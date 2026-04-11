6 zodii chinezești au parte de un nou început, pe 11 aprilie 2026

În astrologia chineză, Zilele Închise te ajută să realizezi că nu mai trebuie să te agăți de ceva și în secunda în care îl lași să plece, viața se schimbă rapid. Energia de astăzi este despre a termina în sfârșit ceva ce nu te răsplătea.

Pentru aceste semne animale, un lucru care era nealiniat se transformă în ceva real, pe care îl poți simți imediat.

1. Iepure

Sâmbătă, încetezi să mai verifici ceva ce ți-a atras prea multă atenție. Îți dai seama că l-ai reîmprospătat în minte toată ziua fără să obții nimic de la el, așa că îl lași baltă. Pur și simplu îți pierzi interesul.

Aproape imediat primești un mesaj sau chiar niște bani care chiar te avantajează. În secunda în care încetezi să urmărești ceea ce este neclar, apare ceva clar.

2. Cal

Decizi să nu cheltuiești bani pe ceva ce erai aproape să cumperi. Arată bine și este tentant, dar ceva din tine se oprește sâmbătă și îl asculți de data aceasta. Mai târziu, înțelegi exact de ce.

Fie găsești ceva mai ieftin, fie apare ceva mai bun pentru care te bucuri că ți-ai economisit banii. Asta te face să simți că ai păstrat averea în buzunar fără să sacrifici nimic. Ce sentiment plăcut!

3. Șarpe

În sfârșit, încetezi să mai distrezi pe cineva pe 11 aprilie care a fost foarte inconsistent cu tine. Nu faci un anunț despre asta. Pur și simplu nu mai răspunzi în același mod și nu mai le mai faci accesul la tine ușor. Desigur, atunci observă.

Fie au dreptate, fie cad complet. Ambele rezultate funcționează pentru tine. Se deschide acel spațiu și intervine ceva mai bun sâmbătă, ceva care se simte cu adevărat stabil.

4. Mistreț

Sâmbătă renunți la o idee pe care o aveai despre cum ar trebui să meargă ceva. Și vreau să spun că renunți cu adevărat la ea. Ai terminat cu acea versiune a lucrurilor și asta îți schimbă norocul.

Acum ești deschis la ceva diferit care se potrivește mai bine vieții tale și apare rapid pe 11 aprilie. Se simte mult mai puțin forțat decât ceea ce încercai să faci să se întâmple înainte. Ai încredere în proces.

5. Maimuță

Încetezi să încerci să faci ceva perfect și îl lași așa cum este. Ar putea fi ceva la care lucrezi sau ceva la care ai ajustat iar și iar. Sâmbătă, te gândești că e gata.

În secunda în care îl lași în pace, funcționează. Obții răspunsul sau rezultatul la care sperai. Nu pentru că l-ai perfecționat, ci pentru că în sfârșit l-ai lăsat să existe fără să-l suprasoliciți. Bravo!

6. Câine

Pleci de ceva pe 11 aprilie care ți-a consumat timpul și energia într-un mod semnificativ. Încetezi să-l faci o prioritate în viața ta și simți imediat diferența.

Ai mai mult timp și energie și le folosești mai bine fără să te gândești măcar la asta. Energia zilei de sâmbătă îți duce viața înainte în loc să te țină blocat în același loc, potrivit yourtango. com.

