Cum să îți arăți interesul pentru fiecare zodie

BERBEC

Modul numărul q de a-ți demonstra angajamentul față de un Berbec (și de a-i face să-și dorească să areate și el interes față de tine) este să-l lași să facă ceea ce își dorește. Berbecul apreciază independența și spațiul. Vrea libertatea de a ieși și de a rămâne înăuntru când are chef, singur sau altfel. Există perioade în care un Berbec este activ și sociabil și perioade în care se izolează pentru a-și urmări obiectivele. Rescpectarea acestor obiceiuri îi arată că înțelegi cu adevărat cine este. Îndrăzneț, sălbatic și curajos. Un lider puternic.

Încurajează-ispiritul liber. Fii entuziasmat pentru el când pleacă într-o excursie de weekend singur sau cu prietenii. Depune eforturi pentru a ține pasul cu natura sa aventuroasă fără a-l sufoca. Ai încredere că se va întoarce la tine. Că vrea să se întoarcă la tine. Berbecul are o reputație proastă pentru că este un jucător și pentru că se retrage, dar este partener loial pe termen lung. A cântărit situația chiar înainte de a investi timp într-o relație și, ca orice altceva, nu vrea să o vadă eșuând. Berbecul prețuiește pe oricine i-a ales.

Susține un Berbec în cariera și visele sale. Lăudă-le realizările și nu le lăsa niciodată să treacă neobservate. Scoate-l la o cină drăguță și sărbătoriți. Comandă sampanie. Dansează noaptea cu e, punându-l în lumina reflectoarelor. Când sunteți doar voi doi, împărtășiți-vă cele mai profunde ambiții.

Cuvintele nu înseamnă nimic pentru un Berbec. Acționează. Berbecul vrea sinceritate, afecțiune și iubire necondiționată mai mult decât orice. Acordă-i toată atenția ta. Arată-i răbdare dar învață să te ridici pentru tine. Provoacă-l și nu-l lăsa să plece.

Berbecul tânjește după stabilitate și spontaneitate. Demonstrează-i că ești un partener independent, de încredere și deschis la minte. Oferă-i loialitatea ta.

TAUR

Taurul vrea să știe că ești cu el pe termen lung. Într-o relație, nimic nu este mai important decât securitatea emoțională. Taurul este interpretat greșit ca fiind materialist, dar nu este cazul. Pentru el banii sunt importanți pentru că înseamnă libertate. Libertatea înseamnă securitate, iar fericirea stă în securitate. Vrea pe cineva care este la fel de implicat ca ei în dragoste. Taurul își ia foarte în serios responsabilitățile în relații. rată-i că vrei să construiți ceva autentic și durabil împreună.

Este afectat de nesiguranță, deși ar putea fi încăpățânat și ezită să recunoască acest lucru. Reasigurarea este un drum lung pentru un Taur. Nu folosi doar cuvintele pentru a-i asigura, ci puneți-le în acțiune. Prioritizează-le. Fă-ți timp pentru a fi cu el, într-un loc să fiți singuri împreună. Fii prezent. Fă-l să se simtă auzit și aproape de tine. El dorește o conexiune autentică și cineva care să poată fi în preajma sa cu adevărat. Fă-l să se simtă special. Dragostea pentru un Taur este confort.

Condus de Venus, un Taur tânjește să se simtă dorit. Gătește cina pentru el, o masă fină, adaptată gusturilor sale rafinate. Stimulează-le simțurile. Găsește modalități de a te conecta fizic cu el.

Taurii tânjesc la constanță și stabilitate mai presus de orice. Fii consecvent în cuvintele și acțiunile tale. Arată-i că te gândești la el. Demonstrează-ți loialitatea. Oferă-i respect tău pentru eforturile sale.

GEMENI

Spune-i unui Gemeni cât de binecuvântat ai fost =pentru că l-ai introdus în viața ta. Fluturele zodiacului tânjește să fie adorat, dar și el vrea să fie în siguranță în faptul că poți fi sanctuarul său. Dragostea pentru el înseamnă prietenie. Fă un efort pentru a deveni cel mai bun prieten al său. Include-l în toate planurile de weekend. Cere-i să facă lucruri de zi cu zi cu tine.

