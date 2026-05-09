Asteroidul Vesta schimbă direcția vieții pentru 3 zodii, în săptămâna 11 – 17 mai 2026

Energia astrală a acestei perioade elimină fricile și nesiguranțele legate de viitor, iar Universul deschide drumuri noi pentru cei pregătiți să își urmeze intuiția.

Pe 13 mai, asteroidul Vesta intră în Berbec și aduce mai mult curaj, claritate și motivație. Apoi, Luna Nouă din Taur din 16 mai favorizează noile începuturi, stabilitatea și abundența. Finalul săptămânii devine și mai intens odată cu intrarea lui Mercur în Gemeni pe 17 mai, aspect care aduce surprize, vești bune și oportunități neașteptate.

Pentru trei zodii, această perioadă poate schimba complet direcția vieții.

Fecioară

Este momentul să începi să construiești viața pe care ți-ai dorit-o dintotdeauna. Luna Nouă în Taur îți aduce noroc, stabilitate și șansa unor decizii importante care nu mai par atât de riscante ca înainte.

Energia acestei perioade te ajută să înțelegi că succesul nu înseamnă doar bifarea unor obiective, ci și crearea unei vieți care îți oferă liniște și împlinire. Astrele te îndeamnă să lași logica excesivă deoparte și să alegi ceea ce simți că este corect pentru sufletul tău.

Dacă îndrăznești să visezi mai mult, Universul poate aduce exact oportunitățile de care ai nevoie.

Leu

Săptămâna aceasta te ajută să îți regăsești direcția și încrederea în propriile decizii. Intrarea asteroidului Vesta în Berbec îți oferă claritate și te ajută să elimini indecizia care te-a urmărit în ultima perioadă.

Energia pe care începi să o simți acum te va influența până la finalul anului 2026, motiv pentru care este important să îți asculți inima și să alegi schimbările care îți fac cu adevărat bine.

Transformările care apar acum pot fi uriașe, însă succesul vine doar dacă nu distrugi ceea ce este valoros pentru tine. Norocul apare atunci când alegi autenticitatea și curajul.

Balanță

Universul îți trimite oportunități importante, iar cheia succesului este să rămâi deschis la tot ceea ce apare neașteptat în viața ta. Intrarea lui Mercur în Gemeni pe 17 mai îți aduce idei noi, propuneri interesante și șansa unor schimbări majore.

Energia Gemenilor vine cu multe opțiuni și posibilități, însă va trebui să alegi cu atenție ceea ce este cu adevărat potrivit pentru tine. Astrele te avertizează să nu alegi doar ceea ce pare ușor sau tentant pe moment, ci ceea ce poate construi viitorul pe care îl visezi.

Perioada aceasta poate marca începutul unei etape extrem de norocoase pentru tine.