Cea mai norocoasă zi a lunii iunie 2026 pentru fiecare zodie

Iunie aduce o entuziasm îndrăzneț, și tot ce ți-ai dorit vreodată este la îndemână. Deoarece 6 planete își schimbă semnele până la sfârșitul lunii, energia este ridicată și te vei trezi spunând da dorințelor care se împlinesc și riscurilor care par dintr-o dată merită. Iunie vine cu un amestec de energie Rac și Leu, care te ajută să onorezi ceea ce este cel mai important pentru tine, în timp ce îți urmărești cele mai profunde vise.

Mercur se schimbă în Rac luni, 1 iunie, înainte de a intra în retrograd luni, 29 iunie. Perioada de umbră, care are loc înainte de începerea oficială a retrogradării, te invită să păstrezi tot ce faci sau întâlnești în aceste săptămâni în spațiu pentru procesul în care este timpul să revizuiești trecutul.

Nu te aștepta la prea multe întârzieri sau eșecuri. Venus se mută în Leu sâmbătă, 13 iunie, chiar înainte ca Jupiter să-și facă debutul în Leu marți, 30 iunie. Energia Leului este îndrăzneață și pasională. Ești gata să-ți urmezi inima spre destinul tău, pe măsură ce luna progresează. Norocul tău se dezvoltă în următoarele săptămâni și vezi cum totul conspiră în favoarea ta.

Berbec

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Berbec: Sâmbătă, 13 iunie

Trăiește-ți cea mai bună și uimitoare viață. Acesta este sezonul tău al bucuriei. Pe 13 iunie, Venus se schimbă în Leu până pe 9 iulie, creând o perioadă creativă și plină de bucurie. Energia Leului guvernează orice formă de creativitate, precum și căutarea ta pentru a trăi cea mai bună viață.

Ești încurajat să-ți prioritizezi fericirea și ceea ce aduce valoare lumii tale. Fie că este vorba de întoarcerea la arte sau de a începe o nouă activitate de hobby, această energie te ajută să te îndrăgostești de ceea ce faci. Fii îndrăzneț și curajos, asumă-ți noi șanse și trăiește cu voce tare.

Taur

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Taur: luni, 29 iunie

Norocul sosește întotdeauna la timp. Luna Plină în Capricorn va răsări pe 29 iunie în casa ta a norocului și a abundenței. Luna Nouă în Capricorn a avut loc pe 18 ianuarie, așa că ia-ți puțin timp să reflectezi asupra intenției pe care ți-ai stabilit-o sau a ceea ce se întâmpla în viața ta la momentul respectiv.

Energia Capricornului te încurajează să te abați de la zona ta de confort și să-ți asumi riscuri la noi începuturi. Această Lună Plină va fi un punct de lansare pentru un nou capitol și, foarte posibil, pentru o viață nouă. Ai încredere că norocul vine întotdeauna la timp și permite-ți să faci un pas înainte în destinul tău.

Gemeni

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Gemeni: vineri, 5 iunie

Investește în construirea unei vieți pline de sens. Pe 5 iunie, asteroidul Juno va staționa retrograd în Vărsător până pe 16 septembrie. În timpul retrogradării sale, va reveni pentru scurt timp în Capricorn, ceea ce te inspiră să faci schimbările necesare pentru a crea sensul pe care ți-l dorești.

A construi o viață plină de sens înseamnă a trăi în conformitate cu scopul tău. Îți petreci timpul făcând ceea ce îți aduce valoare și simți că oferi și ceva înapoi. Această perioadă va aduce un noroc imens, dar te va ajuta și să primești claritate mentală și emoțională asupra a ceea ce înseamnă o existență cu adevărat plină de sens.

Rac

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Rac: luni, 8 iunie

Eliberează-te. Pe 8 iunie, Luna în ultimul sfert în Pești va răsări în casa ta a norocului și abundenței. Luna în ultimul sfert este o perioadă de reflecție și eliberare. În Pești, te ajută să înțelegi ce te-a ținut pe loc, astfel încât să te poți elibera către noi începuturi.

S-ar putea să începi brusc să visezi să scapi de locul de muncă sau de relația ta. Această energie este menită să te ajute să înțelegi cu ce te-ai mulțumit în loc să alegi ceea ce vorbește sufletului tău. Este timpul să te eliberezi, Rac, și să începi să te îndrepți spre ceea ce îți aprinde inima.

Leu

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Leu: vineri, 19 iunie

Meriți un loc la orice masă. Pe 19 iunie, Chiron va intra în Taur ca parte a noului său ciclu. Deși nu va rămâne oficial în acest semn de pământ până pe 14 aprilie 2027, acesta este începutul unei vindecări mai profunde, care va duce și la un succes mai mare. Chiron este vindecătorul rănit.

Ești singurul care te poate vindeca, astfel încât să te poți ridica la nivelul tău cel mai înalt. În Taur, îți afectează prezența și oportunitățile profesionale. Încearcă să afirmi că meriți să ocupi un loc sau să ți se ofere acea promovare incredibilă. Meriți succesul, iar cu Chiron în Taur, vei învăța în sfârșit exact asta.

