Cele mai puternice zodii: Cine conduce și cine rămâne în umbră

Fiecare zodie are puncte forte și puteri unice. Cu toții avem capacitatea de a alege un stil de viață încrezător și puternic. Deși următorul clasament al arhetipurilor zodiacale este util, este important să ne amintim că există mai multe de luat în considerare, dincolo de astrologia semnelor solare. Întreaga hartă natală joacă un rol semnificativ în determinarea puterii tale interioare și a modului în care utilizezi energia ei inerentă. Astrologia este un instrument cosmic, nu o determinare fixă ​​a destinului tău.

Scorpion

Scorpionii sunt cunoscuți pentru prezența lor atrăgătoare. O parte din atracția lor constă în misterul lor întunecat, prima impresie rezervată și intensitatea. Acest semn zodiacal nu se teme să-și facă pasiunile cunoscute, auzite și, mai ales, simțite de toți cei din cameră. Uneori, aura lor poate fi intimidantă pentru cei luați prin surprindere de atitudinea lor nefiltrată. Guvernat de Pluto, planeta transformării, acest semn de apă transformă tot ceea ce atinge.

Leu

Condus de Soare, Leul strălucește cel mai puternic în orice cameră în care intră. Oamenii le observă prezența și simt lumina cum dispare atunci când pleacă. Sunt influenți, indiferent dacă oamenii le sunt sau nu asemănători. Fiind semn de foc, nu se dau înapoi de la a-și arăta senttimentele, a-și face cunoscute dorințele și a urmări cu nerăbdare tot ceea ce tânjesc până când devine al lor.

Berbec

Un pionier, Berbecul este deschizător de drumuri. În timp ce mulți se retrag în plan secund de teama opiniilor, acest semn de foc se bazează pe adevărul său. Autenticitatea le permite să navigheze în situații noi și familiare cu încredere, capacitate și siguranță de sine. Deși s-ar putea să nu fie pe gustul tuturor, un lucru este sigur: nu poți nega abordarea directă a Berbecului și cât de reușită este de obicei.

Capricorn

Deși Capricornul poate fi mai tăcut sau rezervat în ceea ce privește influența sa, acest semn de Pământ este matur, disciplinat și nu este dispus să cedeze în intențiile sale. Nimeni nu îi poate distrage de la ambiția lor odată ce se fixează pe ceea ce vor să obțină. Există un motiv pentru care acest semn zodiacal este asociat cu obiective lumești și succes. Capricornul devine un lider, ghid sau mentor pentru mulți dintre cei care îl admiră.

Balanță

Indiferent de sex, Balanța este asociată cu normele sociale de farmec feminin. Sunt diplomatici, atrăgători și ușor de plăcut. Acest semn de Aer are darul vorbirii, capabil să te convingă să faci ceea ce își doresc, în timp ce te face să simți că a fost ideea ta în primul rând. Mulți le subestimează puterea. Cu abilități sociale excepționale și capacitatea de a oglindi aproape pe oricine, tind să se împrietenească cu persoane influente sau să fie la locul potrivit la momentul potrivit.

Taur

Taurul tinde să aibă succes în viață, plasându-i într-un clasament destul de înalt în ceea ce privește influența. Sunt ingenioși și atenți la obiectivele sociale și materiale. Natura lor fermecătoare, venusiană, le oferă adesea oportunități întrucât ceilalți îi consideră calzi, grijulii și ușor de înțeles. Deși uneori pot fi încăpățânați, acest lucru le permite să se țină de obiectivele lor pe termen lung, în timp ce alții renunță.

Rac

Racul este guvernat de Lună, care este asociată cu emoțiile colectivului. Oamenii își proiectează cu ușurință cele mai intime sentimente asupra acestui semn zodiacal, făcându-i să pară ușor de înțeles, de încredere și familiari. Chiar și străinii simt că și-au intersectat drumurile înainte. Acest semn intuitiv de Apă poate atinge măreția prin empatie, fiabilitate și prezență reconfortantă. Intuiția lor puternică îi face informați, chiar și atunci când nu este evidentă pentru ceilalți.

Gemeni

Cunoscuți drept „măiestria tuturor” ai zodiacului, Gemenii sunt inteligenți. Acest semn zodiacal nu ezită să accepte provocări de rezolvare a problemelor, ceea ce îi determină să acumuleze multe abilități valoroase. Asociat cu Gemenii, acest semn zodiacal este dualist și poate vedea adevărul din perspective multiple. Prin urmare, este ușor pentru ei să își facă prieteni și conexiuni și să construiască afinitate chiar și cu cei care sunt diferiți de ei.

Fecioară

Guvernată de Mercur, planeta intelectului, o face pe Fecioară dornică să își stimuleze mintea intelectual. Prin urmare, tind să fie influentă în strategie, analiza datelor și detaliile banale ale vieții. Cu o etică a muncii puternică, tind să își atingă obiectivele profesionale înalte. Cu toate acestea, concentrarea lor pe a fi de folos îi poate determina, uneori, să își submineze potențialul, să nu aibă limite sau să renunțe înainte ca lucrurile să meargă bine.

Vărsător

Vărsătorul este un umanitar dornic să se conecteze cu lumea în general. Lentila sa obiectivă le permite să rămână imparțiali și detașați atunci când emoțiile sunt la cote maxime. Prin urmare, pot fi pricepuți la meditație și rezolvarea conflictelor. Cu toate acestea, uneori, evitarea lor îi poate împiedica să depășească obstacolele. Se împiedică de la creștere atunci când întorc celălalt obraz în loc să se confrunte cu problemele direct.

Săgetător

Săgetătorul este un spirit liber. Prin urmare, nu tinde să fie prea preocupat de influență sau putere. Acest semn de Foc tânjește după aventură mai presus de orice. Deși răspândește pozitivitate și vibrații bune oriunde merge, optează pentru o abordare mai puțin angajată, luând lucrurile moment cu moment.

Pești

În timp ce restul lumii aspiră la putere, Peștii caută dragoste și afinitate mai presus de orice. Acest semn de apă sensibil nu se pierde în ego. Prin urmare, tinde să găsească mulțumire în lucrurile simple din viață, cum ar fi conexiunile de încredere. Natura lor blândă îi poate determina să poarte ochelari roz, ratând oportunități chiar în fața lor. Limitele îi ajută să vindece această dilemă, potrivit parade.com.