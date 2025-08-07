7 obiceiuri matinale care te împiedică să slăbești

Specialiștii atrag atenția că metabolismul este mai sensibil dimineața, iar micile alegeri pe care le faci pot influența arderea caloriilor, pofta de mâncare și nivelul de energie pentru întreaga zi.

Cele mai frecvente 7 greșeli matinale care pot duce la acumularea în greutate:

Somn insuficient sau excesiv

Lipsa unui somn odihnitor, de 7–9 ore, crește nivelul cortizolului, hormon responsabil de pofta pentru dulciuri și alimente nesănătoase. Pe de altă parte, somnul de peste 10 ore este asociat cu un indice de masă corporală mai ridicat.

Ignorarea luminii naturale

Lumina soarelui dimineața reglează ceasul biologic și stimulează metabolismul. Chiar și în zilele înnorate, expunerea la lumină timp de 20–30 de minute este benefică.

Neraportarea progresului prin cântărire

Cântărirea zilnică, ideal dimineața, oferă un feedback real asupra evoluției și ajută la menținerea greutății.

Săritul peste micul dejun

Un mic dejun echilibrat consumat în prima oră după trezire reglează glicemia, reduce poftele și susține arderea caloriilor, fiind recomandat un aport de 500-600 kcal din proteine, carbohidrați complecși și grăsimi sănătoase.

Consumul unei cafele calorice

Preparatele pe bază de cafea cu siropuri, frișcă sau zaharuri adăugate pot aduce sute de calorii. O cafea neagră, fără adaosuri, rămâne cea mai bună alegere, având doar 2 kcal.

Hidratare insuficientă

După orele de somn, organismul are nevoie urgentă de apă pentru a stimula digestia și arderea grăsimilor. Un pahar mare de apă cu lămâie dimineața poate să ofere un plus de prospețime.

Gustări procesate

Produseleambalate, batoanele cu zahăr sau iaurturile cu arome pot da energie pe termen scurt, dar cresc pofta de mâncare. Alternative sănătoase sunt fructele, nucile crude, iaurtul natural sau smoothie-urile.

Pe lângă aceste obiceiuri, specialiștii atrag atenția asupra altor greșeli care pot împiedica slăbitul: mâncatul pe fugă sau în fața ecranelor, săritul peste mese, consumul de băuturi îndulcite între mese, comandarea frecventă a mâncării în locul gătitului acasă, înfometarea în timpul zilei, urmată de mese copioase seara și lipsa unui program constant de alimentație, potrivit spynews.ro.

Pentru a susține procesul de slăbire, este esențial să iei în calcul nu doar ce mănânci, ci și cum îți începi fiecare zi.