Fii cineva pe care să poată conta și să se simtă confortabil să se deschidă. Ascultă tot ce are de spus. Răspunde gânditor. Gemenii trebuie să se simtă auziți pentru a se simți iubiți. Gemenii sunt una dintre cei mai generoase zodii. Își dau o bucată din suflet în dragoste. Stabilirea nu este ceva ce iau cu ușurință. Trebuie să poată avea încredere în tine și să știe că nu îi vei minți niciodată. Comunicarea pentru un Gemeni este cheia. Fii transparent, oricât de neplăcut ar fi. Fii înțelegător când îți spune adevărul.

Nu încercați să smulgi aripile unui Gemeni. Lasă-l să zboare și alătură-te lui în aer. Ține pasul cu stilul său de viață și f- loc în al tăur. Fii dispus să te treci prin noi experiențe cu el.

RAC

Racul nu se deschide ușor, în principal pentru că a fost rănit în trecut. Întotdeauna s-au străduit să aibă grijă de ceilalți, dar sunt șanse să-și fi lasat energia în oamenii nepotriviți. Un Rac trebuie să știe că ești cineva în care poate avea încredere. Trebuie să-l faci să simtă că nu plecinicăieri pentru ca el să-și spargă coaja tare și să-ți arate interiorul moale. Fă-l să se simtă confortabil și în siguranță, făcând tot ce-ți stă în putere pentru a-l face să se simtă cât mai în siguranță. Tinde să răspundă nevoilor tuturor celorlalți, dar în adâncul său tot ceea ce își dorește este cineva care să-l facă să se simtă sprijinit emoțional și îngrijit. Fii de încredere. Ascultă-l cu atenție și sfătuiește-l.

Racul are nevoie de asigurare că viitorul cu tine este stabilit și fericit. Nimic nu ar însemna mai mult pentru el decât să fii vulnerabil. Este ceea ce îl face să se simtă dorit. Trebuie să lași pe deplin un Rac să intre în viața ta. Așa îi câștigi cu adevărat încrederea și respectul. Vrea să-ți expui adevăratele emoții pe deplin.

Află tot ce poți despre el. Întrebați-l ce își doreștede la dragoste, viață și relație. Apreciază tot ceea ce îl interesează. Fă un efort să socializezi și să devii aproape de prietenii și familia lor. Învață-i obiceiurile și alătură-te lui pentru a lua parte la ele. Fă lucruri casnice cu el.

Fii liniștea lui. Locul în care poate alerga când este furtună pentru calm. Ajută-l să se relaxeze. Oferă-i răbdare, loialitate și transparență.

LEU

Leul vrea să simtă că este singurul de pe pământ cu care ai putea visa vreodată să fii. Nimeni nu este la fel de generos ca un Leu. În dragoste, este totul sau nimic. Ceea ce vrea mai mult decât orice este să simtă aprecierea și devotamentul tău. Un Leu trebuie respectat și admirat. Tratează-i ca pe un rege.

Ego-ul și mândria sunt esențiale pentru un Leu. Nesiguranța sa ascunsă provine din nevoia de a se simți puternic. Mângâie-i egoul. Evită comportamentul care îl va face gelos, iar când gelozia se aprinde, privește-l în ochi și spune-i că este soarele lumii tale. Spune-i cât de uimitori sunt în orice moment. Nu ți-o vor cere, dar au nevoie de această liniște. Învață modalități de a-i crește stima de sine. Oferă Leului cuvinte de iubire și despre măreția sa. Oferă-i sprijinul tău nemuritor și fii iertător, dar arată-i că nu ți-e frică să fii sincer cu el. Leul are nevoie de un partener cu coloană vertebrală.

Leul este puternic și independent, dar are nevoie de îngrijire. Jură-i loialitate. Respectă-i limitele. Fii înțelegător cu egoismul său și arată-i că ești dispus să creșteți împreună. Concentrează-te pe el și pe nimeni altcineva. Oferă-i validarea după care tânjește prin demonstrații consecvente de devotament. Mementourile constante ale dragostei sunt importante pentru un Leu. Gesturile pe care le folosești pentru a-ți demonstra dragostea pot fi mărețe sau simple. Important este că ele dovedesc că l-ai ascultat și că înțelegi cine este.

