvernul demis al lui Ilie Bolojan în această chestiune? Să sfideze. Mai exact, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 28 iulie 2026, la paginile 4-8, a fost publicată „Hotărârea privind aprobarea procedurii de acordarea a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap”.

Actul normativ ilegal și neconstituțional este semnat de către Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru, are numărul HG 698/23 iulie 2026 și este contrasemnat de vicepremierul Oana Clara Gheorghiu, de secretarul de stat Silvia Monica Dinică - pentru ministrul Muncii interimar, de Dragoș Pîslaru ca ministru al MIPE de secretarul de stat Marin Țole – pentru ministrul Dezvoltării și de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Două HG-uri contestate, publicate în aceeași zi

Tot luni, 27 iulie 2026, PSD, prin intermediul aceleiași Societăți Civile de Avocați PM Partners, a notificat Guvernul României demis și în legătură cu proiectul de Hotărâre de Guvern adoptat în ședința din 23 iulie 2026, având ca obiect modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă, „nepublicată în Monitorul Oficial potrivit surselor disponibile la data redactării și transmiterii plângerii prealabile, respectiv 27 iulie 2026”.

Ei bine, tot ieri, în aceeași ediție cu numărul 614 din 28 iulie 2026 a Monitorului Oficial al României, Partea I, Guvernul demis a publicat, la paginile 9-15, „Hotărârea Guvernului nr. 570/2026 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ocupării forței de muncă”.

Și acest act ilegal și neconstituțional poartă semnătura lui Ilie Bolojan ca premier și este contrasemnat de Oana Clara Gheorghiu (vicepremier), de secretarul de stat Silvia Monica Dinică (pentru ministrul Muncii), de secretarul de stat Marin Țole (pentru ministrul Dezvoltării), de ministrul interimar al Economiei Ambrozie Irineu Darău și de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Prima hotărâre, trimisă la Monitor în ziua în care a primit notificarea să nu o facă

O a treia plângere prealabilă înaintată Guvernului de către PSD, prin avocat, se referă la proiectul de HG adoptat de Executivul demis la 23 iulie 2026, având ca obiect modificarea și completarea HG nr. 387/2016 privind compatibilitatea electromagnetică și a HG nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piața echipamentelor radio, de asemenea „nepublicată în Monitorul Oficial până la data redactării și transmiterii prezentei plângeri prealabile, respectiv 27 iulie 2026”.

Guvernul Bolojan, deși notificat oficial că se va alege cu proces civil și cu plângere penală, dar și avertizat prin aceasta și cu un comunicat de presă al PSD, a găsit de cuviință să ignore toate aceste aspecte și a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 611 din 27 iulie 2026 (chiar în ziua în care a fost notificat cu plângerea prealabilă), la paginile 9-12, „Hotărârea de Guvern nr. 571/2026 pentru modificarea și completarea HG nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, precum și a HG nr. 740.2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio”.

Asemenea celorlalte două acte, și această hotărâre de guvern ilegală și neconstituțională, adoptată cu depășirea prerogativelor unui guvern demis și interimar, a fost semnată de Ilie Bolojan, în calitate de premier. Au contrasemnat secretarul de stat Cristian Seidler – pentru ministrul interimar al Apărării, ministrul interimar al Economiei Ambrozie Irineu Darău, Valeriu Zgonea – președintele ANCOM și ministra interimară a Afacerilor Externe Oana Țoiu.

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Val de contestații în instanță

Amintim că mai multe hotărâri de Guvern adoptate de Cabinetul demis Bolojan sunt contestate, în prezent, după ce au primit avize negative din partea Consiliului Legislativ. În fapt, este vorba despre acte administrative care reglementează în domeniul unor politici publice noi, lucru interzis unui guvern interimar. După încetarea mandatului, până la depunerea jurământului de către membrii noului Executiv, guvernul demis poate emite acte cu caracter individual și normative, prin care să administreze treburile publice curente, fără a putea promova politici noi, fără să poată adopta ordonanțe simple sau de urgență și fără să promoveze proiecte de lege.

Există, până în prezent, 12 proiecte de HG adoptate de Guvernul Bolojan cu încălcarea acestor prevederi din Constituție și din Codul Administrativ, unele dintre ele fiind deja desființate în instanță, prin ordonanțe președințiale de suspendare a executării efectelor lor juridice. Altele, cum sunt cele contestate de PSD, urmează să intre pe rolul Curții de Apel București. Reclamantul ia în calcul ca, dacă instanțele civile vor declara ilegale aceste HG-uri, să înainteze plângeri penale la Parchetul General împotriva membrilor Executivului demis care au participat la elaborarea și adoptarea lor.

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