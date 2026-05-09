5 zodii atrag norocul în dragoste, până pe 18 mai 2026

Simțindu-se ca cea mai încrezătoare și mai fericită versiune a lor, aceste zodii luminează camerele doar cu energia lor. Așadar, dacă ați sperat la zile mai luminoase, nu mai căutați. Luna mai ar putea fi cea mai bună lună de până acum.

1. Gemeni

Venus este în semnul tău aducând fericire și pace. Pe măsură ce această energie te vindecă din interior spre exterior, vibrațiile pozitive atrag mai multe lucruri bune în viața ta. Acest lucru este crucial, deoarece ai trecut prin niște sfârșituri importante în viața ta în ultimele luni.

De acum și până pe 18 mai, te simți mult mai cochet și vesel. Acordă atenție oamenilor pe care îi întâlnești în următoarele două săptămâni, deoarece probabil vor deveni importanți pentru tine foarte repede. Însă nu doar relațiile tale beneficiază de această energie. Faptul că o ai pe Venus, planeta care guvernează și banii, în semnul tău te avantajează și financiar.

2. Săgetător

De acum până pe 18 mai atragi mult noroc în dragoste. Nu numai că cineva îți capturează inima, ci și tu o capturezi pe a lui. Este foarte probabil să întâlnești pe cineva care îți schimbă complet cursul vieții în această perioadă.

Așteaptă-te ca dragostea să crească mai profundă pe măsură ce devii cu adevărat unul. Deși ești de obicei cunoscut pentru că ești un pic obsedat de angajament, această energie încurajează să iei în considerare o relație puțin mai serioasă cu cineva. Așadar, dacă ești pregătit, angajamentul îți cheamă numele în luna mai.

3. Vărsător

Venus în Gemeni influențează casa a cincea, care reprezintă plăcerea, romantismul, copilul tău interior, conexiunea, acel sentiment de îndrăgostire „Și Venus le va dori pe toate acestea.Urmează două săptămâni sunt foarte distractive pentru tine.

Dacă mergi la întâlniri, nu fi surprins dacă simți că sunt cele mai bune pe care le-ai avut vreodată. Încrederea și stima de sine sunt la cote maxime acum. Îți cunoști valoarea, iar valoarea ta ridicată este foarte clară pentru ceilalți acum, atrăgând ce e mai bun în viața ta.

4. Taur

Taur, treci prin asta în ultimii ani. Din fericire, atât viața ta amoroasă, cât și norocul sunt pe cale să decoleze în bine. Venus în Gemeni este un moment uriaș și puternic pentru tine, cariera ta, finanțele tale, averea ta. S-ar putea să te trezești cheltuind mai mult, dar în cele din urmă, norocul cu banii este de partea ta.

Fie că este vorba de o afacere sau de carieră, această creștere bruscă a finanțelor deschide mai multe oportunități noi. Acestea fiind spuse, acționează cu atenție cu modul în care cheltuiești și vei vedea cât de bine te răsplătește universul.

5. Scorpion

Atrageți mult noroc financiar acum. Cu toate acestea, abundența va veni din sursele de bani ale altor oameni. „Taxe, asigurări, împrumuturi, dacă trebuie să împrumutați ceva dintr-o dată, toți cei din jurul vostru vă dau un semn de aprobare.Se va părea brusc, însă acum este momentul să profitați și să vă stabilizați financiar pentru restul anului.

Când vine vorba de dragoste, așteaptă-te să aibă loc o fuziune puternică. De la aprofundarea legăturilor emoționale până la învățarea de a fi vulnerabil, Venus te încurajează să te eliberezi de frici când vine vorba de intimitate și conexiune, potrivit yourtango.com.

