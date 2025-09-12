Cea mai norocoasă zi pentru fiecare zodie, până la finalul anului 2025

Înainte de a lua în considerare așteptarea noului început pe care îl promit adesea rezoluțiile de Anul Nou, acordă-ți un moment pentru a descoperi norocul pe care îl oferă sfârșitul acestui an.

Te așteaptă o dată norocoasă captivantă, care are potențialul de a-ți consolida obiectivele, ambițiile și dorințele, în funcție de zodie. Îmbrățișează această șansă de a valorifica energiile cosmice și de a profita la maximum de timpul rămas din 2025.

Berbec: 15 decembrie 2025

Unul dintre cele mai bune tranzite pentru bani și succes, Marte intră în Capricorn pe 15 decembrie 2025. Cu planeta războinică domnind peste Berbec, aceștia vor găsi ambiție, încredere și rezultate excepționale în obiectivele lor profesionale sau publice. Așteaptă-te la noroc în carieră.

Taur: 5 noiembrie 2025

O Lună plină în zodia ta va sosi pe 5 noiembrie 2025, eliminând emoțiile stagnante, sentimentele reprimate și tiparele nesănătoase. Momentele de Lună plină îți permit să renunți la ceea ce a fost și să-ți îmbrățișezi potențialul. Cu Luna exaltată în Taur te face să te simți susținut, cu resurse și pregătit în mod adecvat.

Gemeni: 27 octombrie 2025

Pe 27 octombrie 2025, un trigon între Marte în Săgetător și Jupiter în Rac luminează relațiile și ambițiile Gemenilor. Ești capabil să treci la acțiune, găsind claritate, entuziasm și descoperiri instinctive care deschid uși cândva închise.

Rac: 24 octombrie 2025

Mercur în Scorpion face trigon cu Jupiter în Rac pe 24 octombrie 2025, aducând binecuvântări acestui semn de apă. Apare un moment ideal pentru a avea încredere în contracte, a forma alianțe sociale, a crea rețele, a conversa și a-ți exprima gândurile. Asigură-te că ești deschis la minte, ai încredere în intuiția ta și conduci cu o comunicare autentică.

Leu: 29 noiembrie 2025

Pe 26 noiembrie, Mercur în Scorpion staționează direct. După câteva săptămâni de retragere, corectare a erorilor din trecut și reprioritizare a obiectivelor tale, ești lovit de o claritate bruscă. Dramele din viața personală, afecțiunile psihice și luptele interioare sunt înlocuite de compromisuri, armonie domestică și vindecarea copilului interior.

Fecioară: 13 septembrie 2025

Pe 13 septembrie 2025, Soarele și Mercur, guvernatorul tău planetar, se vor întâlni într-o conjuncție în semnul tău. Cunoscută sub numele de Mercur cazimi, această configurație aduce perspicacitate, claritate și descoperiri. În plus Mercur este acasă în Fecioară, aducându-ți noroc excepțional, influență, vizibilitate și expansiune socială.

Balanță: 13 octombrie 2025

Venus intră în Balanță pe 13 octombrie 2025. Venus se simte acasă în semnul tău, planeta iubirii, afecțiunii, romantismului, luxului și dorinței. Conexiunile tale se înalță, prieteniile se formează, viața amoroasă se intensifică, iar resursele sunt dăruite. Te simți adorat, văzut și admirat.

Scorpion: 22 septembrie 2025

Marte intră în Scorpion pe 22 septembrie 2025, aducându-ți putere. Determinarea ta atinge un nivel maxim, asigurându-ți convingerea, încrederea și abilitatea de a avansa. Cu simțuri psihice sporite și abilități intuitive, ești capabil să descoperi adevăruri ascunse pentru a debloca cheile succesului.

Săgetător: 4 noiembrie 2025

Pe 4 noiembrie 2025, Săgetătorul se simte pregătit să acționeze. Pe măsură ce Marte intră în tărâmul semnului său de foc, aventura, curiozitatea și perspectivele filozofice se înalță. Ești dornic să explorezi în afara zonei tale de confort, ceea ce face ca acest moment să fie ideal pentru călătorii, educație, învățare, predare sau orice activități academice. Aceasta este permisiunea ta de a gândi în afara tiparelor.

Capricorn: 24 decembrie 2025

Pe 24 decembrie 2025, Venus intră în zodia ta. Angajamentele se adâncesc în romantism, prieteniile devin familie, iar parteneriatele de afaceri se leagă pe baza valorilor comune. Găsești recompense pentru devotamentul, fiabilitatea și responsabilitatea ta.

Vărsător: 14 octombrie 2025

Pe 14 octombrie 2025, Pluto staționează direct în zodia ta, încheindu-și ciclul retrograd. Ești lovit de noi valuri de înțelegere, dorință intuitivă și dorințe transformatoare. Cu o nouă conștientizare de sine, ești capabil să eliberezi ce te-a ținut pe loc.

Pești: 28 noiembrie 2025

Saturn staționează direct în semnul tău pe 28 noiembrie 2025, marcând sfârșitul perioadei retrograde în curs. Cu o mai mare conștientizare de sine și responsabilitate, ești hotărât să-ți stăpânești meseria, să-ți reprioritizezi viața și să-ți asiguri succesul.