Oferă-i ocazional un cadou surpriză. Mai mult decât cadourile, conexiunea emoțională este ceea ce este esențial pentru un Leu. Lasă-ți lumina naturală să strălucească și fii deschis despre cine ești cu adevărat. Admiră-l dar lasă-te și tu să fii admirat, fiind un partener loial, pasional și protector.

FECIOARĂ

Fecioara are nevoie ca tu să vezi dincolo de barierele și zidurile ei. A venit pe lumea asta cu baricade de protecție încorporate, dar este visul ei de a fi descoperită. De asemenea, Fecioara tinde să fie extrem de analitică și critică cu ea însăși, ceea ce face și mai dificil să-și lase garda jos. Are o frică inerentă de iubire, așa că arată-i că nu trebuie să se protejeze cu tine. Încurajaz-o să-și țină exprime aemoțiile. Fecioară are toată căldura și tandrețea în interior. Să vorbești deschis cu ea și să faci apel la emoțiile sale înseamnă atât de mult pentru o Fecioară. Îți vor aprecia inițiativa și se va simți mai în siguranță alături de tine.

Fii atent la ea și pune întrebări atente despre pasiunile sale. Împărtășește-ți propriile aspirații. Fă un efort pentru a o descoperi. Respectă-i nevoia de spațiu. Învață-i obiceiurile și rutinele și fă-i cunoștință cu ale tale. Oferă-i o mână de ajutor în viața de zi cu zi și sprijină-i viața profesională. Fii cineva care să o ajute să-și rezolve problemele. Oferă-ți ajutorul fără ca ea să fie nevoită să ți-l ceară. Dacă trebuie să lucreze până târziu, surprinde-o făcând-o curat în casă și pregătindu-i cina. Lucrurile mărunte ajută foarte mult la asigurarea Fecioarei că ești cineva pe care se poate baza. Demonstrează că poți fi stânca ei.

Fecioara este plină de compasiune și tinde să pună fericirea celorlalți mai presus de a sa. Arată-ți afecțiunea recunoscând eforturile sale de a te face să te simți îngrijit. Un „mulțumesc” înseamnă mult mai mult pentru o Fecioară decât un „te iubesc”.

BALANȚĂ

Pentru Balanță, dragostea și armonia merg mână în mână. Ceea ce are cel mai mult nevoie de la tine este un sentiment de pace . Asigur-o că totul va fi bine și că nu există nimic pe lume pe care să nu poată cuceri. Amintește-i că nu depinde întotdeauna de ea să se asigure că justiția este dreaptă și că nu cade pe umeriiei să mențină universul în echilibru.

De asemenea, trebuie să clarificai unde te afli cu o Balanță. Ea trebuie să știe că ești la fel de investit ca și ea în relație. Aew nevoie să dețină controlul asupra propriului destin și, dacă vre ca tu să fii lângă ea, trebuie să știe că și ea este importantă pentru tine. Fă-ți planuri de viitor cu e.a Fă-o să se simtă ca și cum ar fi lumina ochilor tăi și singura din lume care contează. Oferă timp din programul tău încărcat pentru a fi împreună.

Dezvăluie-ți frumusețea unei Balanțe. Are nevoie de cineva cu care să poată vorbi deschis și să te cunoască cu adevărat. Balanțeiîi place să spună lucrurile clar și are nevoie de cineva care să facă același lucru. Demonstrează-i că îi poți vedea perspectivele. Învață să te bucuri de liniștea confortabilă. Formează legături cu cei dragi ei. Satisface-i nevoia de a petrece atât timp cu ea atât cât dorește dar încurajează-i spațiul și independența.

SCORPION

Scorpionului va trebui să îi oferi chitanțe ale dragostei, loialitate și devotament. Scorpionul vrea să fie îndrăgostit pentru totdeauna, dar se luptă să se deschidă chiar și față de cei mai apropiaț de ei. Întotdeaune fierbe ceva sub aspectul dur al unui Scorpion. Este un maestru în a-ți arăta doar ceea ce vrea el să vezii. A lăsa pe cineva să intre în sufletul lor nu îi vine ușor. Ai răbdare.

