Ce reprezintă Marte în astrologie. Semnificația planetei războinice în fiecare zodie

Ce reprezintă Marte în astrologie

Marte este planeta energiei pure, arzătoare, adesea asociată cu trăsături considerate masculine în societate, cum ar fi agresivitatea, libidoul, pasiunea neclintită și acțiunea decisivă. Când ne stabilim un obiectiv, ne concentrăm intens asupra lui? Visăm la el dar nu reușim să acționăm? Răspunsurile la aceste întrebări dezvăluie energia legată de Marte.

Când discutăm despre Marte, putem vedea și opusul său, Venus, planeta iubirii, diplomației și armoniei, reprezentând energia feminină. În timp ce Venus atrage, Marte urmărește.

În mitologie, aceste arhetipuri sunt descrise ca îndrăgostiți, atrași magnetic unul de celălalt, ilustrând conceptul potrivit căruia contrariile se atrag. În viețile noastre, Marte ne învață să „acționăm, pur și simplu”. Dacă avem o întrebare, ar trebui să o punem. Pentru a ne atinge obiectivele trebuie să începem să urcăm spre vârf. Această planetă războinică sugerează că viața este mult mai directă și mai simplă decât credem adesea. Ne încurajează să avem încrederea și sentimentul capacității de a depăși orice provocare. În dragoste și în relații amoroase, așa urmărim obiectul afecțiunii și al libidoului nostru. Ceea ce ne excită și ne dezgustă se află aici, în și în afara dormitorului.

Rolul lui Marte în mitologie

Romanii antici îl venerau pe Marte ca pater (tatăl) poporului roman. Considerat zeul războiului, romanii ofereau sacrificii și rugăciuni acestei zeități războinice. Câștigarea favorii sale putea determina rezultatul bătăliilor - dacă cineva va ieși victorios sau va suferi înfrângerea.

Marte întruchipa puterea militară și era personificarea energiei masculine, a forței și a agresivității. Planeta a fost numită după această zeitate datorită nuanței sale roșii, care simbolizează vărsarea de sânge în căutarea victoriei. Nemilos, avangardist și întotdeauna gata să intre în acțiune, Marte reprezintă partea psihicului nostru care necesită autoprotecție, limite și conflicte sănătoase, cu scopul de a proteja ceea ce este cel mai important pentru noi.

Semnificația lui Marte în fiecare zodie

Zodia în care se află planeta Marte la nașttere reflectă modul în care ne urmărim dorințele. Dezvăluie ce ne face furioși, frustrați și instinctivi. Înțelegând energia lui Marte, putem identifica domeniile în care trebuie să stabilim limite și să prioritizăm autoconservarea pentru a ne proteja de negativitatea din jurul nostru. Plasarea lui Marte dezvăluie pentru ce suntem dispuși să luptăm, să protejăm și să susținem.

Marte Berbec – Cea mai puternică plasare a lui Marte. Un războinic înnăscut, mergi cu încredere după ceea ce îți dorești.

Marte Taur – Marte guvernat de Venus. Preferi o abordare lentă și constantă pentru a-ți atinge obiectivele.

Marte Gemeni – Marte guvernat de Mercur. Comunicarea, jocurile mentale și puterea intelectului sunt sabia ta cea mai ascuțită.

Marte Rac – Marte guvernat de Lună. Vei lupta pentru cei pe care îi iubești, cu orice ocazie, dar adesea te vei chinui să-ți stabilești limite.

Marte Leu – Marte guvernat de Soare. Ai încredere în capacitatea ta de a-i uimi pe ceilalți, personalitatea ta vibrantă este arma ta împotriva pericolului.

Marte Fecioară – Marte guvernat de Mercur. Ești meticulos și îți folosești mintea pentru a face strategii, transformând-o în cea mai bună armă a ta.

Marte Balanță – Marte guvernat de Venus. Ai tendința să eviți conflictele, și s-ar putea să te chinui să te afirmi atunci când este necesar.

Marte Scorpion – Marte acasă. Ești psihoterapeut, iar intuiția profundă sunt cele mai bune arme ale tale.

Marte Săgetător – Marte guvernat de Jupiter. Ignoranța sau lipsa de experiență de viață ți se par enervante, așa că rămâi activ și în mișcare pentru a-ți extinde cunoștințele.

Marte Capricorn – Marte în exaltare. Ești productiv și un mare gânditor pe termen lung, apărând eficient ceea ce contează cel mai mult pentru tine.

Marte Vărsător – Marte guvernat de Uranus. Ești un mare luptător pentru cauze sociale și pentru cei mai slabi, altfel preferi singurătatea în locul luptei.

Marte Pești – Marte guvernat de Neptun. Trebuie să stabilești limite pentru a învăța să acționezi ca să te vindec, potrivit parade.com.