5 zodii sunt favorizate de Univers, până pe 20 mai 2026

Timpul pe care Soarele îl petrece în Taur este perfect pentru a menține sau a construi, precum și pentru a te bucura și a aprecia ceea ce este deja existent. Lucrurile pot dura puțin mai mult până se concretizează dar odată ce se întâmplă acest lucru, cel mai probabil vor fi pe termen lung.

1. Gemeni

Nu numai că stabilitatea acestui sezon Taur funcționează în favoarea ta, dar o ai și pe Venus în zodia ta până pe 18 mai. Și oriunde merge Venus, urmează de obicei binecuvântări majore. Există o strălucire care iese din noi” ori de câte ori Venus este în zodia ta (ceea ce se întâmplă doar o dată pe an, așa că bucură-te!.



De la noroc mai bun cu banii la strălucirea mentală și fizică, totul în viața ta se îmbunătățește pe zi ce trece. Ești extrem de magnetic acum, așa că întâlnirea de oameni noi și înconjurarea cu o nouă rețea de prieteni este esențială pentru a atrage prosperitatea și norocul. În plus, Uranus tocmai a început un nou ciclu de șapte ani în zodia ta, aducând schimbări radicale în viața ta. Fii pregătit să joci jocul pe termen lung, știind că va merita așteptarea.

2. Taur

Nu numai că este sezonul tău astrologic, dar există un nou început care se va desfășura în viața ta în această lună. Din momentul în care sezonul tău începe până în momentul în care se termină. Există o lună nouă în semnul tău, Marte intră în semnul tău, energia ta se întoarce la tine.

Deși poate ai făcut un pas înapoi în timpul energiei rapide a sezonului Berbec, este în sfârșit momentul tău să te bucuri de sfârșitul acestui ciclu. Mai mult, universul este ferm de partea ta acum că Uranus, planeta schimbărilor bruște, este în afara semnului tău pentru prima dată în șapte ani, ceea ce este o ușurare. În sfârșit, mergi mai departe cu mai multe oportunități și impuls decât ai experimentat vreodată.

3. Scorpion

Taurul este semnul tău soră, așa că acest sezon astrologic funcționează de obicei bine pentru tine. Dar ai și puterea suplimentară a Lunii Pline care a răsărit în semnul tău pe 1 mai, care te va ajuta să beneficiezi de transformări masive pe care ai început-o acum șase luni.

Luna mai este un punct de cotitură uriaș pentru tine, a spus astrologul, și va fi doar pentru lucruri pozitive, mai ales când vine vorba de finanțe și bani. Așadar, cu sprijin deplin din partea universului, așteaptă-te ca ceva măreț să-ți intre în viață între acum și 20 mai.

4. Fecioară

Taurul este un semn de pământ ca tine și ori de câte ori te afli în sezonul elementului tău, simți pur și simplu că universul te susține. Din fericire pentru tine, Fecioară, asta înseamnă că orice ai face sau faci în timpul sezonului Taurului este susținut și va avea succes.

Fie că decizi să călătorești mai mult sau să studiezi ceva nou, între acum și 20 mai, ești pe cale să devii cea mai bună și mai înțeleaptă versiune a ta de până acum.

5. Capricorn

Energia pământească a sezonului Taur este foarte compatibilă cu tine. De acum până pe 20 mai, ești complet în elementul tău (la propriu), deoarece lumea din jurul tău pare să se îndoaie pentru a te susține. Vezi semne că tot ceea ce ai manifestat începe să devină realitatea ta, mai ales când vine vorba de dragoste.

În timpul acestui sezon astrologic, relațiile devin mult mai bune. Poți întâlni pe cineva care îți face inima să bată cu un milion de bătăi pe minut. Ai putea depune mult efort în relații și ar putea exista o persoană specială, potrivit yourtango.com.