Dorința și frica sa cea mai profundă sunt aceleași – că va f descoperit. Muncă-te să le descoperi.Nu împărtăși niciodată nimic pe care un Scorpion ți l-a încredințat. Fii consecvent în eforturile tale de a-ți consolida legătura romantică și emoțională. Fă-l să se simtă confortabil deschizându-ți propriile secreteâ. Vrea să audă despre acele lucruri pe care nu le-ai spus niciodată unui alt om. Fii o carte deschisă. Fă-ți intențiile clare. Arată că ești demn de vulnerabilitatea sa.

Nu face jocuri. Fii direct și transparent. Omiterea este minciună si minciuna este tradare. Scorpionul se poate comporta ca și cum ar fi iertat, dar nu va uita niciodată. Asigură-l că nu îl vei răni niciodată. Trebuie să știe că vei fi credincios și că ești o persoană pe care se poate conta mereu. Află cum să-i liniștești geloziile. Fii cel care îi arată că nu trebuie niciodată să fie posesiv cu un iubit pentru că nu are motiv.

Fă întotdeauna ceea ce spui că vei face. Respectarea cuvântului tău este de cea mai mare importanță pentru Scorpion. Devită să îi declanșezi problemele de încredere și abandon. Scorpionul este bântuit de trecutul durerii sale.

Scorpionul nu suportă să creadă că vei fi doar o altă persoană care se va uita la e și îi va spune: „Ești prea mult”. Este incredibil de selectiv, așa că acționează ca și cum simplul act de a îl ține de mână ar fi un privilegiu. Convinge-l că ești complet și total sedus de el..

SAGETATOR

Arcașul nu se stabilește ușor, dar atunci când o face își onorează angajamentul. Vrea să fii prietenul și partenerul lui. Tânjește după cineva care să-l facă să se simtă acceptat și să-i îmbrățișeze afinitatea pentru neconvențional.

Oferă-i consistență fără a le sacrifica libertatea. Echilibrează-i fără a-i călca în picioare spiritul liber. Lasă-l să strălucească. Nu încerca niciodată să-l reții de la experiențele pe care vrea să le aibă și de la obiectivele pe care vrea să le atingă. Recunoaște-i nevoile în interiorul și în afara relației și respectă-le. Asigură-l că este auzit și înțeles. Apreciază-i valorile și lucrurile la care ține cel mai mult. Acestea pot fi la fel de serioase, pe atât de interesante. Prețuiește-i spontaneitatea, precum și impulsul și ambiția sa. Sprijină-i aspirațiile și fă tot ce poți pentru a-âl ajuta să-și realizeze visele. Împărtășește-ți pasiunile cu el.

Încurajează-l să experimenteze noi, în loc să-l convingi să iasă din aventură. Alătură-te escapadelor sale. Ține pasul cu el, când vrea el. Surprinde-l călătorind împreună într-un loc unde se vorbeșe o limbă pe care și-a dorit dintotdeauna să o învețe. Fii dispus să săriți împreună în necunoscut.

Permite-i să zboare ca o pasăre atunci când are nevoie să exploreze priveliștile singure din aer. Demonstrează că nu vei fi niciodată cineva care să-l faci să se simtă constrâns. Fă-l să se simtă ca o comoară. Recunoaște și răspândește gesturile sale dulci și natura generoasă. Ai răbdare prin conflic. Practică iertarea și arată-i că nu intenționezi să pleci nicăieri.

CAPRICORN

A trebuit să sapi adânc pentru a ajunge la inima sa. Este un privilegiu să-l cunoști atât de profund. Există o dorință profundă în el de a-și dedica inima și sufletul ție, dar dragostea este serioasă pentru el. Analizează și formulează, întrebându-se dacă ești implicat pe termen lung. Poți să le oferi afecțiunea și sprijinul pe care le vrea?

Fii cineva de care pot fi mândri. Pentru Capricorn, dragostea înseamnă acasă. Oferș-i un umăr și o mână în perioadele grele. Fii prezent chiar și atunci când nu are nevoie de tine. Fii partener în toate sensurile cuvântului. Comportă-te în moduri care să arate că ești de încredere. Fii sincer.. Câștigă-i încrederea și păstreaz-o - este o bijuterie delicată și prețioasă. Capricornul trebuie să știe unde te afli și că ești pe aceeași undă cu el. Oferă-i siguranța că există potențialul de a construi un viitor împreună. Creați împreună tradiții unice – lucruri care vă pot aduce mai aproape de a deveni familie.

