5 zodii sunt favorizate la începutul noului an astrologic

Primăvara a fost întotdeauna văzută ca un anotimp al renașterii și reînnoirii. Există o schimbare biologică care se întâmplă deoarece Soarele este mai mult timp pe cer, ceea ce stimulează serotonina din creierul nostru, care este un neurotransmițător ce ne reglează starea de spirit.

Până la sfârșitul lunii, aceste semne astrologice vor fi probabil întru totul de acord.

1. Capricorn

Aprilie îți testează sistemul de credințe, iar acest lucru are legătură cu planurile tale de viitor și chiar cu promisiunile pe care ți le-ai făcut ție însuți și altora. Nu va fi ușor la început dar a învăța să renunți și să accepți adevărul nu este menit să te distrugă.

Este menit să te ajute pe termen lung, pe măsură ce îți reconstruiești viața pe o fundație solidă. Așadar, oricât de dificil ar fi, dacă vrei un avantaj, întreabă-te: „Cu ce ​​nu am fost sinceră când vine vorba de mine și de ceilalți?” Orice îți vine în minte prima dată este cel mai probabil răspunsul.

2. Fecioară

Cu atât de multă energie acumulată în casa ta a opta a secretelor, a resurselor comune, a lucrurilor ascunse este o lună extrem de „karmică”.

Aceasta înseamnă că lucrurile pe care le credeai îngropate sau rezolvate vor reveni la suprafață. Fie că este vorba de emoții vechi sau de oameni în vârstă, aceste memento-uri îți oferă încheierea de care ai nevoie pentru a merge mai departe odată pentru totdeauna.

3. Balanță

A fost dificil pentru tine în ultima perioadă. De la sentimentul de blocaj la sentimentul de frustrare în relațiile tale, vei fi încântată să afli că 2026 va fi cu siguranță o piatră de hotar majoră. Ești la curent cu realitatea. Orice nu funcționează în acest moment devine imposibil de ignorat.

Aprilie poate părea stresantă la început. Probabil te vei simți puțin nesigură pe tine și poate puțin anxioasă. Dar continuă să treci peste deoarece trecând prin aceste obstacole și luând decizii dificile, vei putea în sfârșit să repari lucrurile care te-au epuizat.

4. Gemeni

Va trebui să fii în alertă maximă luna aceasta. Ceva s-ar putea schimba brusc în relația ta, în prieteniile tale, în banii tăi și în câștigurile tale în viață.

La început s-ar putea să pară prea brusc sau chiar lipsit de respect. Cu toate acestea, după ce vei experimenta aceste schimbări, te vei simți în sfârșit liber deoarece ești eliberat de relațiile sau situațiile care te-au făcut să te simți instabil.

5. Berbec

Nu se poate nega că treci prin asta de câțiva ani. De la probleme financiare la probleme relaționale, se simte ca și cum nu ai avut o pauză de ceva vreme. Totuși, acest lucru se schimbă în aprilie, cu toată această energie intensă care se petrece în semnul tău zodiacal.

Iluziile se dizolvă complet, orice ai evitat, ascuns sau sperat că va dispărea de la sine, acum reapare. Și, deși acest lucru poate părea absolut terifiant, odată ce te confrunți cu aceste obstacole, viața devine mult mai ușoară pentru tine, potrivit yourtango.com.

