Ce reprezintă Venus în astrologie. Semnificația planetei iubirii în fiecare zodie

Venus este planeta iubirii, a conexiunii, a relațiilor și a diplomației. Luna întruchipează legătura emoțională și sufletească, reprezentând aspectele sociale inconștiente ale structurii noastre astrologice. Cu toate acestea, plasarea lui Venus dezvăluie ceea ce ne motivează dorințele interpersonale și personale; este locul unde se află magnetismul, luxul și pasiunea ușoară.

Venus ne învață că, pentru a ne manifesta dorințele, trebuie mai întâi să ne aliniem cu sentimentul nostru de valoare. În loc să urmărim ceea ce nu este menit pentru noi, atragem ceea ce merităm, avem nevoie și ne dorim. Prin urmare, această planetă joacă un rol crucial în modelarea modului în care ne prezentăm, a tipurilor de bijuterii pe care le alegem și a tendințelor și esteticii modei care rezonează cu sinele nostru interior. Găsim cea mai mare satisfacție în aspectul nostru prin energia venusiană, care înfrumusețează, armonizează și atrage noi binecuvântări în viața noastră. Asociată cu cea mai strălucitoare stea de pe cer, Venus este superbă și întotdeauna asociată cu cea mai divină frumusețe.

Rolul lui Venus în mitologie

Romanii antici venerau zeița afecțiunii și dorinței, Venus, al cărei omolog grec este fermecătoarea Afrodita. Fiind zeitatea venerată a iubirii, femeile o invocau cu ardoare, sperând să primească binecuvântările ei divine care să atragă pretendenții de partea lor, să le sporească frumusețea și să le amplifice influența subtilă, dar captivantă, asupra celorlalți.

Venus nu era niciodată văzută rătăcind singură; era invariabil însoțită de un fiu iubit sau, poate, de fiul ei năzdrăvan. (Poate că îl cunoașteți pe Cupidon, zeul jucăuș înaripat, cunoscut pentru săgețile sale aurii care străpung inimile atât ale muritorilor, cât și ale zeilor, aprinzând dragoste ferventă și pasiune oriunde zbura.) La urma urmei, Cupidon semăna cu mama sa.

Venus era, de asemenea, binecunoscută pentru folosirea senzualității sale ca o armă puternică. Îi făcea pe muritori și pe divini deopotrivă să se îndrăgostească și nu se temea să folosească această abilitate. Unul dintre cele mai faimoase mituri povestește cum a făcut-o pe Elena din Troia, cea mai frumoasă muritoare din lumea antică, să se îndrăgostească de Paris. Paris a cucerit-o flatând-o într-un concurs de frumusețe, ceea ce a dus în cele din urmă la izbucnirea Războiului Troian.

Citește și Ce reprezintă Marte în astrologie. Semnificația planetei războinice în fiecare zodie

Semnificația lui Venus în fiecare zodie

Venus reprezintă ceea ce ne face să ne îndrăgostim, să ne simțim atractivi și să-i atragem pe ceilalți către noi. Această plasare influențează modul în care abordăm relațiile, în special aspectele cochete și vesele. Semnătura noastră venusiană cuprinde stilul nostru preferat, estetica, dorințele și luxul, notează parade.com.

Citește pe Antena3.ro A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare perfectă

Venus în Berbec - pasionată în relațiile amoroase, îndrăzneață în problemele inimii, are nevoie de noutate pentru a menține scânteia vie.

Venus în Taur – caută o iubire sănătoasă, un parteneriat dedicat, are nevoie de răbdare pentru a se dezvolta într-o poveste de dragoste lentă.

Venus în Gemeni – caută stimulare mentală, este o iubită curioasă, iubește să învețe și să exploreze cu partenerul său și evoluează constant.

Venus în Rac – caută sensibilitate emoțională la parteneri, necesită siguranță emoțională și are nevoie de devotament pentru a deschide zidurile.

Venus în Leu – își dorește un partener care să-și arate inima, teatral și îndrăzneț, are nevoie de loialitate și laude.

Venus în Fecioară – are nevoie de un partener care își asumă responsabilitatea, necesită maturitate și are nevoie de cineva de încredere pentru a se îndrăgosti.

Venus în Balanță – tânjește profund după parteneriat, iubește să împartă viața cu ceilalți, are nevoie de cineva care să o facă să se simtă în siguranță în timp ce procesează conflictele.

Venus în Scorpion – iubită pasionată, cu dorințe de tipul „totul sau nimic”.

Venus în Săgetător – iubită cu tendințe spre filosofie, are nevoie de cineva aventuros și independent.

Venus în Capricorn – iubită devotată, are nevoie de timp pentru a se deschide complet, necesită angajament.

Venus în Vărsător – iubit excentric, are nevoie de relații neconvenționale, prietenia este pe primul loc.

Venus în Pești – iubit empatic, transcende banalul în romantism, are nevoie de cineva creativ sau în acord spiritual.