Fii încrezător în faptul că sunteți la fel de investiți în construirea unei vieți împreună și a unei case sigure împreună. Capricornul are nevoie de stabilitate pentru a se simți în siguranță. Are nevoie de asigurare că faceți ceva durabil și puternic

VARSATOR

Oferă Vărsătorilor suveranitatea de a fi e lînsuși și iubește-l pentru asta. Este ciudat și mistic. Îi place să viseze. Are nevoie de stimuli constanti. Arată-i că nu vei fi posesiv respectândui spațiul atunci când are nevoie de el. Libertatea înseamnă totul pentru el, la fel și refuzul tău de a-l constrânge. Demonstrează-i Vărsătorului că ai încredere în el. Iubește-l și acceptă cine este.

Înțelegerea unui Vărsător este cheia. Depune eforturi pentru a-i dezvălui misterele pentru că prețuiește intimitatea. Are nevoie de cineva cu care să poată vorbi despre orice - cineva cu care să poată avea o conversație profundă. Formează o prietenie profundă cu el. Fii tovarășul lui. Apreciază-i ciudateniile și natura excentrică. Fă-l să simtă că îi prețuiești compania. Asumă-ți responsabilitatea pentru eșecurile și greșelile tale.

Arată interes pentru cauzele de care le pasă și înțelege că idealurile sunt importante pentru el. Apreciază-i gusturile obscure în literatură, muzică și artă. Încurajează-i interesele. Vărsătorul vrea mereu să se perfecționeze, să-ți demonstreze dorința de a învăța și de a crește cu el. Călătorește prin lume cu Vărsătorul tău.

PEȘTI

Peștii își doresc dragoste adevărată și trăiesc pentru ea. Ei visează să găsească persoana cu care să-și petreacă restul vieții, care să fie un tovarăș pe termen lung la fel de bun ca și ei. Dragostea unui Pește este rară și profundă. Peștii au nevoie de tine pentru a fi iubitul, partenerul și cel mai bun prieten. Un egal. O relație ideală pentru un pește este una armonioasă. Discută calea de ieșire din conflict cu calm și îngropă-ți agresivitatea în curtea din spate. Când faci greșeli,depune apoi eforturi pentru a-l recâștiga. Fii seninătatea lui

Învață să citești Peștii evazivi. Nu este probabil să spună ce vrea sau ce are în minte. Este un bun ascultător și are nevoie de cineva care să-i facă să se simtă văzut și auzit. Fii la fel de grijuliu și plin de compasiune cu el, așa cum este el cu toți ceilalți. Peștii sunt emotivi si sensibili. Laudă acea sensibilitate ca pe o forță și o dovadă a simțului său profund de grijă. Există o istorie lungă de oameni care au încercat să învingă frumoasa moliciune a Peștilor. Închină-le tandreței sale și mulțumește-i în fiecare zi pentru aceasta. Ține pasul cu sentimentele sale și învață cum să le oferi spațiu.

Încurajează-l să fie liber și să se întoarcă acasă la tine. Peștii nu pot trăi fără o ieșire creativă pentru a se exprima. Sunt suflete artistice și poetice. Încurajează-i hobby-urile și imaginația. Înțelege și apreciază timpul lor singuri pentru a putea nu numai să creeze, ci și să se miște liber. Peștii trăiesc după curgerea și valurile apelor lor – nu încerca să-i ții sub control. Fă-l să se simtă util dar niciodată să nu încerci să-l controlezi.

Nu încerca să îndepărtezi pe Pești din viața ta. Ideea sa despre dragoste este ca în basme. Cultivă-i pasiunea și romantismul. Fii generos cu manifestările tale de afecțiune. Ia-l așa cum este și scufundă-te în oceanul său nesfârșit. Pentru Pești, iubirea este o legătură de suflete. Arată-i tot ce este în interiorul tău. Spune-i exact ce crezi și ce simți despre el. Poartă-ți inima pe mâneca puloverului pe care ți l-a dăruit. Spune-i că ești acolo până la sfârșit.

Deși are o intuiție puternică, a avut prea multă încredere în trecut. Nu-l lăsa prins în propriile sale gânduri. Promite-i că nu-l vei abandona niciodată. Oferă-i o iubire la fel de nesfârșită ca nemărginirea lui, potrivit collective.world.