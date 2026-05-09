Dragostea învinge pentru 5 zodii! Urmează zile emoționante, în săptămâna 11 – 17 mai 2026

Potrivit astrologului Kate Rose, conjuncția Soarelui cu Mercur în Taur din 14 mai, cunoscută drept „Mercury cazimi”, deschide un nou ciclu al comunicării și al sincerității în cuplu. În plus, conjuncția dintre Marte și Chiron din 16 mai favorizează vindecarea rănilor emoționale și depășirea fricilor legate de iubire, scrie yourtango.com

Luna Nouă în Taur, care are loc pe 16 mai, aduce energie pentru noi începuturi romantice, relații stabile și decizii importante în plan sentimental.

Scorpion

Scorpionii trebuie să acorde atenție conversațiilor din această perioadă. Astrologii spun că discuțiile purtate în jurul datei de 14 mai pot schimba complet direcția unei relații.

Pentru cei aflați într-un cuplu, este important să clarifice ce își doresc pe termen lung și dacă au aceleași obiective cu partenerul.

Scorpionii singuri pot primi o nouă șansă în dragoste. O persoană neașteptată poate apărea în viața lor, iar universul îi încurajează să iasă din zona de confort și să ofere o șansă unei relații diferite de tot ce au trăit până acum.

Săgetător

Săgetătorii devin mult mai serioși în ceea ce privește iubirea. Intrarea asteroidului Vesta în Berbec îi face să își dorească stabilitate și claritate în relațiile lor.

Această perioadă îi ajută să depășească teama de angajament și frica de a-și pierde libertatea într-o relație.

Astrologii spun că mulți nativi vor realiza cine contează cu adevărat pentru ei și vor începe să investească emoțional într-o relație importantă. Pentru unii, această săptămână poate marca începutul unei povești de iubire cu potențial de durată.

Balanță

Pentru Balanțe urmează o perioadă de vindecare emoțională profundă. Conjuncția dintre Chiron și Marte din 16 mai le ajută să înțeleagă mai bine tiparele toxice din relațiile trecute.

Astrologii spun că este momentul ideal pentru a renunța la vechile răni și pentru a construi relații mai sănătoase.

Balanțele pot avea parte de revelații importante despre iubire și despre ceea ce au nevoie cu adevărat într-un partener. Energia acestei săptămâni le poate ajuta să închidă definitiv capitole dureroase din trecut.

Capricorn

Capricornii primesc o nouă șansă în dragoste. Luna Nouă în Taur din 16 mai favorizează începuturile romantice și conversațiile importante despre viitor.

Astrologii îi îndeamnă să nu lase frica sau dezamăgirile din trecut să le blocheze fericirea.

Pentru cei singuri, perioada este excelentă pentru întâlniri noi și conexiuni cu potențial serios. O persoană apărută aparent întâmplător ar putea juca un rol major în viitorul lor sentimental.

Vărsător

Vărsătorii sunt încurajați să vorbească deschis despre ceea ce își doresc într-o relație. Din 17 mai, Mercur intră în Gemeni și aduce claritate în planurile de viitor.

Această energie îi ajută să afle dacă persoana de lângă ei este cu adevărat compatibilă cu planurile lor legate de familie, căsătorie sau stabilitate.

Pentru Vărsătorii singuri, finalul săptămânii poate aduce oportunități romantice importante. Astrologii spun că viața sentimentală devine mult mai activă, însă cheia succesului este să știe exact ce caută într-un partener.