Bunica avea o superstiție pentru tot: Iată care sunt cele mai populare credințe românești

Bunica ta te-a certat vreodată să nu fluieri în casă, „că alungi banii"? Sau te-ai întors din drum și ai fost sfătuit(ă) să te uiți în oglindă înainte să pleci din nou? România are un întreg univers de superstiții legate de casă și gospodărie, multe dintre ele documentate încă din secolul al XIX-lea, în cele mai vechi culegeri de folclor românesc.

De unde vin superstițiile noastre

Rădăcinile superstițiilor românești sunt vechi de mii de ani, cu influențe puternice din mitologia geto-dacă, dar și din suprapunerea ulterioară a credințelor creștine peste vechile practici păgâne. Cele mai vechi culegeri scrise care documentează sistematic aceste credințe datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea: „Mica Colecțiune - Superstițiile Poporului Român", adunată de folcloristul George S. Ioneanu și publicată în 1888, respectiv revista „Șezătoarea", fondată în 1892 de academicianul Arthur Gorovei, unul dintre cei mai importanți folcloriști și etnografi români.

Nu fluiera în casă, „că alungi banii"

Una dintre cele mai răspândite superstiții gospodărești și azi: fluieratul în interiorul casei aduce sărăcie. Explicația din spatele credinței are, de fapt, două direcții. Prima ține de vechi credințe legate de puterea sunetului - în mitologia populară, fluieratul era asociat uneori cu chemarea spiritelor sau cu imitarea vântului, considerat purtător de energii instabile; în mai multe tradiții est-europene se credea că spiritele rătăcitoare pot fi atrase tocmai de sunete ascuțite, neobișnuite.

A doua explicație e mult mai pragmatică: fluieratul în casă putea fi perceput, pur și simplu, drept un gest de lipsă de respect sau de indisciplină, iar asocierea lui cu sărăcia funcționa ca o metodă simbolică de a-i educa pe copii să se poarte cuviincios în casă.

Te-ai întors din drum? Uită-te în oglindă!

O altă superstiție extrem de vie și azi, chiar și printre oamenii care nu se consideră superstițioși: dacă te-ai întors acasă pentru că ai uitat ceva, trebuie neapărat să te privești în oglindă înainte de a pleca din nou, altfel riști să ai ghinion pe tot parcursul drumului.

Rădăcinile acestei credințe se află probabil în vechile concepții magice despre drum și călătorie. În tradiția populară, începutul unei acțiuni - fie plecarea la câmp, la târg sau într-o călătorie mai lungă - avea o importanță simbolică majoră. Orice întrerupere sau întoarcere era percepută drept o ruptură a „cursului firesc" al lucrurilor, capabilă să atragă influențe nefavorabile. Privitul în oglindă funcționează, în acest context, ca un fel de „resetare simbolică" - oglinda fiind, în mitologia populară românească, un obiect încărcat de multiple semnificații, considerată o poartă între lumi sau un instrument capabil să reflecte și să neutralizeze energiile negative.

Ușa care scârțâie „strigă după necazuri"

Pentru gospodarii de altădată, o ușă scârțâitoare nu era doar o neplăcere acustică - se credea că anunță vești proaste sau atrage, la propriu, necazurile. De aceea, oamenii aveau grijă să ungă regulat balamalele - o practică veche, care coincide surprinzător de bine cu sfaturile moderne de întreținere a casei.

Ușa deschisă fără motiv, mai ales noaptea, era la fel de temută: se credea că pe ea nu intră doar curenți sau insecte, ci și năluci și spirite rătăcitoare. Ușa trebuia închisă cu grijă, niciodată trântită - pentru că, spuneau bătrânii, „casa se sperie" și își pierde liniștea. Copiii care trânteau ușile erau certați aspru, explicația superstițioasă fiind că, astfel, alungă îngerul păzitor al casei.

Vasul cu apă, testul „spiritual" înainte de a ridica o casă

Înainte de a pune bazele unei case noi, românii de altădată nu porneau construcția fără a consulta calendarul popular și fără a respecta câteva reguli nescrise. Temeliile se săpau primăvara sau toamna, niciodată iarna, când pământul e înghețat, și nici vara, când soarele arde prea tare - un sfat care, remarcăm azi, are și o logică practică reală, nu doar superstițioasă.

Superstiția mergea, însă, mai departe: locul ales pentru viitoarea casă trebuia să fie „curat" din punct de vedere spiritual, iar acest lucru se verifica lăsând un vas cu apă peste noapte, chiar pe terenul respectiv. Dacă apa rămânea limpede dimineața, locul era considerat binecuvântat; dacă se tulbura, gospodarul căuta un alt teren.

La punerea pietrei de temelie, era o practică răspândită îngroparea de monede și grâu în fundație, pentru a asigura prosperitatea familiei - un ritual care s-a păstrat, în multe zone rurale, până în ziua de azi, transformându-se practic într-un obicei care unește generațiile.

Sarea vărsată - semn de ceartă în casă

Vărsatul sării era considerat, tradițional, un semn rău, aducător de certuri și neînțelegeri în familie. Pentru a contracara ghinionul, remediul popular era simplu: se lua un praf din sarea vărsată și se arunca peste umăr, pe spate - un gest menit să alunge spiritele rele, considerat, în multe culturi, nu doar în cea românească.

Palma care „mănâncă" - bani care vin sau bani care pleacă

O superstiție extrem de răspândită și azi, în special în gospodăriile și mediul de afaceri: dacă te mănâncă palma dreaptă, urmează să primești bani; dacă te mănâncă palma stângă, urmează să dai bani. E genul de mică credință populară pe care mulți români o repetă în glumă, chiar dacă nu o iau neapărat în serios.

Deși majoritatea acestor superstiții și-au pierdut, în bună măsură, semnificația originală - puțini mai cred, la propriu, că un vas cu apă tulbure prezice ghinion pentru o casă -, ele rămân o fereastră fascinantă spre mentalitatea și modul de viață al strămoșilor noștri. Iar unele dintre ele, cum e cazul ușii scârțâitoare sau al zilelor bune de construit o casă, se dovedesc, privite mai atent, nu chiar atât de „superstițioase" pe cât par - ci mai degrabă bun-simț gospodăresc, învelit, de-a lungul secolelor, într-o poveste cu spirite și energii.

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