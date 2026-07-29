Prima grevă generală împotriva legii salarizării e susținută de toate sindicatele: „Educația praf, Sănătatea pulbere”, Sistemul de Apărare s-a enervat

Federaţia sindicală SANITAS a declanşat, ieri, greva generală, protestând astfel împotriva noii legi a salarizării. Celelalte organizații sindicale și-au declarat sprijinul pentru colegii medici și personalul medical care a intrat în grevă. Începând de ieri, aproximativ 400 de spitale vor asigura doar servicii de urgenţă. Discuțiile care au avut loc la Cotroceni nu i-au convins pe sindicaliștii de la SANITAS să renunțe la protest.

Decizia celor de la Sanitas este să facă grevă generală pe termen nelimitat, dar sindicaliștii au anunțat că vor respecta legea, asigurând în spitale asistența medicală și serviciile esențiale. După ce au anunțat că nu vor da înapoi și vor declanșa greva, membrii de sindicat SANITAS au reclamat presiuni din partea unor manageri care ar fi solicitat liste cu numele salariaților greviști, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă. Nu este prima oară când sindicaliștii care protestează legal, prin grevă, sunt amenințați cu desfacerea contractelor de muncă. Același lucru s-a mai întâmplat și în alte domenii de activitate, inclusiv în Educație sau Justiție – în acest domeniu fiind foarte mari probleme în consilierea de probațiune.

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Medicii și asistenții medicali membri SANITAS au intrat în grevă generală, începând de ieri, pe perioadă nelimitată, declarând că vor continua greva până când „guvernul va înțelege să reia procesul de dialog și să prezinte un proiect de lege construit împreună cu partenerii sociali, care să respecte principiile echității, transparenței și recunoașterii reale a muncii depuse de toți salariații din sănătate și asistență socială”.

Greviștilor li s-au alăturat, prin mesaje de susținere, mai ales organizațiile sindicale din Sănătate – Solidaritatea Sanitară -, Educație – FSLI, Spiru Haret și Alma Mater -, precum și Unitatea Sindicatului Liber Metrorex. Aceștia au și declarat, încă de la începutul conflictului între angajați și executiv, că urmează să preia modelul lansat de SANITAS, declanșând greva generală, dacă acest guvern sau următorul executiv ar impune legea salarizării în forma actuală.

„PNRR-ul nu este un program de susținere a poporului român, anumite prevederi au fost negociate prost, total nepotrivite cetățenilor români. Cum poți cere să renunțe cineva la veniturile sale salariale, când rata inflației este de peste 50%, pe ultimii 5 ani? Totodată, cum poți cere oamenilor să renunțe la veniturile actuale și să le spui acestora că în următorii 5 ani nu mai au dreptul la creșteri salariale, deși guvernul este incapabil să țină în frâu rata inflației?”, transmite și sindicatul din Metrorex.

Sindicaliștii de la metrou mai spun că în această cauză este vorba de sănătatea poporului român și regretă că nu se poate face greva socială împotriva guvernului, pentru că acesta este deja demis, dar „dacă este nevoie de greva generală, ca ultimă soluție”, nu vor ezita.

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Legea a fost „făcută din pix”

Un mesaj similar a venit și din partea profesorilor: „Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater – organizații sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de activitate învățământ preuniversitar și universitar, reunind interesele a peste 300.000 de salariați – sunt alături de domniile voastre care ați hotărât să declanșați marți, 28 iulie, greva generală. Forma extremă a luptei sindicale la care ați recurs este legitimă, cauza principală fiind iresponsabilitatea Guvernului demis de a implementa, cu tot dinadinsul, proiectul legii salarizării contestat vehement de majoritatea salariaților din sectorul bugetar, inclusiv de către cei din sănătate și din educație. Solicităm, la fel ca și Federația SANITAS, renunțarea la această mizerie de proiect al legii salarizării! O lege a salarizării nu se face din pix, modificând în mod artificial coeficienții de ierarhizare și tăind haotic sporuri, pentru încadrarea în bugetul alocat!”, au transmis profesorii.

În Apărare e nevoie de venituri mai mari

Pe de altă parte, polițiștii și militarii își revendică dreptul de a avea salarii adecvate pentru activitatea pe care o au, mai ales în contextul actual. Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România (FSNPPC) a transmis un comunicat prin care cere ca noua lege a salarizării să prioritizeze Apărarea, Ordinea Publică și Securitatea Națională.

„Apărarea, Ordinea Publică și Securitatea Națională a României și a românilor, generate și de predictibilitatea în salarizarea polițiștilor, militarilor, funcționarilor publici și personalului contractual, nu pot fi negociate și nici nu pot fi folosite doar declarativ, în funcție de unele interese politico-economice de moment! În consecință, avem dreptul la un tratament fiscal-bugetar adecvat realităților și contextului militar/geopolitic actual, în interesul statului român și al cetățenilor, care trebuie să fie beneficiarii unor servicii de apărare și de ordine publică prestate la standarde de siguranță și eficiență”, transmite federația.

FSNPPC a subliniat că în timpul pandemiei a fost avantajată din punct de vedere salarial familia ocupațională Sănătate, în mod firesc, iar acum ar trebui să se trateze în același fel situația celor care lucrează în Apărare, în fața unui pericol reprezentat de războiul de la graniță, de conflictul militar din Orientul Mijlociu și de situația geopolitică internațională, astfel încât „decidenții politici ar trebui să prioritizeze drepturile salariale și predictibilitatea carierei în Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, nu doar dotarea cu echipamente militare și tehnologie de profil”.

Noul proiect al Legii salarizării a reușit să nemulțumească absolut toate sindicatele, din cauza diminuării veniturilor angajaților, în plină perioadă de creștere a inflației, iar negocierile cu actualul guvern demis și interimar, pe lângă faptul că s-au desfășurat cu încălcarea legii, nici nu au adus o corijare reală a erorilor descoperite de sindicate în proiect.

Dacă executivul va impune proiectul în actuala formă, greva generală în toate domeniile de activitate va deveni inevitabilă, iar România va deveni un stat blocat total.