Fecioară

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Fecioară: Duminică, 28 iunie

Urmărește-ți motivația. Marte va intra în Gemeni pe 28 iunie, ajutând la inspirarea unei motivații și a unei determinări mai mari în cariera ta. Marte este planeta care te ajută să acționezi și să-ți transformi visele în realitate. În Gemeni, totul se rezumă la afacerea, cariera și reputația ta profesională.

Intri într-o perioadă extrem de activă în cariera ta, care va dura până pe 11 august. Va trebui să găsești un echilibru între muncă și viața personală în această perioadă, dar eforturile tale vor fi bine răsplătite. Nu ezita să acționezi sau să iei o decizie, deoarece succesul tău va necesita hotărâre.

Balanță

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Balanță: Duminică, 21 iunie

Lasă-ți lumina să strălucească. Pe măsură ce Soarele intră în Rac pe 21 iunie, tu strălucești în viața ta profesională. Această energie are un impact mai mare, deoarece Jupiter se află în ultimele săptămâni de Rac înainte de a începe un nou ciclu pe 30 iunie.

Soarele și Jupiter în casa carierei tale reprezintă faptul că ești în centrul atenției, împreună cu un succes și o manifestare sporite. Acest lucru va fi deosebit de intens în jurul oricăror profesii de ajutorare sau în onorarea unui vis de mult timp. Sezonul Racului este o șansă pentru tine de a fi în sfârșit remarcat pentru cine ești exact și ce aduci în orice situație.

Scorpion

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Scorpion: Marți, 30 iunie

Acesta este doar începutul. Tot ce ai visat va deveni realitate pe măsură ce Jupiter se mută în Leu pe 30 iunie. Jupiter este planeta norocului și a expansiunii. În Leu, această energie este direcționată către cariera ta și succesul pe care îl vei obține. Jupiter rămâne în Leu până pe 25 iulie 2027, ceea ce face ca acesta să fie cel mai norocos an al tău în orice demers profesional.

Jupiter în Leu poate aduce un nou loc de muncă sau o relocare ca parte a succesului tău continuu. Ești remarcat și va trebui să răspunzi rapid la noile oportunități. Nu te subestima și știi că acesta este doar începutul realizării a ceea ce ai visat dintotdeauna.

Săgetător

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Săgetător: Sâmbătă, 13 iunie

Trăiește puțin sau mult. Începând cu 13 iunie, Venus va intra în Leu până pe 9 iulie, aducându-ți noroc, abundență și o nouă poftă de viață. Energia Leului guvernează casa norocului și a abundenței. Cu Venus aici, călătoriile, educația, afacerile sau romantismul pot fi toate la dispoziție.

Și tu te pregătești pentru cea mai uimitoare vară de până acum. Meriți o aventură grozavă și să trăiești viața la maximum, așa că, fie că îți planifici următoarea realizare sau vrei doar să te bucuri de viața pe care ai creat-o, aceasta este energia de care ai nevoie pentru a o realiza.

Capricorn

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Capricorn: duminică, 21 iunie

Ia-ți timp. Nu există niciun motiv să te grăbești, deoarece Luna în primul sfert răsare în Balanță pe 21 iunie. Luna în primul sfert este un moment pentru a acționa asupra intenției sau viselor tale. În Balanță, totul se rezumă la progresul tău cu un proiect profesional sau un nou început.

Trebuie doar să-ți amintești să-ți iei și tu timp și că nu trebuie să te grăbești spre nicio linie de sosire. Acesta este un proces. Acceptă-ți situația actuală și caută următorul pas logic, în loc să te concentrezi doar pe rezultat. Acest lucru te poate ajuta nu doar să te bucuri de locul în care te afli acum, ci și să profiți mai bine de oportunitățile din jurul tău.

Vărsător

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Vărsător: duminică, 14 iunie

Acesta este un nou început. Luna Nouă în Gemeni va răsări pe 14 iunie, în casa ta a auto-exprimării și a bucuriei divine. Gemenii te ajută să aduci împlinire și fericire atât în ​​viața personală, cât și în carieră, deoarece este mai mult despre cum îți trăiești viața decât despre ceea ce faci în mod necesar.

Această Lună Nouă te cheamă să-ți îmbrățișezi sinele cel mai autentic și să-ți trăiești viața așa cum te simți chemat. Onorează ce și cine este cel mai important, asumă-ți un risc sau rezervă acea călătorie, astfel încât să-ți poți oferi exact ceea ce meriți. Trăiește viața ca adevăratul tău sine și lasă universul să facă miracole în favoarea ta.

Pești

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Pești: Luni, 1 iunie

Fii blând cu tine însuți. Mercur se va schimba în Rac pe 1 iunie, marcând începutul unei perioade sensibile și sincere din viața ta. Vei simți nostalgie pentru amintiri și vei tânji după timp de calitate cu cei la care ții cel mai mult.

Intuiția ta va fi amplificată și s-ar putea să te trezești plângând în momentele de recunoștință. Această energie este menită să te ajute să te conectezi cu inima ta și cu esența ta divină. Reține însă că ar putea aduce înapoi oportunități anterioare, deoarece Mercur este setat să intre în retrogradarea Racului între 29 iunie și 23 iulie. Conectează-te cu inima ta și lasă universul să te conecteze cu destinul tău, potrivit yourtango.com.

