5 luni de naștere al căror ghinion în dragoste se termină, în iulie 2026

S-au confruntat cu conexiuni care s-au simțit mai degrabă ca lecții de viață karmice sau goale decât ca un loc sigur în care să aterizeze. Poate fi dificil să te agăți de credința ta în ceva mai profund atunci când lumea nu a confirmat-o. Poate fi dificil să continui să încerci, să refuzi să te închizi față de orice altă confuzie sau durere.

Dar dragostea nu a fost niciodată menită să fie o luptă constantă, a fost întotdeauna menită să fie ceva mai blând, ceva mai ușor de ținut, iar acum Universul onorează acea energie. Retrogradările puternice se eliberează în sfârșit, planetele majore se îndreaptă spre noi teritorii și începuturi, iar stelele apasă butonul de resetare al conexiunilor noastre. Fiecare ființă umană va simți această expirație, dar cinci luni de naștere sunt în mod special pe cale să vadă sfârșitul hinioanelor romantice.

Martie: Inima ta este văzută

Cei născuți în martie și-au petrecut ultimele săptămâni încercând să navigheze printr-o încurcătură tulburătoare de semnale amestecate și confuzie. Având în vedere că retrogradarea lui Mercur de la sfârșitul iernii ne afectează modul în care comunicăm, probabil că ai simțit că tu și partenerul tău, sau persoanele cu care te întâlneai, vorbiți două limbi complet diferite. Din această cauză, conversațiile nu aveau fundamentul necesar și s-ar fi putut transforma în certuri sau puncte de deconectare, uneori fără să înțelegi cum.

Totul se schimbă acum, că Mercur se mișcă direct, ridicând acea greutate pe care o simți mental. Îndoielile constante cu privire la propria inimă sau voce și epuizarea încercării de a forța o conexiune să se ancoreze dispar complet. Intri într-o fază a anului în care cei la care ții încep să-ți înțeleagă inima, permițându-ți să construiești conexiuni reale și profunde, care te fac să simți că ești văzut.

Zilele de naștere din octombrie: Găsirea unui nou început

Pentru zilele de naștere din octombrie, romantismul a fost recent sufocant. Cei născuți în această lună s-ar fi putut simți prinși în reguli de întâlniri arhaice și depășite sau ca și cum ar fi fost blocați în dinamici în care trebuiau să-și minimizeze sau să-și micșoreze propria fericire doar pentru a-și menține conexiunile ancorate și înrădăcinate în pace.

Această lună aduce o gură de aer proaspăt, pe măsură ce Uranus se mută în Gemeni. Uranus este planeta descoperirilor bruște și a schimbărilor neașteptate. Această mișcare cosmică îți zguduie întreaga abordare a conexiunii și te inspiră să-ți dărâmi zidurile. Ghinionul tău se termină pentru că ești în sfârșit suficient de epuizat pentru a înceta să tolerezi situații restrictive și contracte sufletești care nu sunt aliniate cu adevăratul tău destin. Așteaptă-te la întâlniri rare și la o nouă libertate de a iubi exact așa cum îți dorești.

Ianuarie: Întâlnirea cu cineva care chiar apare

Zilele de naștere din ianuarie au știut întotdeauna ce înseamnă să muncești din greu și fac întotdeauna efortul atunci când sunt inspirate de ceva mai mare decât ele. Dar, în ultima vreme, dacă te-ai născut în această lună, viața ta amoroasă s-a simțit epuizantă, ca o slujbă care ia și ia, dar nu se revarsă niciodată în tine. Ai avut de-a face cu un șir de ființe umane indisponibile emoțional sau te-ai trezit făcând o cantitate imensă de muncă emoțională doar pentru a menține vie o conexiune ocazională.

Energia din atmosfera ta ia o întorsătură frumoasă pe măsură ce Venus intră în Taur, aducând stabilitate profundă și confort în lumea ta. Venus iubește să fie în semnul împământat al Taurului - face ca romantismul să se simtă sigur și reciproc. Zilele pe care le-ai petrecut alergând după oameni sau implorându-i să-ți ofere forme minime de profunzime s-au sfârșit oficial. Acest tranzit aduce o poveste de dragoste constantă și sigură, în care loialitatea ta este în sfârșit apreciată de cineva care vrea să-ți egaleze dedicarea față de lucrurile care îți pasă și să construiască o viață reală și blândă alături de tine.

Iulie: Recuperarea scânteii tale

Dacă te-ai născut în iulie, inimii tale îi este greu să renunțe și să slăbească strânsoarea asupra lucrurilor prin care a trecut. Acest lucru îți poate lăsa sufletul înrădăcinat sau împovărat de vechile răni și de situații ipotetice... Durerile din trecut s-ar fi putut desprinde emoțional în miezul ființei tale, persistând mai mult decât de obicei și făcându-te să te închizi și să te îndoiești.

Valul se schimbă complet, pe măsură ce Jupiter se mișcă direct, restabilindu-ți încrederea și impulsul emoțional. Jupiter este cunoscut ca planeta norocului și a abundenței, iar mișcarea sa înainte acționează ca o lumină verde din univers pentru ca tu să mergi în direcția lucrurilor care sunt blânde, tandre și pe care le poți ține în brațe. Această schimbare elimină îndoiala de sine care te-a ținut ascuns în carapacea ta. Căldura și magnetismul tău natural revin, atrăgând oameni care apreciază cu adevărat cât de mult îți pasă.

Aprilie: Vezi oamenii clar

Zilele de naștere din aprilie au experimentat multă fricțiune și haos inutil în relațiile lor în ultima vreme. Au trebuit să navigheze prin răni vechi care continuă să se deschidă și prin limite care au fost depășite, iar toate acestea s-au agravat și te-au făcut să simți că a trebuit să lupți doar pentru a obține reciprocitate sau respect de bază din partea celor din jurul tău.

Reparația cosmică sosește pe măsură ce Saturn se aliniază cu Neptun în Berbec. Această întâlnire rară a planetelor îmbină realitatea cu viziunea, ceea ce înseamnă că ochelarii de culoarea trandafirului se dau oficial jos. În sfârșit, îi vezi pe oameni exact așa cum sunt, renunțând la tendința ta de a încerca să-i vezi așa cum speri că vor deveni. Acest discernământ îți dă puterea de a stabili limite ferme. Rămânând ferm pe poziție, elimini oamenii greșiți și faci loc pentru o iubire matură și respectuoasă; pentru o iubire care se întoarce înapoi, potrivit collective.world.

