Care este sensul vieții tale, în funcție de data nașterii

Uneori este posibil să te concentrezi asupra detaliilor cheie care oferă perspective majore. Data nașterii tale este unul dintre aceste detalii.

Data nașterii tale este influențată atât de înțelepciunea numerologică, cât și de cea astrologică, oferind informații valoroase despre personalitatea, perspectiva și energia ta.

Iată adevărata chemare a fiecărei date de naștere:

Născut pe 1, 10, 19 sau 28: În lumina reflectoarelor

Te-ai născut într-o dată asociată cu soarele, lumina care supraveghează scopul, imaginea de sine și încrederea în astrologie, ceea ce te face sigur pe tine, echilibrat, concentrat, motivat și carismatic.

Cel mai bine este să urmezi o chemare care merge mână în mână cu intrarea în lumina reflectoarelor și ocuparea scenei centrale, fie că este vorba de o carieră care te lansează literalmente în atenția publicului, cum ar fi actorul sau muzicianul, fie de o cale care implică ocuparea unei poziții de conducere.

Ești opusul unei albine lucrătoare care se mulțumește să se ocupe de detaliile din umbră. Trebuie să fii într-un rol care să-ți permită să conduci spectacolul și să câștigi recunoaștere pentru toată munca ta asiduă.

Născut pe 2, 11, 20 sau 29: Hrănește-i pe ceilalți (și pe tine însuți)

Data ta de naștere este asociată cu Luna, astrul care, în astrologie, supraveghează emoțiile, intuiția și instinctele. Ești înnăscut perspicace emoțional, hrănitor, capabil să te conectezi și să-ți urmezi vocea interioară, spiritual și darnic.

Acestea fiind spuse, adevărata ta chemare va valorifica aceste puncte forte, permițându-ți să-ți reverși inima caldă și grijulie în munca ta.

Ai putea să-ți lași amprenta și să te simți incredibil de mulțumit urmând o carieră de îngrijitor profesionist de copii sau seniori, asistent medical autorizat, psihoterapeut, asistent social sau părinte casnic. (Sfat: Nu uita să-ți rezervi timp suficient pentru a-ți umple propria cană și prin îngrijirea personală necesară.)

Născut pe 3, 12, 21 sau 30: Găsește aventură și înțelepciune în viața de zi cu zi

Ca persoană a cărei dată de naștere se reduce la trei, perspectiva și personalitatea ta sunt influențate de Jupiter, cea mai mare planetă din sistemul nostru solar, care guvernează averea, filosofia, creșterea spirituală, abundența și expansiunea.

La rândul tău, ești motivat să-ți lași amprenta într-un mod semnificativ, iar implicarea în activități care servesc la lărgirea orizonturilor tale trebuie să facă parte din calea ta profesională.

Indiferent dacă lucrezi ca pilot, fotograf sau director de marketing, vei prospera atunci când vei avea ocazia să călătorești în țări diferite, să înveți limbi diferite de a ta sau să fii mentor pentru tineri, poate chiar lucrând ca educator profesionist sau lider spiritual.

Născut pe 4, 13, 22 sau 31: Inovează și străduiește-te pentru progres umanitar

Data ta de naștere se reduce la patru, fiind asociată cu Uranus, planeta rebeliunii, a schimbării bruște, a electricității, a geniului științific și a inovației. Deși este posibil să nu fie nevoie să porți un halat de laborator în cariera ta ideală, ai beneficia de o existență profesională. Asta implică multă experimentare, gândire prospectivă și capacitatea de a schimba status quo-ul.

De asemenea, ești profund orientat către comunitate și vrei să-ți dedici timpul și energia unei munci care va face lumea mai bună în general.

S-ar putea să fii cel mai fericit dacă îți investești toată inima și sufletul în a lucra ca organizator comunitar sau cu un ONG sau conducând un start-up tehnologic axat pe umanitar.

Născut pe 5, 14 sau 23: Folosește limbajul și tehnologia

Te-ai născut într-o zi care se reduce la numărul cinci, așa că guvernatorul tău planetar numerologic este Mercur, planeta povestirii, a colectării de informații, a transportului, a tehnologiei și a energiei cerebrale.

Ești un maestru al gândirii rapide, al multitasking-ului, al învățării, al brainstorming-ului, al vorbirii, al scrisului și al utilizării tehnologiei pentru a crea și a împărtăși narațiuni convingătoare.

Vei fi cel mai mulțumit într-o carieră care îți permite să pui în practică aceste puncte forte, cum ar fi jurnalismul, PR-ul, educația în comunicare sau scrierea creativă.

Născut pe 6, 15 sau 24: Oferă frumusețe și pace

Dacă data ta de naștere se întâmplă să fie unul dintre aceste numere, ești ghidat de numerologia numărului șase, care este aliniat cu Venus, planeta relațiilor, romantismului, plăcerii, muzicii, frumuseții și păcii.

Ești o persoană pentru care creativitatea vine natural, la fel ca și capacitatea de a netezi asperitățile vieții aducând mai multă armonie, echilibru și valoare estetică în aproape tot ceea ce faci.

Acestea fiind spuse, te vei descurca cel mai bine atunci când vei putea cultiva relații și îți vei dedica ochiului pentru toate lucrurile frumoase și plăcute în munca ta. Ești un diplomat, stilist, terapeut de cuplu și familie, avocat înnăscut.

Născut pe 7, 16 sau 25: Conectează-te la spiritualitate și vise

Data ta de naștere se reduce la șapte, un număr aliniat cu Neptun, planeta misticismului, spiritualității și iluziei, așa că ești un poet, un clarvăzător sau un artist înnăscut.

Pe scurt, visarea, evadarea, vindecarea și explorarea emoțională trebuie să facă parte din călătoria ta profesională pentru a te simți pe drumul cel bun.

Ia în considerare să-ți investești timpul și energia într-o cale, precum a lucra ca astrolog profesionist, scenarist, muzician sau vindecător holistic.

Născut pe 8, 17 sau 26: Condu cu pragmatism

Deoarece te-ai născut într-o dată care se reduce la numărul opt, ești matur, harnic și practic, deoarece opt este asociat cu Saturn, planeta conducătoare care supraveghează limitele, restricțiile, limitările și angajamentul.

Deoarece ești atât de ancorat în realitate și rațional, strălucești atunci când lucrezi pentru obiective atât de concrete, cât și ambițioase.

Te-ai descurca bine în lumea corporativă, lucrând ca director executiv sau manager de echipă, poate în asigurări sau finanțe. S-ar putea să-ți placă și să lucrezi ca profesor într-o materie precum istoria sau matematica.

Născut pe 9, 18 sau 27: Deschide drumuri și asumă-ți riscuri

Dacă data ta de naștere se reduce la nouă, ești impulsiv, orientat spre acțiune, motivat, competitiv și pasionat, pentru că te-ai născut într-o zi asociată cu Marte, planeta energiei, sexului, competiției și motivației. Trebuie să simți acea vibrație roșie, aprinsă, ca Marte, în munca ta, așa că gândește-te la o cale care implică devenirea fizică, cum ar fi să devii un atlet profesionist sau un antrenor personal.

S-ar putea să te bucuri și de emoția tranzacționării acțiunilor, de satisfacția de a fi terapeut sexual sau coach de intimitate sau de entuziasmul de a fi antreprenor într-o industrie extrem de competitivă, precum moda sau tehnologia, potrivit parade.com.



