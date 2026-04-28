5 zodii se vor bucura de relații mai bune, în luna mai 2026

Luna mai începe cu o frumoasă Lună Plină în Scorpion pe 1 mai, chiar înainte ca Mercur să intre în Taur a doua zi. Energia este perfectă pentru a te concentra asupra micilor detalii din relația ta și asupra momentelor care o definesc, inclusiv despre cum te simți în legătură cu tine însuți.

La mijlocul lunii, pe măsură ce Venus intră în Rac și Soarele intră în Gemeni, starea ta de spirit se luminează. Vezi posibilități peste tot și lucrurile se îmbunătățesc. Devine mai ușor să-ți atragi destinul și să gândești în afara tiparelor. Duminică, 31 mai, în timp ce Luna Plină Albastră răsare în Săgetător, rămâi deschis și concentrează-te pe conexiunea din viața ta care te face să te simți ca acasă.

Cu stelumul schimbându-se direct din Berbec în Gemeni, alături de o Lună Albastră, există o magie în joc care ajută aceste semne astrologice să își atingă destinul romantic.

1. Taur

Ține cont de tot ce s-a schimbat în ultimii ani. Tocmai ai încheiat un ciclu crucial în care Uranus s-a mișcat prin zodia ta din 2018. Deși această fază s-a încheiat, asta nu înseamnă că energia sau lecțiile dispar pur și simplu.

Vineri, Luna Plină în Scorpion aduce la îndeplinire ceea ce a început în timpul Lunii Noi în Scorpion din 21 noiembrie 2025. Acest ciclu lunar s-a suprapus și ultimelor luni ale lui Uranus în Taur, așa că este important să procesezi tot ce s-a schimbat, dar și ceea ce abia începe.

Dacă ești singur, vei simți că în luna următoare apar posibilități mai mari. Ar trebui să te simți încrezător în dragoste și sigur pe tine însuți și pe ceea ce îți dorești într-o relație. Acest lucru va permite Lunii Pline în Scorpion să ofere o perioadă de resetare emoțională.

O Lună Plină inaugurează o eră puternică pentru autoreflecție, iar în Scorpion, este vorba despre cine iubești la fel de mult pe cât este vorba despre cum iubești. Acest lucru te poate ajuta să obții o înțelegere mai profundă, să-ți eliberezi energia de suferințele din trecut și, în sfârșit, să permiți pătrunderea unei noi iubiri.

2. Scorpion

O relație este rareori în întregime bună sau în întregime rea, Scorpion. Este imperfectă prin design pur și simplu pentru că oamenii sunt imperfecți. Totuși, asta nu înseamnă că nu este o experiență care merită. Pe măsură ce Mercur intră în Taur pe 2 mai, ești încurajat să faci un pas înapoi și să privești relația ta într-o lumină nouă.

Tocmai ai încheiat un ciclu karmic intens în viața ta romantică. Dacă ai același partener ca înainte de 2018, este important să încerci să vezi binele sau scopul în a rămâne împreună. Dragostea nu înseamnă doar ceea ce simți, ci ceea ce alegi.

Energia Taurului în luna mai aduce noi oportunități pentru dragoste și romantism, începând cu Mercur și ducând la Luna Nouă pe 16 mai. Energia Taurului guvernează casa romantismului și a întâlnirilor. Mercur aduce comunicare, activitate și oferte, în timp ce Luna Nouă, desigur, aduce un nou început frumos. Respiră ușurat și expiră tot prin ce ai trecut. Ești gata să iubești din nou.

3. Leu

Pluto retrogradează în Vărsător între 6 mai și 15 octombrie. Pluto este alchimistul zodiacului, deoarece aduce teme de transformare. Totuși, o face prin adevăr. Există un motiv pentru care tu și partenerul tău sunteți împreună, Leu, chiar dacă viața a servit pentru a te distrage de la asta.

Concentrează-te pe a-ți cunoaște din nou partenerul în această lună prin activități intime sau întâlniri regulate. Explorează adevărul celuilalt și aprofundează subiectele pe care poate le-ai evitat anterior.

Fiecare persoană cu care alegi să interacționezi romantic este, de asemenea, o fereastră către propria ta creștere și proces. Pe măsură ce Pluto retrogradează, începe un nou proces de creștere. Acordă atenție la cine atragi și la ce îți oglindește un partener, deoarece există multe de învățat din dragoste.

4. Capricorn

Dragostea devine mai ușoară odată cu intrarea lui Venus în Rac pe 18 mai. În această lună, până pe 13 iunie, simți o ușurință care se instalează în relațiile tale existente. Acest lucru este amplificat de faptul că Jupiter se deplasează și el prin Rac până pe 30 iunie. Venus este planeta iubirii, în timp ce Jupiter...

Noroc și abundență. Ar trebui să simți un sentiment mai puternic de conexiune, ceea ce alimentează un sentiment de calm. Câștigi un sentiment de apartenență în relația ta. Orice provocări sunt rezolvate, iar dragostea preia din nou conducerea.

Acesta este un moment fantastic pentru a începe să te întâlnești din nou cu cineva dacă ești singur. Venus în Rac te face mai atractiv și aduce romantism în viața ta. Cu Racul guvernând casa relațiilor tale, acesta este un moment excelent pentru a spune da cuiva care ți-a trimis mesaje recent.

Pe măsură ce Jupiter continuă să se miște prin Rac până pe 30 iunie, acesta nu este doar un moment pentru mare iubire, ci și noroc. Jupiter nu se va întoarce în casa relațiilor tale până în 2037, așa că asigură-te că profiți din plin de această energie.

5. Săgetător

Intri într-un sezon extrem de divin ghidat în relația ta romantică. Pe măsură ce un stellium se acumulează în Gemeni până pe 31 mai, relația ta se îmbunătățește pentru că îți vezi casele iubirii, relațiilor și căsătoriei activate. Totuși, Luna Plină Albastră care are loc în zodia ta pe 31 mai este cea care îți aduce magia pe care ți-ai dorit-o în romantism.

Există multiple oportunități pentru o nouă iubire dacă ești singur, Săgetător. Pe măsură ce Mercur se schimbă în Gemeni pe 17 mai, vezi o activitate mai mare în viața ta amoroasă. Totuși, acest lucru vine cu o întorsătură, deoarece Uranus este în Gemeni. Nu fi prea surprins dacă ești uimit de cât de deschis ești să te angajezi, mai ales că această schimbare implică teama pe care ai avut-o de a renunța la singurătate, potrivit yourtango.com.

